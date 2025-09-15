Windows 11 pourrait bientôt vous permettre de tester votre débit Internet directement depuis la barre des tâches. Enfin, presque.... Voici ce que l'on sait sur cette nouveauté attendue, mais décevante.

Les membres du programme Windows Insider ont eu le droit à une surprise sur la dernière build Preview de Windows 11. Microsoft a ajouté la possibilité de lancer un test de débit Internet directement depuis la barre des tâches : un simple clic droit sur l'icône réseau dans la barre des tâches ou via le menu déroulant de l'icône Wi-Fi permet de lancer un test de débit.

L'idée de pouvoir vérifier la vitesse de sa connexion sans avoir à ouvrir un navigateur ou une application tierce semblait être une amélioration significative de l'expérience utilisateur. Malheureusement, la réalité est tout autre.

Ce bouton, révélé sur X par Phantomofearth, est, en réalité, un raccourci qui lance automatiquement Microsoft Edge et ouvre la page du test de débit de Bing (ce dernier s'appuie sur le service d'Ookla). Donc, cela ne diffère en rien d'une recherche manuelle sur n'importe quel navigateur, ce qui est une déception majeure.

Source : X / Phantomofearth

Une fonctionnalité attendue... mais décevante

L'intégration d'un test de vitesse natif aurait permis de proposer une solution bien plus séduisante pour les utilisateurs... Un simple clic aurait pu afficher les résultats de ping, de débit ascendant et descendant directement dans une fenêtre de l'OS, sans ouvrir Edge.

Finalement, cela ressemble plus à un énième coup de force de Microsoft pour nous forcer à utiliser ses services, en l'occurrence ici, Edge et Bing. La dépendance à un site externe, qui lui-même s'appuie sur SpeedTest pour ses mesures, rend la fonctionnalité peu différente des options déjà disponibles en ligne.

Reste à savoir si Microsoft va déployer cette nouveauté auprès des utilisateurs de Windows 11 24H2 et 25H2. Finalement, la meilleure solution pour le moment reste probablement de s'appuyer sur le plugin SpeedTest pour PowerToys Run.

Qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ?