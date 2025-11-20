À l'occasion de l'événement Ignite 2025, Microsoft a présenté un nouveau système de restauration pour Windows 11 : Point-in-time restore. Ce nouveau mécanisme, plus moderne que les points de restauration traditionnels, a été pensé pour récupérer un PC en quelques minutes suite à un incident (correctif problématique, mauvaise configuration, problème système, etc.). Voici ce que l'on sait à son sujet.

Un système de restauration accessible à tous

Dans la continuité de la nouvelle fonctionnalité Quick Machine Recovery développée dans le cadre de sa Windows Resiliency Initiative, Microsoft a décidé d'introduire un nouvel outil de protection pour Windows 11 : Point-in-time restore.

Lorsque cette fonctionnalité est activée sur une machine, Windows 11 capture automatiquement des instantanés complets du système à intervalles réguliers. Cet instantané englobe l'intégralité du système, c'est-à-dire les données de l'utilisateur et la configuration (état de l’OS, applications installées, configuration, fichiers locaux, mots de passe, secrets, identifiants, etc.).

Ainsi, en cas de problème, il devient possible de revenir à un état antérieur parfaitement fonctionnel. "Cette fonctionnalité est conçue pour aider à minimiser les temps d'arrêt et simplifier la correction, sans nécessiter d'expertise technique ni de dépannage fastidieux.", précise Microsoft.

Ces instantanés seront créés automatiquement à intervalles réguliers et ils sont éphémères : chaque instantané sera conservé au maximum 72 heures. Des paramètres seront disponibles pour jouer sur la fréquence de création, la rétention et l'utilisation de l'espace de stockage local. Microsoft donne d'ailleurs des précisions à ce sujet :

Configuration Valeur par défaut Options Activation de la fonctionnalité (Feature On/Off) Activée Activée, Désactivée Fréquence de création des points de restauration Toutes les 24 heures 4, 6, 12, 16, 24 heures Rétention des points de restauration 72 heures 6, 12, 16, 24, 72 heures Limite maximale d’utilisation 2 % du disque Pourcentage du disque (min. 2 Go, max. 50 Go)

Quels sont les prérequis ?

La fonctionnalité sera disponible pour Windows 11 Famille, Pro et Enterprise. Elle pourra être activée par défaut sur les appareils non gérés, sinon ce sera à l'administrateur d'en effectuer la configuration via Intune ou une stratégie de groupe (Microsoft devrait donc proposer de nouveaux paramètres pour cette fonctionnalité).

"Seuls les appareils dont la taille totale du disque est supérieure ou égale à 200 Go disposeront de cette fonctionnalité par défaut. Les appareils dont la taille du disque est inférieure à 200 Go peuvent tout de même configurer cette fonctionnalité si vous le souhaitez.", précise Microsoft.

Cette fonctionnalité ne repose pas sur le Cloud de Microsoft et les données sont stockées uniquement en local.

Des instantanés grâce au service VSS

Sous le capot, cette nouvelle fonctionnalité s'appuie sur le service VSS (Volume Shadow Copy), comme l’ancien mécanisme de restauration du système. Dans le cadre de la préversion de cette nouveauté, la restauration d'un instantané devra être effectuée à partir de l'environnement de récupération WinRE de Windows.

"La gestion à distance de cette fonctionnalité et le déclenchement d'une restauration à partir de Windows complet ne sont pas inclus dans la préversion.", précise Microsoft.

L'entreprise américaine prévoit donc la possibilité de lancer une restauration à distance, ce qui pourrait rendre des services aux administrateurs IT. En effet, Microsoft précise que des fonctions avancées de gestion à distance, de planification et de déclenchement de la restauration arriveront plus tard via Intune et d’autres solutions MDM.

Point-in-time Restore vs Restauration du système

Avec Point-in-time restore, Microsoft veut offrir une approche plus moderne et plus pertinente en comparaison des points de restauration du système que l'on connaissait jusqu'ici. L'idée étant de pouvoir récupérer plus facilement sa machine en cas de panne, y compris si c'est un problème léger mais qui impact fortement la machine.

Dans son article, Microsoft propose une comparaison entre ces deux fonctionnalités. Voici le tableau intéressant créé par les équipes de Microsoft.

Fonctionnalité Point-in-time restore Restauration du système Points de restauration Automatiques, cadence configurable. Les fichiers utilisateur sont inclus dans le point de restauration. Déclenchés par un événement ou manuellement uniquement. Les fichiers utilisateur sont exclus du point de restauration. Fiabilité Politiques strictes de rétention et de nettoyage Aucune limite de rétention Expérience utilisateur Intégrée aux paramètres système Limitée au Panneau de configuration Impact fondamental Conçu pour minimiser l’impact sur le stockage Impact plus important sur l’espace de stockage Gestion Prendra en charge des capacités de gestion à distance Capacités limitées de gestion à distance

La préversion de Point-in-time restore devrait arriver cette semaine dans les builds Dev et Beta du programme Windows Insider. Elle devrait être distribuée par la suite via une mise à jour cumulative auprès des utilisateurs de Windows 11 24H2 ou 25H2.

