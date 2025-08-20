La mise à jour d'août 2025 pour Windows 10 et Windows 11 d’août 2025 est à l'origine d'un comportement inattendu : il n'est plus possible de réinitialiser sa machine. En réaction, Microsoft a publié un nouveau correctif hors bande. Voici ce que l'on sait.

Microsoft a confirmé un nouveau problème lié à la mise à jour d’août 2025 : sur plusieurs versions de Windows 10 et Windows 11, les fonctions de réinitialisation et de récupération système peuvent ne plus fonctionner. Windows 11 24h2 affecté par un bug qui peut rendre les SSD / HDD illisible est épargné par ce problème.

Après avoir installé la mise à jour cumulative KB5063875 sur Windows 11 23H2 (ou la KB correspondante sur une autre version), les utilisateurs de Windows peuvent rencontrer des échecs lors de l’utilisation des options suivantes :

Système > Récupération > Réinitialiser ce PC

Système > Récupération > Résoudre les problèmes à l’aide de Windows Update

RemoteWipe CSP (fonction utilisée dans des environnements professionnels pour effacer à distance un appareil)

Un correctif hors bande est disponible : KB5066189

Pour remédier à la situation, Microsoft a publié une mise à jour hors bande (OOB), KB5066189, qui remplace directement la mise à jour problématique.

"Ce problème a été résolu dans la mise à jour hors bande KB5066189. Si votre appareil est concerné par ce problème, nous vous recommandons d'installer cette mise à jour hors bande au lieu de KB5063875.", précise Microsoft.

Ce qu'il faut retenir sur la KB5066189 :

Ce correctif est cumulatif : inutile d’appliquer les mises à jour précédentes.

: inutile d’appliquer les mises à jour précédentes. Il ne contient pas de correctifs de sécurité supplémentaires par rapport à KB5063875 : la seule différence, c'est qu'elle "n'ajoute" pas le bug.

par rapport à KB5063875 : la seule différence, c'est qu'elle "n'ajoute" pas le bug. Son installation nécessite un redémarrage du système.

Les administrateurs qui n’ont pas encore déployé la mise à jour d’août doivent, de préférence, appliquer directement la KB5066189 pour éviter le bug. À moins que ce bug n'ait pas de réel impact pour vous.

Quelles sont les versions de Windows affectées ?

D'après le site de Microsoft, ce bug touche uniquement les versions Desktop de Windows et en particulier les versions suivantes :

Windows 11, versions 23H2 et 22H2 (KB5063875)

et (KB5063875) Windows 10, version 22H2 (KB5063709)

(KB5063709) Windows 10 Enterprise LTSC 2021 et Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (KB5063709)

et Windows 10 IoT Enterprise (KB5063709) Windows 10 Enterprise LTSC 2019 et Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (KB5063877)

Pour une fois, les utilisateurs de Windows 11 24H2 sont épargnés.

Avez-vous rencontré ce problème de votre côté ?