I. Présentation

Windows 11 25H2 devrait bientôt pointer le bout de son nez : les images ISO sont désormais disponibles en téléchargement anticipé, bien que Microsoft n’ait pas encore officialisé la sortie de cette nouvelle version.

Ce tutoriel, au-delà de vous expliquer comment récupérer légalement l'image ISO de Windows 11 25H2, revient sur les deux méthodes applicables pour passer sur cette nouvelle version.

Si vous utilisez déjà Windows 11 et que vous souhaitez passer sur Windows 11 25H2, sachez qu'il y a deux méthodes différentes. En réalité, tout dépend de la version que vous utilisez actuellement sur votre machine !

Si vous êtes déjà sous Windows 11 24H2

Une simple mise à jour via un Enablement Package, que l'on appelle aussi eKB, suffira à bénéficier de cette nouvelle version. Il prend la forme d’un petit fichier .msu qui active les nouvelles fonctionnalités déjà présentes, mais inactives sur votre système.

Comme je l'évoquais dans un précédent article, les nouveautés prévues pour Windows 11 version 25H2 sont déjà intégrées dans les mises à jour cumulatives de la version 24H2, mais restent désactivées. Ces fonctionnalités sont présentes dans le système, mais elles ne seront activées qu’après l’installation de l’Enablement Package (eKB). Donc, un simple redémarrage suite à l'installation de ce paquet permet de basculer officiellement vers la version 25H2 de Windows 11.

Si vous êtes sous Windows 11 23H2 (ou Windows 10) :

La technique basée sur l'utilisation d'un eKB est réservée aux machines sous Windows 11 24H2. Pour les autres machines, à savoir celles sur Windows 11 23H2 (ou une version inférieure), voire même sur Windows 10, Vous devrez utiliser l’image ISO complète de la version 25H2 pour effectuer une mise à niveau classique ou une nouvelle installation.

III. Enablement Package de Windows 11 25H2

Les fichiers eKB pour passer de Windows 11 24H2 à 25H2 sont déjà disponibles sur les serveurs de Microsoft. Il y a une version x64 pour les machines Intel et AMD avec un processeur 64 bits, et une version ARM64 pour les machines ARM (Surface Pro X, par exemple).

Voici les liens de téléchargement vers les serveurs de Microsoft :

Vous n'avez qu'à double-cliquer sur le fichier .msu téléchargé pour lancer l'installation. Redémarrez l’ordinateur à la fin du processus.

IV. L’image ISO de Windows 11 25H2

Pour télécharger l’image ISO de Windows 11 25H2, vous devez, là encore, vous orienter vers les serveurs officiels de Microsoft. L'image ISO est utile pour effectuer une installation propre de Windows, créer une clé USB bootable Windows ou encore faire une mise à niveau sur n'importe quelle machine (y compris celles déconnectées).

Les fichiers ISO disponibles en téléchargement sur les serveurs de Microsoft correspondent à la build 26200.6584. A priori, cette version est considérée comme la version finale pour la version 25H2.

Pour la France (fr-FR) :

Pour les États-Unis (en-US) :

Si vous souhaitez créer une clé USB d'installation à partir de cette image ISO, référez-vous à ce tutoriel :

V. Conclusion

Microsoft n’a pas encore officialisé la sortie de Windows 11 25H2, mais ces fichiers sont bien disponibles sur les serveurs officiels de l'entreprise américaine. Il y a donc de fortes chances pour que le lancement soit imminent, et surtout, il s'agit d'images sûres. Cet accès anticipé à Windows 11 version 25H2 peut permettre à n'importe qui d'évaluer cette nouvelle version de Windows, y compris pour les professionnels de l'IT.