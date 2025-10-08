Microsoft durcit sa politique d'installation de Windows 11 et rend l'utilisation d'un compte Microsoft quasi obligatoire. Les commandes habituelles ne sont plus supportées par la dernière version de Windows 11 disponible dans le canal Beta du programme Windows Insiders. Faisons le point.

La fin d'une ère pour les comptes locaux sur Windows 11 ?

Une nouvelle version de test de Windows 11 a révélé les futurs plans de Microsoft pour l'installation du système d'installation ! L'entreprise américaine semble décidée à imposer l'utilisation d'un compte Microsoft, dès l'installation, sous peine de ne pas pouvoir utiliser sa machine. En effet, la dernière version de Windows 11 accessible aux membres Windows Insiders (Windows 11 Insider Preview Build 26120.6772) supprime les mécanismes permettant de créer un compte local durant l'expérience "OOBE" (Out-of-box experience), l'assistant de configuration initiale de Windows.

"Suppression des commandes locales : Nous supprimons les mécanismes connus de création d'un compte local dans l'expérience d'installation de Windows (OOBE).", peut-on lire sur le site de Microsoft.

Cette nouvelle initiative, qui risque de faire grincer des dents, est justifiée par l'entreprise comme une mesure visant à garantir une configuration optimale des appareils.

La firme de Redmond précise : "Bien que ces mécanismes aient souvent été utilisés pour contourner la configuration du compte Microsoft, ils ont également sauté par inadvertance des écrans de configuration critiques, ce qui peut amener les utilisateurs à quitter OOBE avec un appareil qui n'est pas entièrement configuré pour l'utilisation. Les utilisateurs devront terminer OOBE avec Internet et un compte Microsoft, afin de s'assurer que l'appareil est correctement configuré."

Concrètement, ce changement signifie que les commandes suivantes ne fonctionneront plus :

oobe\bypassnro

start ms-cxh:localonly

start ms-cxh://setaddlocalonly

Pour la première commande, ce n'est pas une surprise puisque Microsoft a déjà évoqué sa volonté de supprimer cette commande en mars dernier (voir cet article). Les deux autres commandes, quant à elles, étaient justement pour la remplacer...

Quelles solutions peut-on envisager ?

Même si Microsoft rend plus difficile l'utilisation d'un compte local dès l'installation, il existe encore des solutions ! On peut notamment citer :

Utilisation d'un fichier de réponse pour personnaliser l'installation de Windows 11.

pour personnaliser l'installation de Windows 11. Utilisation de Rufus pour forcer l'utilisation d'un compte local (ce qui revient à utiliser un fichier de réponse, mais de façon plus simple).

pour forcer l'utilisation d'un compte local (ce qui revient à utiliser un fichier de réponse, mais de façon plus simple). Une technique en ligne de commande, révélée il y a plusieurs mois, pourrait toujours fonctionner (à tester)

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0

Sinon, l'alternative est de faire l'installation avec un compte Microsoft, puis une fois l'installation terminée, basculée vers un compte local. Mais, il faut avouer que c'est pénible.

Personnellement, je suis persuadé qu'il existera toujours des solutions pour faire l'installation sans compte Microsoft. Néanmoins, il se peut que ce soit de moins en moins facile pour le commun des mortels... En Europe, avec le Digital Markets Act, je me demande dans quelle mesure ils vont laisser passer ça...

Attention, ce changement n'est pas effectif !

Si vous décidez d'installer Windows 11 aujourd'hui, que ce soit la version 24H2 ou 25H2, vous aurez toujours accès à ces commandes permettant d'utiliser un compte local. Ce que nous évoquons ici est valable pour une version de Windows 11 en phase de test, dans le canal Beta.

Par contre, il est probable que ces changements soient intégrés par la suite, via une mise à jour, donc il est préférable d'en prendre connaissance dès à présent. L'intégration dans la version stable peut être opérée dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, en fonction des intentions de Microsoft.

Qu'en pensez-vous ?

Source