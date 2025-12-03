Lundi 1er décembre 2025, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour optionnelle pour Windows 11 25H2 et 24H2 : la KB5070311. Quels sont les changements introduits par cette mise à jour ? Voici un récapitulatif.

La mise à jour KB5070311 offre un aperçu des changements qui seront poussés auprès de tout le monde par la prochaine mise à jour obligatoire prévue pour mardi 9 décembre 2025. Il s'agit de la dernière mise à jour optionnelle de l'année 2025, car Microsoft n'en publiera pas en décembre. D'ailleurs, la mise à jour KB5070311 arrive un peu tard, car elle était plutôt attendue fin novembre.

Commençons par évoquer les changements activés auprès de tout le monde dès l'installation de la mise à jour. Il s'agit en réalité de la correction de 4 bugs.

Notifications : après les dernières mises à jour, explorer.exe peut cesser de répondre (ce qui empêche la barre des tâches de répondre) après la réception de certaines notifications.

: après les dernières mises à jour, explorer.exe peut cesser de répondre (ce qui empêche la barre des tâches de répondre) après la réception de certaines notifications. Indexation pour la recherche : cette mise à jour résout un problème dans lequel Explorateur de fichiers peut ne pas rechercher certains partages SMB après les dernières mises à jour.

: cette mise à jour résout un problème dans lequel Explorateur de fichiers peut ne pas rechercher certains partages SMB après les dernières mises à jour. Sécurité (LSASS) : cette mise à jour résout un problème qui affecte le service LSASS (Local Security Authority Subsystem Service). LSASS peut devenir instable en raison d’une violation d’accès.

: cette mise à jour résout un problème qui affecte le service LSASS (Local Security Authority Subsystem Service). LSASS peut devenir instable en raison d’une violation d’accès. Paramètres : cette mise à jour corrige un problème où les paramètres peuvent se fermer de façon inattendue lorsque vous accédez aux pages Paramètres > Confidentialité & Sécurité > Microphone, Caméra ou Emplacement après l'installation des dernières mises à jour.

Les principales nouveautés de la KB5070311

Tout ce qui est précisé dans la suite de cet article est déployé progressivement par Microsoft. Cela signifie que même après l'installation de la mise à jour, vous ne bénéficiez pas obligatoirement du changement / de la nouveauté immédiatement.

L'application Paramètres va intégrer une nouvelle section pour permettre d'activer / désactiver les fonctionnalités comme Hyper-V et Windows Sandbox , sans passer par les fonctionnalités facultatives.

va intégrer une nouvelle section pour permettre d'activer / désactiver les fonctionnalités comme et , sans passer par les fonctionnalités facultatives. L' Expérience Xbox en plein écran (Full Screen Experience) est désormais disponible auprès d'un plus grand nombre d'appareils (limité initialement aux modèles ASUS ROG Ally et ROG Ally X). Cela permet d'avoir une interface style Xbox en plein écran pour les sessions de jeux. Ce mode est notamment accessible via la Game Bar.

(Full Screen Experience) est désormais disponible auprès d'un plus grand nombre d'appareils (limité initialement aux modèles ASUS ROG Ally et ROG Ally X). Cela permet d'avoir une interface style Xbox en plein écran pour les sessions de jeux. Ce mode est notamment accessible via la Game Bar. L'application Paramètres permet de gérer les appareils mobiles (Bluetooth et appareils › Appareils mobiles). Sur cette page, vous pouvez gérer des fonctionnalités telles que l'utilisation de votre appareil comme appareil photo ou l'accès aux fichiers de votre appareil dans l'Explorateur de fichiers.

permet de gérer les (Bluetooth et appareils › Appareils mobiles). Sur cette page, vous pouvez gérer des fonctionnalités telles que l'utilisation de votre appareil comme appareil photo ou l'accès aux fichiers de votre appareil dans l'Explorateur de fichiers. Quick Machine Recovery évolue pour intégrer les améliorations dévoilées récemment, à savoir l'exécution d'une analyse unique par défaut au lieu de répéter les analyses en boucle, avec la recherche automatique d'une solution.

évolue pour intégrer les améliorations dévoilées récemment, à savoir l'exécution d'une analyse unique par défaut au lieu de répéter les analyses en boucle, avec la recherche automatique d'une solution. La fonction de partage de Windows 11 évolue avec le support du glisser-déposer multi-fichiers, des suggestions d’apps plus pertinentes et la possibilité de l’activer ou non dans les paramètres. Il devient aussi possible de partager des fichiers OneDrive via d’autres applications après avoir généré un lien depuis l’interface de partage.

évolue avec le support du glisser-déposer multi-fichiers, des suggestions d’apps plus pertinentes et la possibilité de l’activer ou non dans les paramètres. Il devient aussi possible de partager des fichiers OneDrive via d’autres applications après avoir généré un lien depuis l’interface de partage. Microsoft a corrigé un bug qui impactait les gamers : certains jeux pouvaient afficher le message « Carte graphique non prise en charge détectée », même si une carte graphique prise en charge est utilisée dans la machine.

: certains jeux pouvaient afficher le message « Carte graphique non prise en charge détectée », même si une carte graphique prise en charge est utilisée dans la machine. Les stylets prenant en charge le retour haptique fournissent désormais des retours à l'utilisateur lorsque vous interagissez avec l'interface Windows. Par exemple, vous pouvez ressentir des vibrations lorsque vous survolez le bouton Fermer ou lorsque vous redimensionnez des fenêtres.

Par ailleurs, les Copilot+ PCs profitent d’une série d’améliorations centrées sur l’IA. Le menu contextuel Click to Do adopte désormais une interface plus épurée et s’ouvre automatiquement lorsqu’un tableau ou une image apparaît, facilitant l’accès aux actions essentielles. En complément, Windows Studio Effects peut désormais être activé sur une caméra additionnelle, tandis que l’Explorateur de fichiers gagne un champ de recherche optimisé et des actions au survol pour faciliter la gestion des fichiers. Enfin, la fonction de recherche de Windows s’enrichit de la recherche sémantique pour retrouver ses photos classées par l’IA dans l’application Microsoft Photos.

Cette mise à jour parvient aussi à faire un coup double : améliorer et casser en même temps le thème sombre de Windows 11. Je vous en parle dans cet article spécifique : KB5070311 : cette mise à jour améliore et casse le thème sombre de Windows 11.

La mise à jour KB5070311 apporte les mêmes changements sur Windows 11 25H2 et 24H2. Toutes les nouveautés (la liste est longue) sont listées sur cette page du site Microsoft. Pour finir, si vous êtes encore sur Windows 11 23H2, la mise à jour KB5070312 a été publiée le 20 novembre 2025, et elle est beaucoup plus légère (voir cette page).