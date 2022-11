Windows Server 2022 - Installer les outils RSAT

I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer les outils d'administration (RSAT) sur un serveur Windows Server 2022, avec l'interface graphique, mais aussi PowerShell.

Bien souvent, les consoles d'administration sont installées en même temps que le rôle que l'on déploie sur un serveur. Par exemple, lorsque l'on déploie le rôle Active Directory, on bénéficie (grâce au choix par défaut) de différentes consoles : Centre d'administration Active Directory, Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, Sites et services Active Directory, etc... Néanmoins, lorsque l'on déploie un serveur d'administration pour gérer son infrastructure, on doit aussi pouvoir bénéficier de ces consoles. C'est d'autant plus utile pour administrer un serveur installé en mode "Core", à savoir sans interface graphique.

Aujourd'hui, il existe la solution Windows Admin Center qui est de plus en plus complète, au fur et à mesure des versions, mais les consoles classiques restent très utiles.

II. Installer les outils RSAT avec l'interface graphique

Pour installer les outils RSAT sur un serveur, en l'occurrence ici sous Windows Server 2022, vous pouvez passer par l'assistant "Ajout de rôles et de fonctionnalités" disponible dans le "Gestionnaire de serveur" sous le bouton "Gérer".

Avec cet assistant, à l'étape "Fonctionnalités", vous avez la possibilité de choisir les outils d'administration que vous souhaitez installer sous :

Outils d'administration de fonctionnalités

Outils d'administration de rôles

L'exemple ci-dessous montre bien qu'il y a une catégorie pour chaque rôle : ADDS, Hyper-V, WSUS, etc... Donc vous devez cocher les cases nécessaires, en fonction des serveurs à administrer.

Continuez jusqu'à la fin pour lancer l'assistant...

III. Installer les outils RSAT en PowerShell

PowerShell est également capable de vous permettre d'installer les outils RSAT. Chaque console dispose d'un nom long (Display Name) qui est visible avec l'assistant évoqué précédemment, ainsi que d'un nom technique, qui est utile pour l'installation en PowerShell. Pour tous les outils d'administration, le nom commence par "RSAT".

De ce fait, on peut lister l'ensemble des consoles disponibles avec cette commande :

Get-WindowsFeature | Where{ $_.Name -like " RSAT-* " }

Ce qui donne ceci :

Lorsque la case est cochée, c'est que la console est installée. D'ailleurs, dans ce cas la propriété "Install State" prend la valeur "Installed". On peut affiner notre filtre précédent... Voici comment lister toutes les consoles relatives à l'Active Directory :

Get-WindowsFeature | Where{ $_.Name -like " RSAT-ad* " }

Ensuite, vous devez repérer les noms des outils RSAT à installer et déclencher la commande d'installation. Dans la commande, séparez chaque nom par une virgule. Voici un exemple :

Add-WindowsFeature -Name RSAT-AD-PowerShell , RSAT-ADDS

Cette commande va installer le module Active Directory de PowerShell, ainsi que les consoles suivantes :

Centre d'administration Active Directory

Domaines et approbations Active Directory

Modification ADSI

Sites et services Active Directory

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Si vous avez besoin également de la console "DNS", ce qui est fort possible si vous avez un Active Directory avec un serveur DNS sous Windows, installez également la console "RSAT-DNS-Server".

Add-WindowsFeature -Name RSAT-DNS-Server

IV. Conclusion

Manipulation facile, mais à connaître : vous venez d'apprendre à installer les outils d'administration sur un serveur Windows Server ! La procédure est similaire sur les différentes versions de Windows, même si j'ai pris la version la plus récente dans cet exemple.