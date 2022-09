La première mise à jour majeure de Windows 11 est officiellement disponible depuis ce mardi 20 septembre 2022 ! C'est l'occasion de faire le point sur les changements majeurs apportés à Windows 11 22H2.

Remarque : lors de la phase d'installation du système, il n'y a pas de changement.

Menu Démarrer et barre des tâches

Premièrement, Microsoft a apporté quelques améliorations au menu Démarrer et à la barre des tâches, à commencer par le retour du glisser-déposer au sein d'une application ouverte en se positionnant sur son icône dans la barre des tâches. Une fonctionnalité historique très utile, mais qui ne fonctionnait plus sur Windows 11, et c'est tant mieux qu'elle soit revenue ! En complément, il sera possible de faire un glisser-déposer vers le coin inférieur droit correspondant à "Afficher le bureau" afin de copier-coller un élément sur le bureau directement.

Les utilisateurs de Microsoft Teams vont pouvoir utiliser deux nouvelles fonctionnalités liées aux appels. Tout d'abord, lorsqu'un appel sera en cours et qu'une application sera ouverte, par exemple PowerPoint, il sera possible de faire un clic droit sur l'icône dans la barre des tâches puis de choisir "Partager cette fenêtre".

Au sein du menu Démarrer, la section "Nos recommandations" va garder sa place, mais il sera possible de lui accorder un espace plus ou moins important grâce à plusieurs dispositions possibles. L'utilisateur pourra prioriser ses applications épinglées, ou au contraire, les applications recommandées.

Le menu Démarrer va également bénéficier d'une nouveauté permettant à l'utilisateur de créer des dossiers, comme nous pouvions déjà le faire sur Windows 10.

L'explorateur de fichiers

Deuxièmement, Microsoft a apporté des améliorations à l'Explorateur de fichiers. La section "Accès rapide" est renommée "Accueil" et elle va permettre d'épingler des fichiers, ce que je trouve intéressant personnellement.

La firme de Redmond a réintégré une ancienne fonctionnalité disparue dans la version initiale de Windows 11 : l'aperçu du contenu d'un dossier directement dans la vignette du dossier, en fonction de l'affichage que vous utilisez bien entendu.

Avec Windows 11, Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant de disposer les fenêtres selon plusieurs configurations. Afin que ce soit plus facile à utiliser, notamment sur un écran tactile ou d'un simple mouvement de souris, Windows 11 22H2 permet d'afficher les dispositions disponibles en faisant glisser la fenêtre vers le haut de l'écran. En complément, le raccourci Win + Z permet d'accéder à cette fonction.

Windows 11 22H2 va accorder une place plus importante à OneDrive puisqu'il va être logé directement dans l'interface de l'Explorateur de fichiers, en haut à droite, lorsque l'on se trouve dans OneDrive. Ce nouveau bouton va permettre d'obtenir des informations sur l'état de la synchronisation, mais aussi du stockage OneDrive. C'est un raccourci supplémentaire, en plus de celui qui est habituellement dans la barre des tâches.

Par ailleurs, l'option "Copier en tant que chemin d'accès" qui permet d'obtenir le chemin d'accès d'un fichier bénéficie de son propre raccourci : Ctrl + Shift + C.

Petite déception : le nouvel Explorateur de fichiers avec la possibilité de créer des onglets n'est pas intégré à cette version de Windows 11 !

Changements sur l'interface graphique

Microsoft continue de peaufiner l'interface graphique de Windows 11 pour qu'elle corresponde entièrement au thème global de Windows 11. Ainsi, les jauges qui s'affichent lorsque l'on règle la luminosité ou le volume bénéficie d'un nouveau design afin d'abandonner le style Windows 8 ! Ainsi, ce sera plus homogène au niveau du système. De la même façon, le panneau de gestion de la musique qui s'affiche lorsque la session est verrouillée, va bénéficier d'un relooking.

La fonctionnalité Windows Spotlight qui permet d'obtenir des fonds d'écran via Bing de façon dynamique et aléatoire (comme sur l'écran de verrouillage) est disponible pour le fond d'écran du bureau ! Pour l'accéder, il suffira d'accéder aux paramètres de Windows 11.

Par ailleurs, le Gestionnaire des tâchesbénéficie d'une nouvelle interface graphique pour être, lui aussi, en accord avec le reste du système Windows 11. Même s'il ne sera toujours pas possible d'accéder au Gestionnaire des tâches via un clic droit dans la barre des tâches, il hérite de quelques nouveautés : un thème sombre, ainsi qu'un mode "Efficacité" qui permet de réduire manuellement (via un clic droit) la consommation d'une application ou d'un processus qui serait trop gourmand en ressources.

L'application Clipchamp

Microsoft a intégré à Windows 11 l'application Clipchamp, dont l'objectif est de vous permettre d'effectuer du montage vidéo à partir de Windows. Il est possible de profiter de la version gratuite de l'application ou de passer sur l'offre premium (11,99 euros par mois) pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, le stock d'éléments libre de droits (musiques, images et vidéos) est plus limité dans la version gratuite. La version gratuite permet de créer des projets en Full HD (1080p), comme la version payante.

Les autres changements

La firme de Redmond a apporté d'autres modifications à son système, que l'on pourrait résumer avec la liste suivante :

Les applications "Ne pas déranger" et "Mode Focus" sont désormais séparées.

Les écouteurs AirPods bénéficient d'une meilleure prise en charge, notamment pour avoir une meilleure qualité audio lors des appels.

La fonctionnalité Dynamic Refresh Rate (taux de rafraîchissement dynamique) va supporter le 120 Hz plus largement sur le système et pas seulement au sein de certaines applications.

Lors de l'utilisation du "Mode Avion", l'utilisateur peut décider de laisser activer le Bluetooth, par exemple. Désormais, Windows 11 va mémoriser les préférences de l'utilisateur.

Les sous-titres en direct sont pris en charge au niveau du système, peu importe la source de l'audio, y compris si elle provient d'un micro. Cette fonctionnalité n'a pas besoin d'une connexion à Internet, mais pour le moment, elle supporte seulement l'anglais.

Le système de narration utilise une voix plus naturelle (et moins robotisée), mais, cette fois-ci encore, c'est uniquement disponible pour l'anglais

Quand des informations sont copier dans le presse-papier, Windows peut suggérer des actions. Par exemple, créer un événement dans Outlook s'il s'agit d'une date.

Windows 11 22H2 apporte quelques nouveautés, mais c'est surtout l'occasion de finaliser un peu plus la première version lancée en octobre 2021, notamment sur la partie design où de nombreux éléments bénéficient d'un relooking. Si vous espériez que Microsoft revoit à la baisse ses prérequis pour Windows 11, c'est raté, car il n'y a aucun changement à ce niveau-là !