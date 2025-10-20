Le problème d'accès localhost présent sur Windows 11 suite à l'installation de la mise à jour d'octobre 2025 a été résolu par Microsoft. Découvrez dès maintenant comment résoudre ce problème sur votre ordinateur, que ce soit à la maison ou en entreprise.

Windows et Windows Server affectés par ce bug

La mise à jour optionnelle publiée fin septembre 2025 (KB5065789), et toutes les mises à jour suivantes, à savoir à l'heure actuelle la mise à jour cumulative d’octobre 2025 (KB5066835) sont à l'origine d'un problème sur les accès localhost. En effet, suite à l'installation de cette mise à jour, les applications ne parviennent plus à se connecter sur l'adresse localhost (127.0.0.1, soit la boucle locale) via le protocole HTTP/2.

Ce problème a été signalé à de nombreuses reprises sur le Web, avec à chaque fois le même constat : les connexions HTTP vers 127.0.0.1 échouent systématiquement et génèrent des erreurs ("ERR_CONNECTION_RESET" ou "ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR").

Désormais, Microsoft a reconnu l'existence de ce dysfonctionnement et des précisions sont apportées : "En conséquence, les sites web IIS peuvent ne pas se charger, affichant un message tel que "Connexion réinitialisée - erreur (ERR_CONNECTION_RESET)", ou une erreur similaire. Cela concerne les sites web hébergés sur http://localhost/ et les autres connexions IIS."

Comment résoudre le problème d'accès localhost ?

Tout d'abord, Microsoft explique que l'installation des toutes dernières mises à jour (suivie d'un redémarrage) peut résoudre le problème. L'entreprise américaine précise ce qui suit : "Ce problème est causé par diverses conditions qui peuvent être influencées par la connectivité Internet de l'appareil, ainsi que par le moment de l'installation de la récente mise à jour et du redémarrage de l'appareil."

Donc concrètement, il est possible que le dysfonctionnement ne soit pas observé sur certaines machines malgré l'installation de la mise à jour problématique.

Par contre, sur les machines affectées, que faire ?

Comme souvent, Microsoft s'appuie sur le mécanisme Known Issue Rollback (KIR) pour résoudre ce bug. Ce qui signifie :

Que le correctif sera déployé automatiquement sur les machines personnelles et les machines professionnelles non-gérées (un redémarrage peut aider à le récupérer)

sur les et les (un redémarrage peut aider à le récupérer) Que le correctif doit être déployé manuellement sur les machines professionnelles gérées via une stratégie de groupe (GPO)

En tant qu'administrateur IT, vous devez télécharger ce package MSI correspondant au correctif KIR de ce bug. Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, consultez cette page de la documentation Microsoft.

"Nous nous efforçons de résoudre ce problème dans une prochaine mise à jour de Windows. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations à ce sujet.", précise Microsoft.

Enfin, sachez que ce dysfonctionnement s'étend de Windows à Windows Server. En effet, voici la liste des systèmes d'exploitation affectés par ce bug : Windows 11 25H2, Windows 11 24H2, Windows Server 2025. Donc, attention aux serveurs Web IIS sur Windows Server...

Source