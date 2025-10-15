KB5066835 et KB5066793 : les mises à jour d'octobre 2025 pour Windows 11 ont été publiées par Microsoft ! Voici notre résumé sur les améliorations et changements apportés par ces nouvelles mises à jour.

Comme à l’accoutumée, ces mises à jour cumulatives incluent également les derniers correctifs de sécurité publiés par Microsoft. Pour rappel, à l'occasion du Patch Tuesday d'octobre 2025, l'entreprise américaine a corrigé 172 failles de sécurité. La mise à jour KB5066835 s'adresse à la fois à Windows 11 24H2 et Windows 11 25H2, tandis que la KB5066793 est destinée à Windows 11 23H2.

Voici l'essentiel à retenir.

Les principaux changements apportés par la KB5066835

👉 Navigateur

Correction : Microsoft a résolu un problème qui provoquait le gel ou l’absence de réponse de l'interface Aperçu avant impression dans les navigateurs basés sur Chromium, tels que Microsoft Edge ou Google Chrome.

👉 Gaming

Correction : Microsoft a corrigé un bug qui survenait lorsque les utilisateurs se connectaient à Windows à l’aide d’une manette de jeu depuis l’écran de verrouillage. Si aucune autre méthode d’authentification n’était utilisée, les applications et jeux ne répondaient plus après la connexion.

👉 PowerShell

Correction : cette mise à jour corrige un problème affectant PowerShell Remoting et Windows Remote Management (WinRM) , où certaines commandes pouvaient expirer après 10 minutes d’exécution .

cette mise à jour corrige un problème affectant et , où certaines commandes pouvaient . Correction : un autre correctif vient résoudre un problème de journalisation, empêchant parfois l’enregistrement d’un événement d’audit.

👉 Windows Hello

Correction : un problème empêchait la configuration de la reconnaissance faciale via Windows Hello lors de l’utilisation de caméras infrarouges USB. Les utilisateurs étaient bloqués par un message d’erreur du type « Assurez-vous que votre visage est centré dans le cadre ». Ce problème connu est désormais résolu grâce à cette nouvelle mise à jour.

👉 Pilote de fax

Modification : le pilote ltmdm64.sys a été supprimé de Windows, donc le modem fax dépendant de ce pilote spécifique ne fonctionnera plus sous Windows. Ici, l'objectif est de protéger les machines contre deux failles de sécurité zero-day.

En complément, cette mise à jour apporte toutes les nouveautés de la mise à jour optionnelle KB5065789 publiée le 29 septembre 2025 par Microsoft. Découvrez notre article complet à ce sujet :

Il est important de noter que cette mise à jour apporte aussi la fonctionnalité Protection de l'administrateur (Administrator Protection) en préversion.

Toutes ces informations sont disponibles sur ces deux pages du site Microsoft : KB5066835 et KB5065789.

Windows 11 : les KB d'octobre 2025

Ci-dessous, la liste des mises à jour d'octobre 2025 pour Windows 11.

Windows 11 24H2 et Windows 11 25H2 : KB5066835

: KB5066835 Windows 11 23H2, Windows 11 22H2 : KB5066793

: KB5066793 Windows 11 21H2 : fin du support

Ces mises à jour sont disponibles dès à présent via les canaux habituels, à commencer par Windows Update.

Découvrez aussi la mise à jour d'octobre 2025 pour Windows 10 :