La KB5065789 à destination de Windows 11 version 24H2 a été déployée par Microsoft. Cette mise à jour optionnelle, riche en nouveautés, ajoute notamment des fonctionnalités dopées à l'IA. Voici un récapitulatif.

Lundi 29 septembre 2025, Microsoft a publié la mise à jour KB5065789 pour Windows 11 24H2. Cette mise à jour optionnelle donne un aperçu des changements qui seront déployés par la prochaine mise à jour obligatoire, dont la sortie est prévue le 14 octobre 2025.

L'intelligence artificielle au cœur de l'Explorateur de fichiers

Sur le papier, la principale nouveauté de cette mise à jour est l'intégration d'un menu "Actions IA" directement dans le menu contextuel de l'Explorateur de fichiers. Mais, les utilisateurs situés dans l'Espace Économique Européen ne peuvent pas encore en bénéficier !

Pour ceux qui peuvent déjà en profiter, sachez qu'en sélectionnant une image et en effectuant un clic droit, vous avez désormais accès à une série de raccourcis qui exploitent des fonctionnalités liées à l'IA :

Recherche visuelle avec Bing : pour trouver rapidement des informations sur l'image sélectionnée.

: pour trouver rapidement des informations sur l'image sélectionnée. Flouter l'arrière-plan avec Photos : une option qui permet de mettre en avant le sujet de la photo, grâce à l'ajout d'un flou sur le fond.

: une option qui permet de mettre en avant le sujet de la photo, grâce à l'ajout d'un flou sur le fond. Effacer un objet avec Photos : une fonction de suppression d'objet à l'aide de l'IA.

: une fonction de suppression d'objet à l'aide de l'IA. Supprimer l'arrière-plan avec Paint : pour détourer facilement une image.

Microsoft évoque une action spéciale pour les utilisateurs de Microsoft 365 : "Les actions d'IA dans Microsoft 365 facilitent le travail avec vos documents. Avec l'action Résumer de Copilot, vous pouvez rapidement générer des résumés de fichiers stockés dans OneDrive et SharePoint, sans avoir à ouvrir chacun d'entre eux. Cette action AI nécessite un abonnement Microsoft 365 actif et une licence Copilot (compte Microsoft et Microsoft Entra ID pris en charge)."

Améliorations de l'interface et du système

Outre des nouveautés liées à l'IA, la mise à jour KB5065789 apporte son lot d'améliorations. On peut notamment citer :

Indicateurs personnalisables : fini les indicateurs de volume ou de luminosité figés en bas de l'écran. Cette mise à jour permet désormais de choisir leur position (en haut à gauche, en haut au centre ou en bas au centre) via le menu Paramètres > Système > Notifications.

: fini les indicateurs de volume ou de luminosité figés en bas de l'écran. Cette mise à jour permet désormais de choisir leur position (en haut à gauche, en haut au centre ou en bas au centre) via le menu Paramètres > Système > Notifications. De nouveaux paramètres avancés : la section " Espace développeurs " située dans les paramètres du système a été renommée " Paramètres avancés " et s'enrichit de nouvelles options. Les utilisateurs peuvent notamment désactiver la limite de 260 caractères pour les noms de fichiers et de dossiers, simplement en activant une option, et donc, sans recourir au Registre.

: la section " " située dans les paramètres du système a été renommée " " et s'enrichit de nouvelles options. Les utilisateurs peuvent notamment désactiver la limite de 260 caractères pour les noms de fichiers et de dossiers, simplement en activant une option, et donc, sans recourir au Registre. Des performances optimisées : Microsoft a également travaillé sur l'optimisation des performances de l'Explorateur de fichiers, notamment en accélérant le chargement des menus contextuels et l'ouverture de fichiers stockés dans le Cloud.

Nouveautés pour la sécurité et l'administration système

Cette mise à jour apporte aussi quelques nouveautés intéressantes en ce qui concerne la sécurité de Windows et l'administration du système.

Gestion de la barre des tâches : les administrateurs n'ont plus besoin de redémarrer le processus explorer.exe pour appliquer la stratégie d'épinglage des icônes. L'application sera automatique lors de la prochaine actualisation de la stratégie.

: les administrateurs n'ont plus besoin de redémarrer le processus explorer.exe pour appliquer la stratégie d'épinglage des icônes. L'application sera automatique lors de la prochaine actualisation de la stratégie. Gestion des clés d'accès : Intégration transparente du plugin de gestion des clés de sécurité dans Windows 11. Vous pouvez désormais utiliser un plugin de gestion des identifiants pour les passkeys. Microsoft explique qu'il faut installer une application de gestion des identifiants qui prend en charge cette intégration (sans donner de nom), puis effectuer la configuration dans les paramètres (Paramètres > Comptes > Identifiants > Options avancées).

: Intégration transparente du plugin de gestion des clés de sécurité dans Windows 11. Vous pouvez désormais utiliser un plugin de gestion des identifiants pour les passkeys. Microsoft explique qu'il faut installer une application de gestion des identifiants qui prend en charge cette intégration (sans donner de nom), puis effectuer la configuration dans les paramètres (Paramètres > Comptes > Identifiants > Options avancées). Liste de révocation des certificats : ajout de la prise en charge du partitionnement des listes de révocation de certificats (CRL) pour les autorités de certification Windows.

: ajout de la prise en charge du partitionnement des listes de révocation de certificats (CRL) pour les autorités de certification Windows. Protection de l'administrateur : la fonctionnalité Administrator Protection est disponible en préversion.

Ainsi quelques bugs résolus :

Hyper-V : cette mise à jour résout un problème qui affecte le démarrage des machines virtuelles Hyper-V avec TPM sur des appareils ARM64. Ce problème peut survenir après l'installation de la KB5064081.

: cette mise à jour résout un problème qui affecte le démarrage des machines virtuelles Hyper-V avec TPM sur des appareils ARM64. Ce problème peut survenir après l'installation de la KB5064081. SMB : cette mise à jour résout un problème qui peut empêcher la connexion à des fichiers et dossiers partagés si vous utilisez le protocole SMB v1 sur NetBT. Ce problème peut survenir après l'installation de la mise à jour KB5065426.

: cette mise à jour résout un problème qui peut empêcher la connexion à des fichiers et dossiers partagés si vous utilisez le protocole SMB v1 sur NetBT. Ce problème peut survenir après l'installation de la mise à jour KB5065426. Windows Hello : cette mise à jour résout un problème qui affecte la configuration du code PIN Windows Hello avec l'erreur 0x80090010 sur les appareils connectés à Microsoft Entra ID et suite à l'installation des mises à jour de Windows publiées à partir de KB5060842.

: cette mise à jour résout un problème qui affecte la configuration du code PIN Windows Hello avec l'erreur 0x80090010 sur les appareils connectés à Microsoft Entra ID et suite à l'installation des mises à jour de Windows publiées à partir de KB5060842. Bac à sable Windows : le processus VmmemCMFirstBoot peut consommer une grande quantité de CPU après l'ouverture de session, entraînant un manque de réactivité de votre PC.

Pour prendre connaissance de l'ensemble des nouveautés et changements, consultez cette page du site Microsoft. Attention, certains changements sont déployés progressivement et ne seront pas visibles immédiatement, même après l'installation de la mise à jour.