Un nouveau bug pouvant entrainer des problèmes de connexion VPN affecte les utilisateurs de Windows 11, en particulier ceux qui utilisent la fonctionnalité Windows Subsystem for Linux (WSL). Voici ce qu'il faut savoir sur ce dysfonctionnement.

Ce nouveau problème affecte les utilisateurs de Windows 11 qui ont installé sur leur machine la mise à jour KB5067036, publiée le 28 octobre 2025, ou une mise à jour plus récente. Autrement dit, ce bug est toujours présent avec les mises à jour de décembre 2025 publiées il y a quelques jours.

Microsoft explique que ce problème peut empêcher votre connexion VPN de fonctionner correctement. La cause ? Le composant Windows Subsystem for Linux qui interfère avec la gestion du réseau de Windows. "Le mode réseau en miroir dans Windows Subsystem for Linux (WSL) peut causer des problèmes avec certains VPN tiers.", précise Microsoft.

Lorsque le problème est rencontré, le message d'erreur "No route to host" peut s'afficher. "En conséquence, vous pourriez ne pas être en mesure d'accéder aux ressources de l'entreprise via le VPN et rencontrer des défaillances avec les services dépendants du VPN.", peut-on lire sur cette page.

Quels sont les VPN affectés ?

Même si Microsoft ne donne pas une liste exhaustive des solutions VPN impactées par ce bug, deux noms sont donnés : Cisco Secure Client (anciennement Cisco AnyConnect) et OpenVPN. Il s'agit de solutions très populaires, donc de nombreux utilisateurs pourraient être affectés.

"Ce problème survient parce que l'interface virtuelle de l'application VPN ne répond pas aux requêtes ARP (Address Resolution Protocol).", précise la firme de Redmond. Pour le moment, il n'existe pas de solution : les équipes de Microsoft sont sur le coup.

Du côté de Windows 10 et de Windows Server, il y a également un dysfonctionnement lié au service MSMQ et qui peut avoir un impact sur les services Web IIS. Ce problème a été évoqué dans cet article.

Avez-vous rencontré ce bug ? N'hésitez pas à partager votre retour d'expérience avec un commentaire.