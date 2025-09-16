Microsoft s'apprête à retirer définitivement l'utilitaire WMIC de ses futures versions de Windows et Windows 11 25H2 sera la première version à ne pas disposer de WMIC ! Voici ce qu'il faut retenir.

La suppression de WMIC : un projet de longue date

Depuis des années, Microsoft évoque sa volonté de supprimer WMIC de Windows n'est pas une surprise. D'ailleurs, à l'époque de la sortie de Windows Server 2012, l'utilitaire WMIC est considéré comme déprécié.

Pour ceux qui ne connaissent pas WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line), il s'agit d'un outil en ligne de commande historique qui permet d'interagir avec l'infrastructure WMI de Windows. Avec wmic, on peut, par exemple, lister les processus en cours, obtenir des informations sur le matériel (CPU, RAM, disque), gérer des services ou encore désinstaller un logiciel.

Cependant, il est important de faire la distinction : seul l'outil WMIC est supprimé, l'infrastructure WMI sous-jacente reste une composante importante de Windows. Le processus de suppression de WMIC a déjà commencé, mais désormais Microsoft va accélérer :

Windows 11, version 24H2 : WMIC a été retiré par défaut, mais pouvait être réinstallé vis les fonctionnalités facultatives.

: WMIC a été retiré par défaut, mais pouvait être réinstallé vis les fonctionnalités facultatives. Windows 11, version 25H2 : Lors de la mise à niveau vers cette version (ou une nouvelle installation), WMIC sera définitivement supprimé.

Donc, concrètement, Windows 11 25H2 et les futures versions de Windows 11 n'incluront plus du tout cet outil. Microsoft justifie cette action par une volonté de "simplifier Windows en supprimant un composant obsolète sans perdre les fonctionnalités de gestion".

La transition vers PowerShell : un changement inévitable

Désormais, il est temps de migrer vos derniers scripts de WMIC vers PowerShell, car c'est bien lui le remplaçant désigné de cet utilitaire. En effet, PowerShell intègre des cmdlets natifs pour interagir avec WMI. Il convient de traduire la commande WMIC en son équivalent PowerShell, via Get-CimInstance .

Prenons un exemple pour lister les processus actifs sur la machine :

WMIC : wmic path win32_process get name

PowerShell : Get-CimInstance Win32_Process | Select-Object Name

Au-delà de PowerShell, il existe d'autres méthodes comme les bibliothèques .NET pour interagir avec WMI. Avec la fin du support de Windows 10, de nombreuses entreprises vont se tourner vers Windows 11 : donc ce type de changement est forcément à prendre en considération.

