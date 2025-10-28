Avis aux utilisateurs du réseau social X (anciennement Twitter) ! Avant le 10 novembre 2025, tous les utilisateurs doivent réinscrire leurs clés de sécurité ou passkeys utilisés pour la double authentification, faute de quoi l’accès à leur compte sera bloqué temporairement.

Une réinscription obligatoire à cause du passage vers x.com

"D'ici le 10 novembre, nous demandons à tous les comptes qui utilisent une clé de sécurité comme méthode d'authentification à deux facteurs (2FA) de réenregistrer leur clé pour continuer à accéder à X.", a précisé le compte officiel X Safety.

Il ne s'agit pas d'une demande faisant suite à un incident de sécurité. Non, il s'agit en réalité d'un impact de la migration de Twitter vers X. Le réseau social X aimerait se détacher du domaine twitter.com, auquel les clés de sécurité et passkeys actuels sont encore rattachés. Mais, une fois la migration complète vers x.com effectuée, ces clés ne seront plus reconnues par le système d’authentification. De ce fait, les utilisateurs ne pourront plus se connecter à leur compte...

Tous les utilisateurs de X qui ont des clés physiques comme les YubiKey ou des passkeys doivent faire le nécessaire avant le 10 novembre 2025. Dans le cas où ce n'est pas fait, que va-t-il se passer ?

Après le 10 novembre, les comptes seront verrouillés jusqu’à ce que l’utilisateur effectue l'une de ces actions :

Réinscrive sa clé de sécurité ou son passkey sur le nouveau domaine,

Choisisse une autre méthode pour l'authentification multifacteur (comme une application d’authentification),

Désactive la 2FA (ce qui est bien entendu déconseillé).

Comment réinscrire sa clé ou sa passkey sur X ?

Pour agir dès à présent, les utilisateurs sont invités à se connecter à l’adresse suivante :

Depuis cette page, la procédure consiste à désactiver les clés de sécurité existantes, et les réinscrire (ou ajouter de nouvelles clés). Vous serez aussi invité à saisir votre mot de passe pour vérifier votre identité. Il est à noter que cette migration technique de domaine n'a pas d'impact si vous utilisez une application 2FA (comme Microsoft Authenticator) ou le SMS comme second facteur d'authentification.

Source