Microsoft a révélé l'existence d'un nouveau bug pouvant entraîner des échecs de connexion à des applications RemoteApp sur les machines Windows 11 et Windows Server 2025. Ce problème est directement lié à des mises à jour récentes publiées en décembre 2025. Voici ce que l'on sait.

Depuis la sortie de la mise à jour KB5070311 publiée le 1er décembre 2025, certains utilisateurs de Windows 11 et Windows Server 2025 sont susceptibles de rencontrer un nouveau bug.

Il affecte directement les entreprises où un environnement Azure Virtual Desktop (AVD) est utilisé et il peut entraîner un échec de connexion lors du lancement d'une application RemoteApp. C'est un scénario bien précis, d'autant plus que "les sessions de bureau complètes ne sont pas affectées", comme l'explique Microsoft.

Pour rappel, Azure Virtual Desktop (AVD) est une solution hébergée dans le cloud par Microsoft qui permet de mettre à disposition des utilisateurs une session à distance. Via sa fonctionnalité RemoteApp, vous pouvez publier une application spécifique vers l'appareil de l'utilisateur, comme si elle était installée localement, plutôt que d'afficher un bureau distant complet (même principe qu'avec un RDS sur Windows Server).

De ce fait, les particuliers ne sont pas impactés par ce problème (sauf peut-être quelques rares exceptions, n'est-ce pas ?). Ce problème affecte Windows Server 2025 et Windows 11 24H2 / 25H2 (éditions Pro et Enterprise).

Les solutions pour résoudre le problème de RemoteApp

Microsoft propose 2 solutions à destination des administrateurs pour leur permettre de résoudre ce problème. La première option est basée sur la modification du Registre Windows, tandis que la seconde repose sur un correctif KIR.

Correction du problème via le Registre

La modification effectuée dans le Registre via la commande ci-dessous permet de corriger ce problème.

reg add ""HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\ShellPrograms\RdpShell.exe" /v "ShouldStartRailRPC" /t REG_DWORD /d 1 /f

Correction du problème via KIR

Pour les machines gérées par un service informatique, vous pouvez appliquer une stratégie avec un paramètre KIR (Known Issue Rollback) pour résoudre ce problème sur vos machines. En l'occurrence, vous devez télécharger et installer ce paquet pour disposer du correctif KIR.

"La correction s'appliquera automatiquement, mais cela peut prendre jusqu'à 24 heures (à compter du 12 décembre 2025 à 18 h 00, heure du Pacifique) pour qu'elle atteigne les appareils Windows Pro et Windows Enterprise qui reçoivent les mises à jour directement de Microsoft. Le redémarrage de votre appareil peut aider à accélérer l'application de la correction.", précise Microsoft au sujet des machines non gérées.

Si vous avez besoin de détails supplémentaires, vous pouvez consulter cette page du site Microsoft.

Ce n'est pas le premier bug lié à la KB5070311, car elle avait eu aussi un impact négatif sur l'Explorateur de fichiers de Windows lorsque le thème sombre était utilisé. Le bug en question a été corrigé par la mise à jour obligatoire du mardi 9 décembre 2025, contrairement à celui évoqué dans cet article.