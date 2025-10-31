Microsoft a pris la décision de réviser la façon dont seront nommées les mises à jour distribuées par l'intermédiaire de Windows Update, sur le système d'exploitation Windows. Objectif : rendre les titres plus simples et plus compréhensibles. Regardons cela de plus près…

Jusqu’à présent, les intitulés des mises à jour Windows pouvaient être verbeux, techniques et parfois déroutants pour certains utilisateurs. Ils mêlaient un ensemble d'informations comme la date, l'architecture système, la version et d’autres informations. Par l'intermédiaire d'un article de blog, Microsoft informe avoir pris la décision de basculer vers un format unifié et plus épuré.

Les nouveaux titres adoptent une structure fixe, mentionnant uniquement les informations essentielles : le type de mise à jour, le numéro KB et le numéro de build ou de version. Par contre, la date ne sera plus précisée, et ça je trouve que c'est dommage personnellement... C'est une information précieuse.

D'ailleurs, j'ai constaté sur une machine sous Windows 11 que cette transition entre anciens noms et nouveaux noms était déjà visible. Par exemple, la nouvelle mise à jour optionnelle pour Windows apparaît sous l'appellation : "Mise à jour de la préversion (KB5067036) (26200.7019)". Ce qui est plus court que l'ancien nom, où l'intitulé commençait par la date.

Le périmètre d'application de ce changement

Ces nouveaux noms apparaîtront progressivement dans plusieurs emplacements du système Windows :

Paramètres > Windows Update ,

, Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour ,

, Windows Release Health, le portail d’information sur l’état des mises à jour.

Microsoft précise que dans le Microsoft Update Catalog ou WSUS (Windows Server Update Services), la plupart des titres ne changeront pas. Il y aura donc un écart entre le nom visible dans la console WSUS et celui visible sur les machines Windows.

De plus, cette évolution concerne les principales catégories de mises à jour Windows :

Les mises à jour de qualité du système (sécurité et optionnelles),

Les mises à jour du .NET Framework ,

, Les mises à jour de pilotes ,

, Les composants IA ,

, Les mises à jour Visual Studio (avec un nom sous la forme "Visual Studio 2022 Security Update (version)")

Qu'en pensez-vous ?

Source