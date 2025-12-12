Le mardi 9 décembre 2025, Microsoft a publié les mises à jour cumulatives de décembre 2025 pour les différentes versions de Windows Server. Il y a notamment la KB5072033 pour Windows Server 2025 ! Voici un récapitulatif complet.

Windows Server 2025 - Les nouveautés de la KB5072033

La mise à jour de décembre 2025 pour Windows Server 2025 est associée à la référence KB5072033. Commençons par une information importante : à partir de janvier 2026 (soit la prochaine mise à jour), Windows Server 2025 aura ses propres identifiants de KB. Jusqu'ici, il partageait le même identifiant de KB avec Windows 11 24H2 et 25H2. Par exemple, la référence KB5072033 correspond aussi à la mise à jour de décembre 2025 pour Windows 11.

Voici les changements notables apportés par cette mise à jour.

👉 Active Directory

Cette mise à jour corrige un problème qui se produit lorsque vous utilisez ntdsutil.exe avec des pages de base de données de 8 Ko lors d'une mise à niveau sur place vers Windows Server 2025. Ce problème peut endommager la base de données NTDS.dit et empêcher le contrôleur de domaine de la monter.

En complément, Microsoft a résolu un problème étant à l'origine d'un plantage de Kerberos lors d'une tentative d'accès à un partage de fichiers dans le Cloud.

👉 Système de fichiers ReFS

Cette mise à jour corrige un problème avec le système de fichiers ReFS où l'utilisation d'applications de sauvegarde avec des fichiers volumineux pouvait parfois épuiser la mémoire système.

👉 Barre des tâches

La grande horloge avec les secondes est désormais de retour dans le centre de notifications, affichée au-dessus de la date et du calendrier. Pour activer cette option, accédez à Réglages > Heure et langue > Date et heure, puis activez l'option "Afficher l'heure dans le centre de notifications".

Une autre amélioration a été apportée à la barre des tâches : lorsque vous utilisez la fonction « Rechercher » dans la barre des tâches Windows, une nouvelle vue en grille vous aidera à identifier plus rapidement l'image souhaitée vis-à-vis de votre recherche.

Par ailleurs, Microsoft affirme avoir résolu un bug : si vous cliquez accidentellement et faites glisser votre souris sur la vignette d'aperçu de la barre des tâches, l'aperçu peut cesser de fonctionner.

👉 Activation de la licence

Les invites d'activation et d'expiration de Windows correspondent au design de Windows 11 et s'affichent sous forme de notifications système lorsqu'une action est requise. Des améliorations ont également été apportées aux messages sous Paramètres > Système > Activation.

👉 Gestionnaire des tâches

Désormais, le Gestionnaire des tâches utilise des mesures standard pour afficher la charge de travail du processeur de manière cohérente dans toutes les sections, conformément aux normes industrielles et aux outils tiers. Dans le cas où vous préférez l'affichage précédent, vous pouvez activer une nouvelle colonne facultative.

Sans oublier le changement apporté à la commande Invoke-WebRequest de PowerShell présenté dans cet article :

Tous les changements sont listés sur cette page du site Microsoft.

Windows Server 2022 - Les nouveautés de la KB5071547

La mise à jour KB5071547 s'adresse aux administrateurs de serveurs sous Windows Server 2022. Microsoft ne mentionne pas la moindre amélioration apportée par cette mise à jour, à l'exception des correctifs de sécurité.

Il y a un seul avertissement lié au changement apporté à la commande Invoke-WebRequest de PowerShell, comme mentionné ci-dessus. Cela est lié à la vulnérabilité CVE-2025-54100 qui affecte Windows 10, Windows 11 et Windows Server.

Windows Server 2019 - Les nouveautés de la KB5071544

La mise à jour KB5071544 pour Windows Server 2019 intègre un seul changement important, si l'on met de côté celui lié à PowerShell :

Applications "People" (Personnes) : après l'installation de cette mise à jour, l'icône Personnes de la barre des tâches ne répondra plus. Cette fonctionnalité est en cours de dépréciation dans Windows Server 2019 et Windows 10, version 1809.

Enfin, la mise à jour KB5071543 pour Windows Server 2016 a été publiée par Microsoft.

Bon courage pour vos mises à jour !