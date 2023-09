Comment utiliser Microsoft Copilot en France ?

I. Présentation

Sur Windows 11 22H2, comment utiliser Microsoft Copilot en étant en France ? C'est la réponse à laquelle nous allons répondre dans cet article ! La bonne nouvelle, c'est que c'est très simple même si ce n'est pas parfait.

Depuis le 26 septembre 2023, Microsoft Copilot est disponible sur Windows 11 22H2 grâce à la mise à jour Moment 4 qui intègre plus de 150 fonctionnalités d'après Microsoft. Pour en savoir plus sur cette mise à jour qui n'ajoute pas uniquement l'assistant IA, vous pouvez lire cet article :

Mais au fait, pourquoi Microsoft Copilot n'est pas accessible en France ?

D'après le site allemand DrWindows qui a pu obtenir l'information auprès de Microsoft, Microsoft Copilot n'est pas accessible en France, et plus globalement en Europe, car cet assistant IA n'est pas conforme avec la législation européenne. Microsoft est en discussion avec la Commission européenne dans l'objectif de respecter le Digital Markets Act afin de pouvoir proposer Microsoft Copilot en France et dans le reste de l'Europe. En attendant, si vous souhaitez le tester et l'utiliser, vous devez suivre cette astuce.

De manière générale, le Digital Markets Act (DMA) donne du fil à retordre aux géants américains (Amazon, Meta, Microsoft, Apple, etc.) et les oblige à effectuer des modifications importantes. Dernièrement, c'est Meta qui a annoncé que WhatsApp allait être compatible avec les autres messageries (Telegram, Signal, etc.) afin de respecter le DMA.

II. Activer Microsoft Copilot

Pour commencer, vous devez configurer Windows Update sur votre PC et effectuer les dernières mises à jour.

Ouvrez les paramètres Windows afin d'accéder à Windows Update. Ici, vous devez activer la fonctionnalité "Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles" pour que votre machine récupère les dernières mises à jour, y compris celles optionnelles (nécessaire dans ce cas).

La mise à jour que vous devez télécharger et installer s'intitule "2023-09 Aperçu de la mise à jour cumulative pour Windows 11 Version 22H2 pour les systèmes x64 (KB5030310)" dans Windows Update.

Après installation et redémarrage de votre machine Windows 11, plusieurs nouveautés feront leur apparition, notamment un relooking de l'Explorateur de fichiers, mais toujours pas de Microsoft Copilot. C'est normal.

Ouvrez l'invite "Exécuter" sur votre PC. Vous pouvez utiliser le raccourci "Win + R".

Exécutez la commande suivante :

microsoft-edge:///?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar

Validez, et là, c'est magique : la barre latérale Microsoft Copilot va apparaître sur la droite de votre écran ! Vous pouvez profiter de l'assistant IA, que ce soit pour affiner les réglages de votre PC, résumer un e-mail ou lui poser la question de votre choix...

La mauvaise nouvelle, c'est qu'à chaque fois que vous allez fermer la barre latérale Microsoft Copilot (au plus tard à chaque redémarrage de votre PC), il faudra relancer la commande magique pour ouvrir Copilot. En effet, il n'y a pas le raccourci dans la barre des tâches, ni même le raccourci "Win + C" à cause de la restriction actuelle.

Plutôt que de passer par "Exécuter" à chaque fois, vous pouvez créer un nouveau raccourci qui contient la commande à exécuter. Un simple clic droit puis "Nouveau" > "Raccourci" vous permettra de le créer. Une fois sur votre Bureau, ou ailleurs, un double-clic vous permettra de lancer Microsoft Copilot.

III. Conclusion

Grâce à cette astuce, vous pouvez utiliser Microsoft Copilot sur votre PC sans affecter sa configuration. En effet, nous n'avons pas modifié la région de la machine ou quoi que ce soit.... En attendant que le service soit conforme à la législation européenne (ce qui va probablement impacter la façon dont le service traite nos données), pensez à l'utiliser dans une machine virtuelle de test (même si ce n'est pas obligatoire).