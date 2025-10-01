Windows 11 version 25H2, également appelé Windows 11 2025 Update, est officiellement disponible ! Mardi 30 septembre 2025, Microsoft a publié la nouvelle version de Windows 11 : quelles sont les nouveautés ? Jusqu'à quand cette version est-elle prise en charge ? Comment télécharger la mise à jour ? Répondons à ces différentes questions.

Le support de Windows 11 25H2

Autant le dire dès maintenant : Windows 11 25H2 est bien la nouvelle version de Windows 11, mais elle ne révolutionne rien ! Par contre, elle a le mérite de relancer un nouveau cycle de support pour le système d'exploitation de Microsoft.

Les éditions destinées aux particuliers auront 24 mois de support (Famille, Pro) tandis que les éditions destinées aux entreprises auront 36 mois de support (Entreprise, Education). Ce qui donne :

Éditions Date de sortie Fin du support Famille, Pro, Pro for Workstations 30 septembre 2025 12 octobre 2027 Education, Enterprise, Enterprise multi-session 30 septembre 2025 10 octobre 2028

À titre de comparaison, le support de Windows 11 24H2 s'arrête un an plus tôt dans les deux cas.

Les nouveautés de Windows 11 25H2

Windows 11 25H2 partage la même plateforme que Windows 11 24H2, et les deux versions auront le droit aux mêmes fonctionnalités. Autrement dit, la version 25H2 n'inclut pas de fonctionnalités qui lui sont exclusives. De plus, certaines fonctionnalités attendues peuvent ne pas être visibles immédiatement : Microsoft déploie progressivement les nouveautés sur les ordinateurs.

Le meilleur exemple dans ce contexte, c'est probablement le nouveau menu Démarrer ! Même si Windows 11 25H2 est disponible, lui, ne le sera pas dès aujourd'hui. Ce changement sera déployé progressivement au fil des prochaines semaines, autant sur 24H2 que 25H2. Il doit notamment permettre de supprimer le flux des recommandations et intégrer une nouvelle section pour le mobile connecté.

Nous pouvons tout de même noter les changements suivants :

Suppression de composants obsolètes

PowerShell 2.0 et WMIC ont été retirés du système d'exploitation. Cette décision vise à réduire la surface d'attaque du système et à encourager la migration vers des outils plus modernes, en particulier les versions plus récentes de PowerShell.

Support du Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 7 était déjà pris en charge par Windows 11 depuis 2024, pour ce que Microsoft appelle les "consumer access points" et donc plutôt les réseaux personnels. Désormais, ce sont les réseaux d'entreprises en Wi-Fi 7 qui sont pris en charge par Windows 11 25H2 (et 24H2). Autrement dit, Windows 11 supporte intégralement le Wi-Fi 7 et toutes ses nouveautés, dont le WPA3-Enterprise pour l'authentification.

Source : Microsoft

Gestion des applications préinstallées

Les entreprises pourront désormais supprimer certaines applications préinstallées du Microsoft Store via une nouvelle stratégie de groupe. Une fonctionnalité qui répond à une demande de longue date des administrateurs système... Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un tutoriel dédié.

AI assisted secure coding

Dans son article qui annonce officiellement la sortie de Windows 11 25H2, Microsoft évoque l'AI assisted secure coding comme une nouveauté, sans donner réellement de précision. Ce que l'on peut traduire par Codage sécurisé assisté par l'IA est présenté de cette façon : "La version 25H2 comprend des avancées significatives en matière de détection des vulnérabilités lors de la construction (build) et de l'exécution (runtime), ainsi qu'un codage sécurisé assisté par l'IA."

Les PC Copilot+

Microsoft évoque que certaines fonctionnalités en attente dans Windows 11 24H2 sont désormais activées par défaut dans Windows 11 25H2. Il est question ici de fonctionnalités réservées aux PC Copilot +, notamment : les actions IA dans l'Explorateur de fichiers, Click to Do, les options de l'Agent dans les paramètres de Windows et la recherche Windows améliorée.

La version 25H2 n’apporte que peu de nouveautés visibles et se concentre surtout sur la stabilité du système.

Une mise à jour par paquet d'activation

Contrairement aux mises à jour majeures traditionnelles qui sont relativement lourdes, Windows 11 25H2 est déployé sur les ordinateurs via un simple "paquet d'activation" (Enablement Package - eKB), très léger puisqu'il fait 167 Ko.

Cette approche permet une transition rapide et sans douleur depuis la version 24H2. En effet, les nouveautés de Windows 11 25H2 sont déjà livrées au sein des mises à jour cumulatives de la version 24H2, mais elles demeurent en sommeil. Leur activation se fera lors de l’installation du paquet d'activation : un redémarrage suffit pour basculer officiellement sur Windows 11 25H2.

Attention tout de même, cette méthode est réservée aux machines déjà sous Windows 11 24H2. Pour les autres machines, à savoir celles sur Windows 11 23H2 (ou une version inférieure), voire même sur Windows 10, Vous devrez utiliser l’image ISO complète de la version 25H2 pour effectuer une mise à niveau classique ou une nouvelle installation.

Mise à niveau vers Windows 11 25H2

La mise à niveau vers Windows 11 25H2 peut être effectuée de différentes manières, à commencer par le canal officiel et le plus simple : Windows Update. Mais, Microsoft déploie progressivement la mise à jour, donc il faut être "chanceux" pour la récupérer par ce biais. Surtout, il faut cocher l'option "Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles" dans les paramètres de Windows Update.

Pour forcer la mise à niveau, il est aussi possible d'utiliser l'Assistant d'installation de Windows 11, que vous pouvez récupérer sur le site de Microsoft. Il est désormais lié directement à la version 25H2.

À noter : l’Installation Assistant télécharge une image complète de Windows 11 25H2, soit plusieurs gigaoctets, alors qu’une simple mise à jour via Windows Update ne pèse que 166 Ko grâce au paquet eKB.

Vous pouvez aussi télécharger l'ISO ou l'eKB en direct depuis les serveurs de Microsoft (voir article ci-dessous), ou télécharger une ISO via le Media Creation Tool de Microsoft (lien direct vers l'outil), voire même créer une clé USB bootable, en fonction du contexte.

Remarque : Microsoft précise que l'outil Media Creation Tool (version 26100.6584), publié le 29 septembre 2025, ne fonctionne pas comme prévu sur les appareils ARM64. Microsoft invite les utilisateurs à utiliser l'outil sur une machine AMD64.

La mise à jour vers Windows 11 25H2 devrait être diffusée plus largement à partir du 14 octobre 2025. À cette occasion, elle devrait aussi faire son apparition dans WSUS.

