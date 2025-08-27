À l'approche de la fin de support de Windows 10, Microsoft annonce la disponibilité générale de Windows Backup for Organizations. Ce nouvel outil, intégré à l'écosystème Microsoft 365, promet de simplifier la sauvegarde et la restauration des configurations utilisateur, facilitant les migrations et les réinstallations de machines Windows.

Windows Backup for Organizations passe en GA

Annoncé lors de la conférence Microsoft Ignite en novembre 2024, Windows Backup for Organizations est désormais une réalité pour les administrateurs IT. Disponible en préversion publique depuis mai 2025, l'outil est désormais disponible pour tous !

Cet outil a pour mission de sauvegarder de manière transparente les paramètres système des utilisateurs et la liste de leurs applications installées depuis le Microsoft Store. Ces données sont ensuite stockées dans le Cloud, sur le tenant Microsoft 365.

Suite à la réinstallation d'un appareil ou la migration sur un nouvel appareil, lorsqu'un utilisateur se connecte à un poste joint à Microsoft Entra, il pourra retrouver son environnement.

La firme de Redmond met en avant plusieurs avantages :

Réduction du nombre de dépannages : réinitialisation facile des appareils en sachant que les utilisateurs peuvent rapidement retrouver leurs paramètres antérieurs.

: réinitialisation facile des appareils en sachant que les utilisateurs peuvent rapidement retrouver leurs paramètres antérieurs. Expérience transparente : passez en douceur d'appareils Windows 10 à des appareils Windows 11 grâce aux sauvegardes.

: passez en douceur d'appareils Windows 10 à des appareils Windows 11 grâce aux sauvegardes. Amélioration de la productivité : minimisez les temps d'arrêt et maximisez la productivité des utilisateurs en rétablissant leurs paramètres préférés et familiers.

Quels sont les prérequis ?

Par défaut, Windows Backup for Organizations est une fonctionnalité optionnelle (opt-in) et doit être activée par un administrateur. Le déploiement s'effectue via la configuration de stratégies de sauvegarde et de restauration depuis une stratégie Microsoft Intune ou une GPO.

Une fois la politique activée, les sauvegardes s'exécutent automatiquement tous les huit jours. "Les utilisateurs peuvent également déclencher manuellement une sauvegarde en ouvrant l'application Windows Backup et en sélectionnant Back up. L'activation de la politique EnableWindowsBackup est nécessaire pour rendre l'application Windows Backup disponible.", précise Microsoft.

En effet, ce nouveau service s'appuie en réalité sur Windows Backup (Sauvegarde Windows), une application disponible nativement sur Windows depuis plusieurs mois.

Plusieurs prérequis doivent être respectés du côté des postes de travail :

Les appareils doivent être joints à Microsoft Entra (ou en mode hybride) pour la sauvegarde, et exclusivement à Microsoft Entra (Joined) pour la restauration.

Les appareils doivent exécuter Windows 10 22H2 ou Windows 11 22H2 (ou une version supérieure).

L'installation de la mise à jour de sécurité de Windows d'août 2025 (ou une version plus récente).

Le processus de restauration est intégré directement à l'expérience OOBE. Lorsque l'utilisateur se connecte avec son compte Microsoft 365 (Microsoft Entra), il se verra proposer la possibilité de restaurer ses données depuis sa dernière sauvegarde. La solution est compatible avec Windows Autopilot, à condition que le mode user-driven soit utilisé.

Ce nouvel outil arrive à un moment stratégique : moins de 2 mois avant la date de fin de support de Windows 10, fixée au 14 octobre 2025.

Qu'en pensez-vous ?

Source