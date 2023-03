Windows Server 2022 et FSRM : bloquer certaines extensions de fichiers

I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à configurer FSRM sur un serveur de fichiers Windows Server 2022 de façon à bloquer certaines extensions de fichiers. Grâce à cette méthode, les utilisateurs ne pourront pas déposer sur notre partage les extensions de fichiers bannies grâce au filtrage de fichiers.

Désormais, on poursuit notre apprentissage en nous intéressant à la section "Gestion du filtrage de fichiers" du Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. En mettant en place ce filtrage, nous allons pouvoir, par exemple, bloquer les exécutables, images ISO, package MSI, etc... Sur un partage destiné aux utilisateurs. Ce type de fichiers peut être malveillant et doit être stocké sur un partage spécifique et réservé au service informatique.

Dans une école, on pourrait utiliser le filtrage de fichiers pour bloquer (ou surveiller) certaines extensions correspondantes aux fichiers vidéos (MKV, AVI, MP4, etc...) et audios (MP3). Il y a deux types de filtrage :

Actif : empêche les utilisateurs d'enregistrer des fichiers non autorisés

: empêche les utilisateurs d'enregistrer des fichiers non autorisés Passif : autoriser les utilisateurs à enregistrer des fichiers (utilisé pour l'analyse)

Il y a également la possibilité d'utiliser le filtrage de fichiers pour bloquer les extensions de fichiers relatives aux ransomwares. J'en ai déjà parlé il y a quelques années (FSRM vs Ransomware), mais prochainement je mettrais surement à disposition un script PowerShell plus poussé à ce sujet.

II. FSRM et le filtrage de fichiers

La configuration du filtrage de fichiers au travers de FSRM s'effectue en trois étapes via la section "Gestion du filtrage de fichiers" de la console de gestion.

Filtres de fichiers : les filtres de fichiers en place sur les répertoires du serveur

: les filtres de fichiers en place sur les répertoires du serveur Modèles de filtres de fichiers : règles de filtrage, actives ou passives, qui s'appuient sur un ou plusieurs groupes de fichiers

Groupes de fichiers : liste d'extensions de fichiers, regroupées par catégories

Dans cet exemple, nous allons appliquer un filtrage de fichiers sur le répertoire partagé "Partage" dans le but d'empêcher le stockage de fichiers exécutables, ainsi que d'images ISO.

Nous allons réutiliser le modèle "Fichiers exécutables" car il contient déjà une liste d'extensions pertinentes. Mais, on va le modifier.

Puisque nous souhaitons aussi bloquer les images ISO, on va éditer le titre du modèle pour qu'il reste parlant et ajouter l'extension "*.iso", comme sur l'image ci-dessous. On peut aussi constater qu'il est possible d'exclure certains fichiers.

Le groupe de fichiers étant prêt,

Au-delà de choisir le(s) groupe(s) de fichiers, c'est aussi l'occasion de configurer les notifications. Contrairement aux quotas où l'événement peut être différent en fonction du seuil d'utilisation du quota, ici, à la moindre alerte, on pourra déclencher une ou plusieurs actions : envoyer un e-mail, créer un événement dans les logs Windows, exécuter une commande ou alimenter un rapport. La section "Message électronique" permet d'envoyer une notification à l'utilisateur à l'origine du dépôt de fichiers et/ou à l'administrateur, que ce soit un filtre actif ou un filtre passif.

Effectuez un clic droit sur "Filtres de fichiers" et cliquez sur "Créer un filtre de fichiers". Un formulaire doit être complété.

Tout d'abord, cliquez sur "Parcourir" pour préciser le répertoire sur lequel s'applique ce filtre (1). Ensuite, on sélectionne le répertoire "Partage" (2) et on valide avec "OK" (3). Il ne reste plus qu'à sélectionner le modèle "Bloquer les fichiers exécutables" que l'on a configuré précédemment (4) et à valider pour que la règle soit créée (5).

A partir de maintenant, il n'est plus possible de déposer un exécutable ou une image ISO sur ce répertoire partagé ! A condition, bien entendu, que l'extension du fichier corresponde à la liste déclarée dans le "Groupe de fichiers".

III. Tester le filtrage de fichiers

Cette nouvelle configuration doit être testée. Cela est simple puisqu'il suffit de tenter de déposer un fichier en principe interdit sur le partage.

"Le système a détecté que l’utilisateur IT-CONNECT\Administrateur a tenté d’enregistrer P:\Partage\Documents\PowerToysSetup-0.68.1-x64.exe sur P:\Partage sur le serveur SRV-ADDS-01. Ce fichier correspond au groupe de fichiers "Fichiers exécutables et images ISO", qui n’est pas autorisé sur le système."

