11/10/2025
Windows 11 25H2 : quels sont les nouveaux paramètres de GPO ? Voici un récapitulatif !

Florian BURNEL 0 commentaire

I. Présentation

Quels sont les nouveaux paramètres de stratégie de groupe ajoutés par Microsoft à l'occasion de la sortie de Windows 11 25H2 ? Voici la question à laquelle va répondre cet article. L'idée étant surtout de vous offrir une vue d'ensemble sur les nouveaux paramètres, sans rentrer dans les détails.

On peut trouver des paramètres pour la gestion de l'affichage, l'Explorateur de fichiers, le menu Démarrer ainsi que les fonctions IA. De plus, il y a aussi des paramètres sur la partie sécurité, avec de nouvelles capacités d'audit pour SMB et NTLM.

J'en profite pour vous glisser deux liens utiles, le premier permet de télécharger les modèles d'administration, tandis que le second est un lien vers un fichier Excel récapitulatif de tous les paramètres de GPO (fichier créé par Microsoft).

II. Synthèse des nouveaux paramètres de GPO

Le tableau ci-dessous représente une synthèse de tous les nouveaux paramètres de GPO introduits par les fichiers ADMX de Windows 11 25H2. Certains paramètres s'appliquent à d'autres versions, en particulier Windows 11 24H2. Cette liste est issue du fichier Excel de Microsoft, avec un filtre sur la nouvelle version pour identifier les nouveaux paramètres.

Nom du paramètreEmplacementS'applique à
Autoriser les applications Windows à utiliser les fonctionnalités de génération de texte et d'image de WindowsComposants Windows \ Confidentialité de l'applicationOrdinateur
Supprimez du système les packages par défaut du Microsoft StoreComposants Windows \ Déploiement de package AppxOrdinateur
Autoriser les fichiers de thème à partir d'emplacements réseauBureauOrdinateur
Configurer le mode d'affichage multipleSystème \ AffichageOrdinateur
Définissez la source de résolution préférée du moniteur clonéSystème \ AffichageOrdinateur
Désactiver l'intégration source des paramètres avancés dans Explorateur de fichiersComposants Windows \ Explorateur de fichiersOrdinateur
Activer/désactiver l'authentification du fichier journal CLFSSystème \ Système de fichiersOrdinateur
Désactiver le lancement d'Internet Explorer 11 via COM AutomationComposants Windows \ Internet ExplorerOrdinateur \ Utilisateur
Audit de la prise en charge du SPN du client SMBRéseau \ Serveur LanmanOrdinateur
Journaliser les journaux NTLM étendues à l'échelle du domaineSystème \ Net LogonOrdinateur
Journalisation NTLM amélioréeSystème \ NTLMOrdinateur
Autoriser les mises à jour dans OOBEComposants Windows \ OOBEOrdinateur
Nécessite IPPS pour les imprimantes IPPImprimantesOrdinateur
Configurer les épingles de démarrageMenu Démarrer et barre des tâchesOrdinateur \ Utilisateur
Masquer l'affichage des catégories dans le menu DémarrerMenu Démarrer et barre des tâchesOrdinateur \ Utilisateur
Configurer le comportement des petits boutons de la barre des tâchesMenu Démarrer et barre des tâchesOrdinateur \ Utilisateur
Autoriser l'exportation d'informations Retrouver et instantanéComposants Windows \ Windows AIOrdinateur
Désactiver l'expérience de recherche agentique des paramètresComposants Windows \ Windows AIOrdinateur

III. Zoom sur les nouveaux paramètres de GPO

Dans cette partie de l'article, vous verrez l'image de configuration correspondante à chaque paramètre de GPO. L'intérêt étant de disposer d'un aperçu sur le "comment ça se configure" mais aussi sur le volet Aide qui apporte des précisions sur le fonctionnement de chaque paramètre. Je vais également

  • Autoriser les applications Windows à utiliser les fonctionnalités de génération de texte et d'image de Windows

Let Windows apps make use of Text and image generation features of Windows

  • Supprimez du système les packages par défaut du Microsoft Store

Remove Default Microsoft Store packages from the system.

Ce paramètre est probablement l'un des plus intéressants de cette liste ! J'ai rédigé un tutoriel dédié à son sujet, il sera en ligne prochainement.

  • Autoriser les fichiers de thème à partir d'emplacements réseau

Allow theme files from network locations

  • Configurer le mode d'affichage multiple

Configure Multiple Display Mode

Ce paramètre permet d'ajuster le comportement de Windows lorsque vous connectez un écran externe. Par exemple, il peut être utile pour définir le mode "Étendre" par défaut.

  • Définissez la source de résolution préférée du moniteur cloné

Set Cloned Monitor Preferred Resolution Source

  • Désactiver l'intégration source des paramètres avancés dans Explorateur de fichiers

Turn off Advanced Settings source integration in File Explorer

  • Activer/désactiver l'authentification du fichier journal CLFS

Enable / disable CLFS logfile authentication

  • Désactiver le lancement d'Internet Explorer 11 via COM Automation

Disable Internet Explorer 11 Launch Via COM Automation

  • Audit de la prise en charge du SPN du client SMB

Audit SMB client SPN support

  • Journaliser les journaux NTLM étendues à l'échelle du domaine

Log Enhanced Domain-wide NTLM Logs

  • Journalisation NTLM améliorée

NTLM Enhanced Logging

Ce paramètre de GPO, que je n'ai pas encore testé, devrait permettre d'obtenir des journaux plus précis au niveau de l'audit NTLM. De quoi y voir plus clair quant à l'utilisation du NTLM sur votre environnement. Microsoft prépare progressivement la fin de ce protocole...

  • Autoriser les mises à jour dans OOBE

Allow Updates in OOBE

  • Nécessite IPPS pour les imprimantes IPP

Require IPPS for IPP printers

  • Configurer les épingles de démarrage

Configure Start Pins

Ce paramètre me semblait déjà présent, mais il est possible que Microsoft ait fait évoluer son fonctionnement. Ici, le paramètre fait référence à la gestion des applications épinglées dans le menu Démarrer, en utilisant un fichier de configuration au format XML.

  • Masquer l'affichage des catégories dans le menu Démarrer

Hide Category view in the Start Menu

Ce paramètre fait référence à la nouvelle vue par catégorie dans le menu Démarrer. C'est certainement en lien avec les futures évolutions, attendues sous peu, du menu Démarrer.

  • Configurer le comportement des petits boutons de la barre des tâches

Configure Taskbar Small Button Behavior

  • Autoriser l'exportation d'informations Retrouver et instantané

Allow export of Recall and snapshot information

Ici, la traduction est très mauvaise, car Microsoft fait référence à Recall et aux instantanés de cette application.

  • Désactiver l'expérience de recherche agentique des paramètres

Disable Settings agentic search experience

Que pensez-vous de ces nouveaux paramètres ? N'hésitez pas à partager vos retours en commentaire !

Florian BURNEL Co-founder of IT-Connect
Ingénieur système et réseau, cofondateur d'IT-Connect et Microsoft MVP "Cloud and Datacenter Management". Je souhaite partager mon expérience et mes découvertes au travers de mes articles. Généraliste avec une attirance particulière pour les solutions Microsoft et le scripting. Bonne lecture.
Voir la bio complète
