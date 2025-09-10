KB5065426 et KB5065431 : les mises à jour de septembre 2025 pour Windows 11 ont été publiées par Microsoft ! Que contiennent ces mises à jour publiées le mardi 9 septembre 2025 ? Voici notre résumé !

Comme à l’accoutumée, ces mises à jour cumulatives obligatoires embarquent également les correctifs de sécurité les plus récents. Pour mémoire, le Patch Tuesday de septembre 2025 a permis à Microsoft de corriger 81 vulnérabilités.

Cette nouvelle mise à jour corrige plusieurs bugs, dont des problèmes connus comme celui lié à l'UAC. Elle intègre notamment les nouveautés apportées par la KB5064081 publiée en tant que mise à jour optionnelle le 29 août 2025.

Voici l'essentiel à retenir.

Les bugs corrigés par la KB5065426

Résolution d'un problème avec l'UAC (problème connu)

Correction d’un problème qui provoquait l’apparition de fenêtres UAC (Contrôle de compte d’utilisateur) chez les utilisateurs non-administrateurs lors de l’exécution de certaines actions par les installateurs MSI. Cela concernait notamment des opérations de configuration ou de réparation.

Ce bug pouvait empêcher l’exécution de certaines applications comme Office Professional Plus 2010 ou plusieurs logiciels Autodesk (dont AutoCAD). Cette mise à jour réduit le nombre de cas où l'UAC est demandé lors des réparations MSI. Elle permet aussi aux administrateurs IT de désactiver ces demandes pour certaines applications grâce à une liste d’autorisation (allowlist).

Ce problème avait été introduit par les mises à jour d'août 2025 : Mise à jour Windows d’août 2025 : des perturbations avec la suite AutoCAD

Réseau NDI (problème connu)

Correction d’un problème affectant l’audio dans les applications utilisant NDI (Network Device Interface). L’audio pouvait présenter des saccades lorsque la capture d’écran était activée dans OBS Studio, ce qui était relativement perturbant pour ceux qui font du streaming. Comme pour l'UAC, il s'agit d'un problème lié à l’installation de la mise à jour KB5063878 publiée en août 2025.

Gestion des fichiers

Cette mise à jour active l’audit de compatibilité du client SMB vis-à-vis de la signature SMB Server ainsi que de SMB Server EPA. Il s'agit d'une évolution directement liée à la faille de sécurité CVE-2025-55234.

L’objectif étant de permettre aux entreprises d’évaluer leur environnement et de détecter d’éventuels problèmes de compatibilité avant de déployer les mesures de hardening déjà supportées par le serveur SMB de Windows.

Saisie et configuration

Microsoft a corrigé un premier problème empêchant certaines applications de répondre correctement dans des scénarios spécifiques liés aux méthodes de saisie. En complément, un second problème qui faisait disparaître certains modules d’IIS dans la console IIS Manager a été résolu.

Kerberos

Un plantage pouvait survenir dans Kerberos lors de la tentative d’accès à un partage de fichiers dans le cloud.

Connexion

Correction de certains cas où l’écran de connexion pouvait rester figé sur un fond blanc, ou affichait le message « un instant » pendant plusieurs minutes avant de permettre l'accès à Windows.

Miracast

Sur certains appareils, le son fonctionnait au début du partage d’écran vers une TV, puis s’interrompait après quelques secondes.

Les principales nouveautés de la KB5065426

Recall

Recall s’ouvre désormais sur une page d’accueil personnalisée qui met en avant vos activités récentes ainsi que vos applications et sites les plus utilisés, pour vous permettre de reprendre facilement là où vous vous étiez arrêté. La page d’accueil affichera notamment :

- Recent Snapshots : les dernières captures, pour reprendre rapidement vos tâches.

- Top Apps and Websites : les trois applications et sites web les plus utilisés au cours des 24 dernières heures.

Dans les paramètres, vous pouvez définir des filtres afin de contrôler quelles applications et quels sites apparaissent dans les captures. Enfin, une nouvelle barre de navigation latérale (à gauche de l’écran) permet d’accéder rapidement à Accueil, Chronologie, Commentaires et Paramètres.

Click to Do

Au premier lancement de Click to Do, un tutoriel interactif rapide s’affiche pour montrer comment gagner du temps dans l’exécution de tâches, aussi bien sur du texte que sur des images. Par exemple, comment exploiter cette fonctionnalité pour résumer un long texte ou supprimer l’arrière-plan d’une image.

Recherche depuis la barre des tâches

Une nouvelle vue en grille permet d’identifier plus rapidement et plus précisément l’image recherchée via la barre de recherche Windows.

La recherche affiche désormais des informations de statut plus claires. Si les résultats sont incomplets parce que l’ordinateur organise encore les fichiers en arrière-plan, Windows affiche un avis avec un lien pour suivre la progression (que vous pouvez ensuite fermer). Il existe également un indicateur de statut pour les fichiers et dossiers, afin de distinguer facilement ceux qui sont disponibles en ligne (dans le Cloud) de ceux stockés en local sur le disque de votre machine.

Écran de verrouillage

Les widgets de l’écran de verrouillage deviennent plus nombreux et personnalisables. Initialement déployée auprès des utilisateurs Windows Insiders de l’Espace économique européen (EEE), cette fonctionnalité est désormais étendue à toutes les régions.

Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser vos widgets (Météo, Liste de suivi, Sports, Trafic, etc.). Tout widget compatible avec le format petite taille peut être intégré. Direction les paramètres de l'écran de verrouillage pour en profiter.

Explorateur de fichiers

Lorsque vous êtes connecté avec un compte professionnel ou scolaire (Entra ID), l’Explorateur affiche des icônes de personnes dans la colonne Activité et dans la section Recommandé de l’accueil. En survolant ou en sélectionnant une icône, vous accédez à la carte de profil Microsoft 365 (Live Persona Card), qui donne plus d’informations sur la personne et son lien avec le fichier.

Gestionnaire des tâches

Le Gestionnaire des tâches utilise désormais des mesures normalisées pour afficher la charge CPU de manière cohérente, en accord avec les standards du secteur et les outils tiers. Pour ceux qui préfèrent l’affichage précédent, une nouvelle colonne optionnelle appelée CPU Utility peut être activée afin de retrouver la valeur de l’utilisation CPU telle qu’elle apparaissait auparavant dans l’onglet Processus.

PowerShell 2.0

Suite à l'installation de la mise à jour KB5064081 ou de cette nouvelle mise à jour, PowerShell 2.0 n'est plus inclus à Windows 11 24H2. Vous devez vous orienter vers Windows PowerShell 5.1 et PowerShell 7.X.

Pour tout savoir sur cette mise à jour consultez ces deux pages : KB5064081 et KB5065426.

Windows 11 : les KB de septembre 2025

Ci-dessous, la liste des mises à jour de septembre 2025 pour Windows 11.

Windows 11 24H2 : KB5065426

: Windows 11 23H2, Windows 11 22H2 : KB5065431

: Windows 11 21H2 : fin du support

Ces mises à jour sont disponibles dès à présent via les canaux habituels, à commencer par Windows Update.