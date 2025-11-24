Microsoft a publié la version Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271 auprès des membres du programme Windows Insider. Parmi les nouveautés, une optimisation destinée à améliorer l'ouverture de l'Explorateur de fichiers de Windows. Faisons le point sur les nouveautés.

Le preloading pour l'Explorateur de fichiers Windows

Vous trouvez que l'Explorateur de fichiers de Windows 11 met trop de temps à s'ouvrir ? Microsoft a peut-être trouvé la solution. Les développeurs de la firme de Redmond travaillent sur une fonctionnalité de "preloading" pour l'Explorateur, dans le but d'améliorer ses performances. Parfois, ce qui est long à charger, ce n'est pas la fenêtre de l'Explorateur de fichiers en elle-même, mais les éléments à afficher, notamment dans la section "Accueil".

Le préchargement, qui pourrait agir comme mise en cache, pourrait améliorer les performances et donc l'expérience utilisateur.

"Nous étudions actuellement la possibilité de précharger l'Explorateur de fichiers en arrière-plan afin d'améliorer ses performances au démarrage. Cela ne devrait pas être visible pour vous, si ce n'est que l'Explorateur de fichiers devrait démarrer plus rapidement lorsque vous en avez besoin.", précise Microsoft.

Le menu contextuel évolue !

Le menu contextuel de Windows accessible via l'Explorateur de fichiers va, lui aussi, évoluer. Microsoft a décidé de regrouper certaines options.

En effet, Microsoft précise que plusieurs options comme "Copier en tant que chemin d'accès", "Compresser vers" et "Choisir comme arrière-plan du bureau" vont être regroupées dans le menu contextuel au sein d'une entrée nommée "Manage file" (Gérer le fichier). Ce nom semble temporaire, car Microsoft précise déjà qu'il changera par la suite.

Source : Microsoft

Par ailleurs, Microsoft indique avoir déplacé l'option "Ouvrir l'emplacement du dossier" pour qu'elle se trouve désormais à côté des options "Ouvrir" et "Ouvrir avec".

Les autres nouveautés et améliorations

La fonctionnalité Point-in-time restore pour Windows 11, dévoilée à l'occasion de l'Ignite 2025, peut être testée grâce à cette nouvelle Build 26220.7271 disponible dès à présent.

On peut aussi lister les améliorations suivantes :

Microsoft Store : vous pouvez désactiver les applications directement depuis la bibliothèque.

: vous pouvez désactiver les applications directement depuis la bibliothèque. Disponibilité élargie pour l'Expérience Xbox en plein écran.

Je vous invite à consulter cette page pour prendre connaissance de toutes les nouveautés.