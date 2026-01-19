Microsoft a publié en urgence de nouvelles mises à jour hors bande pour Windows 10, Windows 11 et Windows Server, dans le but de corriger plusieurs dysfonctionnements rencontrés avec les mises à jour de janvier 2026.

Suite aux mises à jour cumulatives obligatoires publiées le mardi 13 janvier 2026, plusieurs bugs ont été constatés. En réaction, Microsoft a publié une nouvelle vague de mises à jour le 17 janvier 2026 pour corriger deux bugs spécifiques.

Connexions aux PC Cloud

Le premier problème, que j'avais mentionné dans mon article de présentation des mises à jour pour Windows Server, affecte la connexion aux PC Cloud. Ce dysfonctionnement est directement lié à deux services de chez Microsoft : Azure Virtual Desktop et Windows 365.

Des échecs d'authentification se produisent lors des connexions Bureau à distance à l'aide de Windows App. Dans un premier temps, Microsoft a invité ses utilisateurs à utiliser l'application Remote Desktop ou le client web accessible via windows.cloud.microsoft.

Désormais, il y a une mise à jour hors bande à installer si vous avez besoin de corriger ce problème.

Les ordinateurs avec le démarrage sécurisé (Secure Launch)

Le deuxième problème affecte les ordinateurs sous Windows 11 23H2 (uniquement cette version) où la fonctionnalité Secure Launch est activée. À cause de ce dysfonctionnement, l'ordinateur refuse d'entrer en veille prolongée ou de s'éteindre, à la place, il redémarre systématiquement.

"Secure Launch utilise une sécurité basée sur la virtualisation pour protéger le système contre les menaces au niveau du firmware lors du démarrage.", précise Microsoft. Dans un premier temps, la firme de Redmond a invité les utilisateurs à éteindre leur ordinateur en ligne de commande :

shutdown /s /t 0

Désormais, il existe aussi une mise à jour hors bande pour corriger ce problème.

Les mises à jour out-of-band de janvier 2026

La mise à jour hors bande à destination de Windows 10, Windows 11 et Windows Server 2019 à 2025 corrige le premier problème évoqué ci-dessus. En complément, la mise à jour pour Windows 11 23H2 corrige aussi le second problème, car c'est le seul OS affecté par ce second bug.

Ci-dessous, la liste des mises à jour hors bande publiées par Microsoft. Celles-ci ne seront pas diffusées via Windows Update : à installer au besoin, donc !

En contexte professionnel, si vous avez besoin d'appliquer le patch sur plusieurs machines, sachez qu'il y a aussi des correctifs KIR (Known Issue Rollback) à appliquer par GPO. Cela évite de passer par la mise à jour hors bande.

Voici la liste des packages MSI pour chaque OS :

La configuration s'effectue ensuite par GPO (voir la documentation, si besoin).

Avez-vous rencontré ces problèmes ?