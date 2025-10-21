21/10/2025
Windows 11 KB5070773 : cette mise à jour répare l’environnement de récupération !

En urgence, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour Windows 11 et Windows Server 2025. L'objectif ? Réparer l’environnement de récupération Windows (WinRE) devenu inutilisable après la mise à jour d’octobre 2025. Faisons le point.

Un bug empêche l'utilisation des périphériques USB dans WinRE

Suite à l’installation des mises à jour de sécurité d’octobre 2025 (notamment KB5066835), de nombreux utilisateurs ont constaté un dysfonctionnement au niveau de l'environnement de récupération WinRE : il était impossible d'utiliser leur clavier et leur souris USB ! Donc, il était impossible de naviguer dans les options de récupération... De quoi rendre l'environnement de récupération inutilisable. Pour autant, ces périphériques continuaient de fonctionner normalement sur Windows.

Concrètement, si votre machine Windows est plantée et que vous avez besoin de tenter un dépannage via l'environnement WinRE, et bien, vous ne pouvez pas. Un comble : l'environnement minimaliste WinRE basé sur Windows est justement conçu pour aider les utilisateurs à réparer ou restaurer leur système après un échec de démarrage, un écran bleu (BSOD), etc.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe désormais une solution sous la forme d'une mise à jour.

KB5070773 : une nouvelle mise à jour pour Windows

Le 20 octobre 2025, Microsoft a réagi en publiant une nouvelle mise à jour hors bande en fin de journée. Estampillée KB5070773, elle s'adresse à plusieurs versions de Windows :

  • Windows 11 24H2
  • Windows 11 25H2
  • Windows Server 2025

"Ce problème a été résolu par la mise à jour hors bande de Windows, publiée le 20 octobre 2025 (KB5070773), et les mises à jour publiées après cette date.", explique Microsoft.

La firme de Redmond recommande vivement à tous les utilisateurs d'installer cette mise à jour. Cela évite d'être dans une situation embarrassante, en cas de plantage de la machine.

Si la machine est déjà bloquée sur WinRE, que faire ?

Dans le cas où votre machine est bloquée sur l'environnement de WinRE suite à un problème, et que les périphériques USB ne sont pas détectés, que faire ? Microsoft vous propose les solutions suivantes :

  • Utiliser un écran tactile pour naviguer dans WinRE via le clavier virtuel.
  • Connecter un clavier ou une souris en PS/2, si le PC dispose encore de ce port.
  • Démarrer à partir d’un lecteur de récupération USB précédemment créé, afin de restaurer les fonctions USB dans WinRE (voir cette page).

Vous l'aurez compris, cela peut vite devenir un casse-tête. C'est pourquoi l'installation de la mise à jour KB5070773 est recommandée.

