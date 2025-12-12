Discord admet que son application consomme beaucoup de RAM sur Windows, mais des solutions sont à l'étude, comme le redémarrage automatique si elle consomme plus de 4 Go de RAM.

L'application de bureau Discord est basée sur le framework Electron, au même titre que beaucoup d'autres applications. Et, bien souvent, le constat est le même : l'application consomme beaucoup de RAM, trop de RAM, pourrait-on dire. Pour autant, Microsoft Teams s'appuie sur WebView2 et il consomme aussi beaucoup de RAM... Il y a donc un réel problème avec ces applications qui ne sont que deux exemples parmi tant d'autres.

Dernièrement, Microsoft a annoncé l'intégration d'un second processus pour tenter d'optimiser les performances de Teams, notamment lors des appels. De son côté, Discord admet que son application ne devrait pas consommer autant de RAM. Et pourtant...

Discord et le seuil de 4 Go de RAM

Par l'intermédiaire d'un post sur Reddit, Discord a évoqué l'utilisation de la RAM par son application. L'usage normal est inférieur à 1 Go de RAM, mais malgré tout, l'application peut consommer jusqu'à 4 Go, ce qui est énorme.

Face à la grogne des utilisateurs et en réponse à cette problématique, Discord expérimente actuellement l'amélioration suivante : redémarrer automatiquement l'application lorsque la RAM atteint 4 Go. "Cela fait partie des investigations en cours et constitue une solution temporaire visant à alléger la pression sur la mémoire que subissent les utilisateurs.", peut-on lire.

L'idée n'est pas de redémarrer brutalement l'application, puisque ce mécanisme tient compte de votre activité. Par exemple, si un appel est en cours, l'application ne sera pas redémarrée. D'autres règles s'appliquent : maximum une fois par jour et seulement si l'application est lancée depuis au moins une heure.

Par ailleurs, le message précise que depuis octobre 2025 des travaux sont en cours pour optimiser le client Windows. Discord affirme avoir corrigé plus de 9 problèmes liés à la mémoire. Il y a également eu de nouveaux outils de télémétrie et de profilage de la mémoire pour tenter de mieux comprendre d'où vient cette consommation excessive de mémoire vive.

"Certains utilisateurs qui constataient auparavant une utilisation très élevée de la mémoire voient désormais des chiffres dans une fourchette normale, tandis que d'autres voient des chiffres au moins inférieurs à ceux d'avant. Dans l'ensemble, nous constatons jusqu'à présent une réduction de 5 % de la mémoire p95, mais il reste encore du travail à faire.", peut-on lire.

C'est bien que le problème soit pris au sérieux par Discord ! De mon point de vue, la consommation est aussi excessive pour d'autres applications comme Notion et Canva (il me semble aussi que ce soit le cas avec WhatsApp). Il suffit de regarder les prix actuels de la RAM pour comprendre à quel point c'est devenu une ressource précieuse.

Qu'en pensez-vous ?

Source