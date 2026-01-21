Le premier Patch Tuesday de l'année 2026 est à l'origine d'un nouveau problème sur Windows 10 et Windows 11. Les mises à jour de janvier 2026 sont à l'origine d'un problème pouvant bloquer les applications qui ouvrent des fichiers stockés sur un espace Cloud. Outlook est l'une des applications impactées.

Quand le stockage Cloud bloque vos applications...

Commençons par évoquer les coupables à l'origine de ce nouveau problème : il s'agit des mises à jour cumulatives de janvier 2026 pour Windows 11, notamment la KB5074109, et de la mise à jour ESU pour Windows 10, à savoir la KB5073724. Les versions récentes de Windows Server sont également impactées (2019, 2022 et 2025).

Microsoft explique que, suite à l'installation de ces mises à jour, certaines applications peuvent cesser de répondre (ou rencontrer des erreurs inhabituelles) lors de l'ouverture ou de l'enregistrement de fichiers sur un espace de stockage Cloud. La firme de Redmond cite OneDrive et Dropbox à titre d'exemple, sans que ce soit une liste exhaustive des services impactés.

La liste des applications impactées pourrait être longue, mais Microsoft ne donne qu'un seul exemple : le client de messagerie Outlook, lorsque le fichier de données est stocké sur OneDrive.

"Par exemple, dans certaines configurations d'Outlook qui stockent les fichiers PST sur OneDrive, Outlook peut ne plus répondre et ne plus s'ouvrir, à moins que son processus ne soit arrêté dans le Gestionnaire des tâches ou que le système ne soit redémarré. De plus, les e-mails envoyés peuvent ne pas apparaître dans le dossier Éléments envoyés, et ceux qui ont déjà été téléchargés peuvent être téléchargés à nouveau.", peut-on lire.

Est-ce qu'il y a une solution à ce problème ?

Si vous rencontrez ce problème, Microsoft vous invite à contacter le développeur de l'application. D'accord, donc pour Outlook, contactez… Microsoft. Cela sous-entend surtout que ce n'est pas un problème qui impacte uniquement Outlook, comme je l'évoquais précédemment.

Dans le cadre d'Outlook, la solution préconisée est de déplacer les fichiers PST hors de l'espace de stockage OneDrive pour les stocker en local, évitant ainsi ce problème. Une autre solution temporaire consiste à utiliser la version Web d'Outlook (OWA).

De toute façon, pour le moment, il n'y a pas de correctif. "Nous travaillons à la publication d'une résolution concernant ce problème dans les plus brefs délais. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'informations.", précise Microsoft.

Voici la liste complète des systèmes d'exploitation impactés :

Windows 11 (versions 25H2, 24H2 et 23H2), Windows 10 (version 22H2) ainsi que les éditions Enterprise LTSC (2019 et 2021). Serveurs : Windows Server 2025, version 23H2, Server 2022 et Server 2019.

Bien entendu, il y a toujours la solution radicale qui consiste à désinstaller la mise à jour problématique. Si vous souhaitez suivre cette voie, voici deux ressources pour vous aider :

La commande ci-dessous permet de désinstaller la mise à jour problématique sur Windows 11 (adaptez le numéro de KB à votre OS).

wusa.exe /uninstall /kb:5074109 /norestart /log

Avez-vous rencontré ces blocages sur votre parc informatique ?

Source