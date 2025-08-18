Vous avez pour habitude d'installer des mises à jour Windows via des fichiers MSU ? Sachez qu'un bug affecte Windows 11 et Windows Server 2025 et il empêche l'installation des mises à jour dans certains cas. Voici ce que vous devez savoir sur ce bug à l'origine de l'erreur ERROR_BAD_PATHNAME.

Les packages MSU affectés par un bug

Microsoft a documenté un nouveau bug affectant les versions les plus récentes de ses systèmes d'exploitation : Windows 11 24H2 et Windows Server 2025. Le problème survient lors de l'installation d'une mise à jour via l'outil WUSA (Windows Update Standalone Installer) ou manuellement. Cet outil en ligne de commande permet d'appliquer des correctifs à partir de fichiers .msu , ces derniers étant des packages autonomes pour les mises à jour.

D'après Microsoft, si un administrateur tente d'installer un fichier .msu stocké sur un partage réseau, l'opération est susceptible d'échouer avec l'erreur ERROR_BAD_PATHNAME . La condition pour que ce bug se manifeste est spécifique : le partage réseau doit contenir plusieurs fichiers de mise à jour .msu dans le même répertoire. Ce qui reste probable si les fichiers sont centralisés dans le même répertoire. Autrement dit, si le dossier ne contient qu'un seul fichier ou si la mise à jour est copiée localement sur le poste avant son installation, le problème ne se produira pas.

Ce bug a été introduit avec les mises à jour publiées à partir du 28 mai 2025 (KB5058499). Microsoft signale également un effet de bord mineur : "En outre, après avoir installé un fichier .msu en double-cliquant ou en utilisant WUSA et redémarré Windows, vous pouvez remarquer que la page Historique des mises à jour dans les paramètres continue d'indiquer qu'un redémarrage est nécessaire pour terminer la mise à jour. Ce problème est temporaire et devrait se résoudre de lui-même."

Comment résoudre ce problème ?

Tout d'abord, il est important de noter que ce bug devrait majoritairement affecter les entreprises, puisque l'utilisation des packages MSU et de l'outil WUSA est plutôt réservée aux administrateurs. Chez les particuliers, les mises à jour sont reçues directement via le service Windows Update.

Microsoft propose une solution de contournement et une vraie réponse à ce problème pour le corriger.

Méthode de contournement : la méthode la plus simple pour éviter l'erreur est de copier le fichier .msu depuis le partage réseau vers un dossier local sur l'ordinateur ou le serveur cible avant de lancer l'installation.

: la méthode la plus simple pour éviter l'erreur est de copier le fichier depuis le partage réseau vers un dossier local sur l'ordinateur ou le serveur cible avant de lancer l'installation. Correctif - Pour les postes non gérés : Microsoft a déjà déployé un correctif via la technologie Known Issue Rollback (KIR) . Cette correction est appliquée automatiquement sur les postes de travail non gérés (donc pour les particuliers, notamment).

Microsoft a déjà déployé un correctif via la technologie . Cette correction est appliquée automatiquement sur les postes de travail non gérés (donc pour les particuliers, notamment). Correctif - Pour les postes gérés : les administrateurs système doivent télécharger et déployer une stratégie de groupe (GPO) pour corriger le problème sur les machines affectées. La nouvelle stratégie KIR proposée par Microsoft peut être obtenue en téléchargeant le package MSI "Windows 11 24H2 and Windows Server 2025 KB5062660 250806_17201 Known Issue Rollback.msi" via ce lien.

"Nous nous efforçons de résoudre ce problème dans une prochaine mise à jour de Windows.", précise Microsoft.

Avez-vous rencontré ce problème ?