La mise à jour Windows 11 24H2 (KB5063878), publiée en août 2025, est à l'origine d'un problème majeur : plusieurs utilisateurs rapportent des dysfonctionnements avec leurs disques SSD et HDD, allant de la disparition complète du périphérique à la corruption de données. Voici ce que l'on sait.

KB5063878 : la mise à jour d'août pour Windows 11 24H2

Déployée à l'occasion du Patch Tuesday d’août 2025, la mise à jour cumulative KB5063878 pour Windows 11 24H2 visait avant tout à corriger des failles de sécurité, à corriger quelques bugs, en plus d'introduire des nouveautés.

En parallèle, Microsoft a livré plusieurs autres correctifs pour Windows 10 et Windows 11, dont :

Windows 10 22H2 : KB5063709

: KB5063709 Windows 11 23H2 : KB5063875

Mais, très vite, les utilisateurs ont constaté des effets indésirables... notamment sur la partie stockage.

KB5063878 : des disques qui disparaissent de Windows

Selon plusieurs témoignages d'utilisateurs de Windows 11, suite à l'installation de la mise à jour KB5063878, la machine Windows rencontrent de graves problèmes liés au stockage :

Disques non détectés : la disparition pure et simple des disques SSD et HDD dans l’environnement Windows.

: la disparition pure et simple des disques SSD et HDD dans l’environnement Windows. Des cas de corruption de données ont été signalés également, y compris après plusieurs redémarrages.

ont été signalés également, y compris après plusieurs redémarrages. L’impossibilité d’accéder aux attributs SMART pour visualiser l'état de santé d'un disque.

Un utilisateur raconte que le problème s’est manifesté lors de la mise à jour d’un jeu volumineux (Cyberpunk 2077) : le disque en cours d’utilisation a disparu en plein transfert, rendant les fichiers inaccessibles. Les écritures intensives, le cœur du problème ?

D'après Necoru_cat sur X, qui a mené plusieurs tests et qui est spécialisé dans l'assemblage de PC, le problème survient surtout lors d’opérations d’écriture séquentielle lourdes :

Lorsque le volume d’écriture continue dépasse 50 Go

Quand l’utilisation du contrôleur atteint 60 % ou plus

Ce dysfonctionnement pourrait être lié à un sous-système de cache des disques. Après un redémarrage, le disque peut redevenir visible dans Windows, mais la panne peut se reproduire à tout moment, dès que des écritures intensives reprennent.

Un incident qui se manifesterait surtout sur certains disques

D'après ce même utilisateur, et toujours d'après ses tests, ce problème affecte particulièrement les SSD NVMe équipés de contrôleurs NAND Phison, surtout les modèles sans DRAM. Ces derniers semblent échouer même avec des volumes d’écriture plus modestes. Ici aussi, la désactivation du HMB n’améliore pas la situation, ce qui laisse penser à une fuite mémoire dans la zone de cache gérée par Windows.

Sur Reddit, un utilisateur a partagé une liste de disques SSD testés avec cette mise à jour. En haut, la liste des SSD en panne suite à l'installation de la mise à jour, tandis qu'en dessous, ce sont les disques non affectés (mais tout ceci reste à prendre avec précautions).

Les rapports initiaux proviennent du Japon, mais ce bug semble bien généralisé. La réponse de Microsoft se fait attendre, mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle affaire ne va pas rassurer les utilisateurs, surtout ceux à qui on demande d'abandonner Windows 10 au profit de Windows 11.

Si vous utilisez Windows 11 24H2, il est préférable d'attendre avant d'installer la mise à jour KB5063878. Si c'est déjà fait, vérifiez vos sauvegardes, sait-on jamais...

N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience à ce sujet en publiant un commentaire.