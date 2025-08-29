La mise à jour optionnelle KB5064080 pour Windows 11 23H2 est dès à présent disponible ! Au-delà d'apporter l'application Sauvegarde Windows pour les environnements professionnels, quelles sont les autres nouveautés ? Voici un récapitulatif.

La mise à jour KB5064080 contient les améliorations et les correctifs (hors sécurité) qui seront introduits dans la future mise à jour obligatoire, prévue pour le mardi 9 septembre 2025. Pour les utilisateurs, c'est l'occasion de tester ces changements avant leur intégration dans le prochain Patch Tuesday.

Il est à noter que cette mise à jour s'adresse à Windows 11 23H2, et non à Windows 11 24H2. En effet, Microsoft n'a pas communiqué d'information sur la mise à jour destinée à la version 24H2, mais elle devrait être très proche de celle-ci.

La Sauvegarde Windows s'ouvre enfin aux organisations

Longtemps réservée au grand public, l'application de sauvegarde Sauvegarde Windows (Windows Backup) est désormais disponible pour les entreprises, suite à l'installation de la KB5064080. Elle permet de sauvegarder les préférences utilisateur et les fichiers personnels directement dans le compte Microsoft associé, sur l'environnement Cloud de l'entreprise.

Lors de la configuration d'un nouveau poste de travail (ou une réinstallation), il devient possible de restaurer l'environnement d'un utilisateur pendant la phase OOBE (assistant de première mise en route). Il s'agit d'un mécanisme de restauration de données et de paramètres, ce qui reste différent de la sauvegarde complète via une image.

Pour en savoir plus, retrouvez notre article à ce sujet :

Les correctifs de la KB5064080

Cette mise à jour est l'occasion pour Microsoft de corriger des dysfonctionnements dans Windows. Voici les problèmes résolus par cette mise à jour :

Touche Copilot : un bug qui pouvait empêcher le redémarrage de l'assistant IA après une simple pression sur la touche a été corrigé.

: un bug qui pouvait empêcher le redémarrage de l'assistant IA après une simple pression sur la touche a été corrigé. Périphériques USB : les périphériques continuaient de s'afficher même après l'application d'une stratégie de sécurité visant à les bloquer. Ce problème est résolu.

: les périphériques continuaient de s'afficher même après l'application d'une stratégie de sécurité visant à les bloquer. Ce problème est résolu. Partages SMB : les transferts de fichiers utilisant SMB sur une connexion QUIC souffraient de lenteurs importantes.

: les transferts de fichiers utilisant SMB sur une connexion QUIC souffraient de lenteurs importantes. Système de fichiers ReFS : un conflit entre les fonctions de déduplication et de compression du système ReFS pouvait rendre le système complètement instable.

: un conflit entre les fonctions de déduplication et de compression du système ReFS pouvait rendre le système complètement instable. Bureau à distance : des soucis de reconnaissance des nouvelles caméras par le Bureau à distance ont été adressés.

: des soucis de reconnaissance des nouvelles caméras par le Bureau à distance ont été adressés. Wi-Fi : cette mise à jour résout un problème dans lequel Wi-Fi ne se connectait pas automatiquement après une mise à jour des stratégies de groupe.

: cette mise à jour résout un problème dans lequel Wi-Fi ne se connectait pas automatiquement après une mise à jour des stratégies de groupe. Explorateur de fichiers : la section "Récents" pouvait s'afficher de manière incomplète. De plus, la synchronisation d'un grand nombre de sites SharePoint dégradait fortement les performances de l'explorateur.

: la section "Récents" pouvait s'afficher de manière incomplète. De plus, la synchronisation d'un grand nombre de sites SharePoint dégradait fortement les performances de l'explorateur. Microsoft Family Safety : la fenêtre d'approbation "Demander à utiliser" disparaissait lorsqu'un utilisateur tentait d'ouvrir une application bloquée, l'empêchant de solliciter une autorisation de l'administrateur.

Cette mise à jour étant optionnelle, elle ne s'installera pas automatiquement. Pour en bénéficier, il faut se rendre dans les paramètres de Windows Update et cocher l'option "Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles" avant de lancer une recherche manuelle.

Source