L'une des fonctionnalités principales de Windows 11, en comparaison des autres versions de Windows, c'est sa capacité à exécuter des applications Android ! Depuis environ 1 mois, cette fonctionnalité est disponible en Europe, ce qui permet à la France d'en profiter. Microsoft envisage d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires, et l'entreprise américaine travaille aussi sur la prise en charge d'Android 13.

Actuellement, Windows 11 prend en charge les applications Android publiées au travers de l'Amazon Appstore. On peut aussi installer une application à partir du fichier APK directement, en utilisant un outil adapté pour procéder à l'installation. Même si le Google Play Store n'est pas pris en charge directement, cela n'empêche pas Microsoft de faire évoluer "Windows Subsystem for Android".

En effet, les applications sont capables d'utiliser le réseau de l'hôte Windows 11 (en filaire et en Wi-Fi), mais aussi d'envoyer des notifications, d'accéder à la caméra, au microphone, à l'imprimante, etc... Et cela ne va pas s'arrêter là d'après la feuille de route publiée sur GitHub par Microsoft.

Tout d'abord, nous pouvons lire que Microsoft prévoit de mettre à niveau "Windows Subsystem for Android" vers Android 13, et d'ajouter d'autres fonctionnalités : transfert de fichiers, picture-in-picture, raccourcis et un accès au réseau local par défaut. Bien qu'il n'y ait pas de détails et pas de date, cela montre que la firme de Redmond a de réelles ambitions vis-à-vis du support des applications Android sur Windows 11.

Il y a quelques jours, une nouvelle version de Windows 11 a été publiée auprès des membres du programme Windows Insider. Cette version (build 2209.40000.26.0) intègre des améliorations pour "Windows Subsystem for Android", notamment pour avoir de meilleures performances, une meilleure sécurité (intégration des dernières mises à jour de sécurité du noyau Linux et d'autres composants) et mieux prendre en charge les caméras.

Utilisez-vous les applications Android sur Windows 11 ? Qu'en pensez-vous ? Personnellement, je trouve que l'Amazon Appstore n'est pas encore très bien fournit en matière d'applications... Mais sinon, ça fonctionne plutôt bien !

Source