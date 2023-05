I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à configurer les clichés instantanés sur un serveur de fichiers sous Windows Server 2022, bien que cela s'applique aussi aux versions précédentes de Windows Server.



Les clichés instantanés offrent un bon complément aux sauvegardes des données puisque par l'intermédiaire du service VSS de Windows, on va pouvoir effectuer des "snapshots" des données hébergées sur le serveur de fichiers de manière à les protéger.

Pour étayer mes propos, on peut imaginer ce scénario sur un serveur de fichiers :

Sauvegarder les données quotidiennement, avec une solution de sauvegarde

Réaliser des clichés instantanés en journée (2 fois par jour, par exemple)

Concrètement, grâce aux clichés instantanés, nous allons pouvoir restaurer la version précédente d'un fichier en quelques clics, sans avoir besoin d'ouvrir sa solution de sauvegarde. En effet, la restauration d'un fichier s'effectue à partir de l'Explorateur de fichiers de Windows.

➡️ Pour vous convaincre de l'utilité des clichés instantanés, je vais prendre un exemple très simple.

Un utilisateur crée un nouveau document Word le matin à 09h00, il héberge ce fichier sur le serveur de fichiers et travail dessus pendant plusieurs heures... Il est 15h00, l'ordinateur vient de planter et malheureusement au redémarrage, le fichier Word est corrompu. Puisque les sauvegardes s'effectuent la nuit, nous n'avons pas la possibilité de restaurer ce fichier... Même s'il y a un espoir dans la fonctionnalité de sauvegarde automatique de Word, cela ne marche pas à tous les coups....

Avec les clichés instantanés, la situation est différente. Si l'on déclenche un cliché instantané tous les jours à 12h00, et que l'on se retrouve dans la situation évoquée ci-dessus, on aurait pu restaurer le fichier de l'utilisateur dans sa version capturée à 12h00. Alors, même s'il aurait tout de même perdu une partie de son travail, on limite grandement la casse.

II. Ajouter un volume dédié pour les clichés instantanés

De préférence, et j'en ai pris l'habitude sur les serveurs en production, les clichés instantanés doivent être stockés sur un volume dédié. Ceci permet d'éviter que l'espace consommé influence l'espace de stockage de production, et dans la configuration du job de sauvegarde, on peut exclure le volume dédié aux clichés instantanés.

Si l'on utilise une machine virtuelle, on viendra ajouter un disque supplémentaire avec un volume que l'on pourra appeler "VSS", comme sur l'exemple ci-dessous.

III. Configurer les clichés instantanés

Sur le serveur de fichiers, on va ouvrir l'Explorateur de fichiers, effectuer un clic droit sur le volume où l'on souhaite faire des clichés instantanés, en l'occurrence ici le volume "P:" et cliquer sur "Configurer les clichés instantanés".

Bienvenue dans la fenêtre de configuration des clichés instantanés. On sélectionne le volume "P:\" où l'on peut voir que la fonction est désactivée pour le moment, et on clique sur "Activer".

Un avertissement s'affiche donc on prend le temps de le lire avant de valider en cliquant sur "Oui" pour activer les clichés instantanés.

Désormais, il faut que l'on ajuste la configuration des clichés instantanés sur le volume P.

Commencez par sélectionner et supprimer le cliché instantané s'il y en a qui a été créé suite à l'activation. Puis, cliquez sur "Paramètres".

Tout d'abord, la zone de stockage doit être définie sur le volume "V:\" (1) pour que ce soit le volume VSS qui soit utilisé. Ensuite, pour la taille maximale, on peut choisir "Illimité" (2) puisque ce volume est dédié à cet usage.

Il nous reste à configurer la planification, en cliquant sur "Planifier" (3). Il est possible de créer une multitude de déclencheurs pour créer des clichés instantanés de ce volume. La liste déroulante affiche l'ensemble des tâches planifiées de ce volume : il ne s'agit pas de choisir.

On a le choix entre modifier, supprimer ou créer de nouveaux déclencheurs. Dans cet exemple, il y a un cliché instantané à 12:00 et un autre à 17:00, du lundi au vendredi.

Cela implique de créer deux déclencheurs, donc la liste va contenir deux éléments. Quand c'est fait, on valide les différentes fenêtres.

Sur l'onglet "Clichés instantanés", on peut voir l'heure de la prochaine d'exécution. On peut aussi cliquer sur "Créer" pour créer un snapshot dès maintenant.

Par la suite, nous pourrons voir que l'historique des clichés instantanés respecte bien la planification : 12h00 et 17h00.

IV. Restaurer un fichier : les versions précédentes

À partir du moment où l'on a au moins un cliché instantané, on peut tester le bon fonctionnement depuis un poste de travail Windows ou le serveur en lui-même.

Je prends le fichier "FichierImportant.txt" hébergé sur un partage lui-même stocké sur le volume "P" de mon serveur, je modifie ce fichier... Seulement, j'ai fait une erreur en modifiant le fichier... J'aimerais revenir à la version précédente (qui correspond à l'état du fichier au moment où le cliché instantané a été pris). En effectuant un clic droit sur le fichier, en cliquant sur "Propriétés" puis sur l'onglet "Versions précédentes", j'obtiens la liste des versions de ce fichier.

On peut ouvrir ce fichier en cliquant sur "Ouvrir" pour vérifier son contenu avant de le restaurer en cliquant sur "Restaurer".

Voilà, le fichier est revenu à sa version précédente !

A aucun moment la solution de sauvegarde utilisée sur mon environnement a été utilisée pour permettre la restauration de ce fichier.

V. Conclusion

Nous venons d'apprendre à configurer les clichés instantanés sur un serveur de fichiers Windows Server ! On peut voir que c'est simple à configurer et que cela peut vous sauver la mise dans certaines situations. Comme je le disais en introduction, les clichés instantanés et les sauvegardes sont complémentaires, sauf si vous utilisez une fonction de sauvegarde en continu (Continuous Data Protection) avec votre solution de sauvegarde actuelle.