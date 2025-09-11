Le mardi 9 septembre 2025, Microsoft a publié les mises à jour cumulatives mensuelles pour les différentes versions de Windows Server encore supportées. Quels sont les changements et nouveautés apportées par ces updates ? Voici un récapitulatif.

Ces mises à jour, en plus des changements évoqués ci-dessous, intègrent avant tout des correctifs de sécurité.

Au même titre que je publie des articles pour évoquer les mises à jour mensuelles de Windows 10 et Windows 11, j'essaierai désormais de faire la même chose pour les mises à jour Windows Server. Est-ce que cela peut vous intéresser sur le long terme ?

Windows Server 2025 - KB5065426

La mise à jour de septembre 2025 pour Windows Server 2025 est associée à la référence KB5065426, soit la même référence que pour Windows 11. Les changements notables introduits par cette mise à jour :

Paramètres

Une nouvelle section FAQ fait son apparition dans Paramètres > Système > À propos. Elle regroupe les réponses aux questions fréquentes sur Windows Server, concernant notamment la configuration du système, les performances et la compatibilité.

Barre des tâches

Les administrateurs systèmes peuvent désormais définir des stratégies de barre des tâches permettant aux utilisateurs de détacher certaines applications, tout en empêchant qu’elles ne soient automatiquement réépinglées lors du prochain rafraîchissement de stratégie. Cette fonction s’active via une nouvelle option intitulée PinGeneration.

Accès vocal (Voice Access)

Voice Access inclut désormais une expérience intégrée qui met en avant les nouveautés et améliorations. Vous pouvez l’ouvrir ou la fermer à tout moment depuis le menu Paramètres. De plus, Voice Access est accessible depuis la rubrique Accessibilité dans les Paramètres rapides, en bas à droite de l’écran près de l’horloge.

BitLocker - Correction d'un bug

Un écran bleu pouvait apparaître sur les appareils équipés de BitLocker sur des disques amovibles après une sortie de veille ou un démarrage hybride.

Bluetooth - Correction d'un bug

L’application Paramètres pouvait ne plus répondre lors du chargement d’informations sur les périphériques Bluetooth.

Écrans de démarrage - Correction d'un bug

Les écrans de démarrage initiaux (ex. saisie du code PIN BitLocker, clé de récupération BitLocker, menus de démarrage) pouvaient s’afficher lentement.

Affichage - Correction d'un bug

Sur certains appareils, la taille de l’écran et la position des fenêtres pouvaient changer de façon inattendue après une sortie de veille.

Explorateur de fichiers - Correction d'un bug

Lorsqu’un lecteur réseau déconnecté était présent, une recherche depuis la page d’accueil de l’Explorateur pouvait échouer et rester bloquée sur cette page.

Console MMC - Correction d'un bug

Amélioration des couleurs utilisées dans la MMC lors de la sélection d’éléments, y compris en mode contraste élevé.

Réseau

Sur Windows Server 2025, les nouveaux contrôleurs de domaine pouvaient afficher le réseau comme étant toujours public. Désormais, une vérification du nom du contrôleur est effectuée avant l’utilisation des adresses de boucle locale, garantissant ainsi un bon fonctionnement de la liaison LDAP.

PowerShell 2.0

Au même titre que Windows 11, Windows Server 2025 me de côté Windows PowerShell 2.0 : cette version est supprimée du système d'exploitation. Ce composant, introduit avec Windows 7 et officiellement obsolète depuis 2017, est pour cause : cette version de PowerShell est remplacée par des versions plus récentes comme PowerShell 5.1 et PowerShell 7.x.

Gestion des fichiers

Cette mise à jour active l’audit de compatibilité du client SMB vis-à-vis de la signature SMB Server ainsi que de SMB Server EPA. Il s'agit d'une évolution directement liée à la faille de sécurité CVE-2025-55234. L’objectif étant de permettre aux entreprises d’évaluer leur environnement et de détecter d’éventuels problèmes de compatibilité avant de déployer les mesures de hardening déjà supportées par le serveur SMB de Windows.

UAC

Correction d’un problème qui provoquait l’apparition de fenêtres UAC (Contrôle de compte d’utilisateur) chez les utilisateurs non-administrateurs lors de l’exécution de certaines actions par les installateurs MSI. Cela concernait notamment des opérations de configuration ou de réparation.

Ce bug pouvait empêcher l’exécution de certaines applications comme Office Professional Plus 2010 ou plusieurs logiciels Autodesk (dont AutoCAD). Cette mise à jour réduit le nombre de cas où l'UAC est demandé lors des réparations MSI. Elle permet aussi aux administrateurs IT de désactiver ces demandes pour certaines applications grâce à une liste d’autorisation (allowlist). Ce problème affectait aussi Windows 11 et d'autres versions.

Pour consulter la liste complète des modifications apportées par cette mise à jour, visitez cette page :

Windows Server 2022 - KB5065432

La mise à jour KB5065432 est disponible pour tous les serveurs sous Windows Server 2022. Elle apporte les changements suivants :

Liste de révocation des certificats (CRL)

Résolution d’un problème où un fichier de liste de révocation de certificats (CRL) trop volumineux pouvait ralentir les performances du système. Pour améliorer la vitesse et renforcer la confidentialité, Windows utilise désormais des CRL plus petites et partitionnées.

Saisie - Correction d'un bug

Cette mise à jour corrige un problème avec l’éditeur de méthode de saisie en chinois simplifié (IME), où certains caractères étendus s’affichaient sous forme de cases vides.

Par ailleurs, cette mise à jour corrige le problème lié à l'UAC et ajoute des capacités d'audit au SMB (identiques à ce qui a été évoqué pour Windows Server 2025).

Pour consulter la page de cette mise à jour, suivez ce lien :

Windows Server 2019 - KB5065428

La mise à jour KB5065428 pour Windows Server 2019 corrige, elle aussi, le problème lié à l'UAC pouvant empêcher l'exécution de certaines applications (comme les logiciels Autodesk). Elle fait aussi évoluer les capacités d'audit du SMB, comme pour Windows Server 2022 et 2025.

En complément, cette mise à jour ajoute la prise en charge du partitionnement des listes de révocation de certificats (CRL) dans les autorités de certification Windows Server (AD CS).

Pour consulter la page de cette mise à jour, suivez ce lien :

Bon courage pour vos mises à jour !