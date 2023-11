À l'occasion du Black Friday 2023, CyberGhost VPN propose son abonnement à un tarif ultra-agressif : seulement 2,03 € par mois ! Mais, ce VPN vaut-il le coup ? C'est ce que nous allons voir dans cet article !

Sur le marché des VPN grand public, CyberGhost VPN est l'une des solutions phares, l'un des leaders, alors forcément quand il y a une promotion sur son abonnement, nous avons envie de nous y intéresser. À l'occasion du Black Friday 2023, l'offre est la suivante :

En bref, pour moins de 50 euros, vous pouvez bénéficier de CyberGhost VPN pendant 2 ans et 4 mois ! En plus, un seul et même abonnement peut être utilisé sur 7 appareils différents, en simultané ! Cette offre est valide jusqu'au 7 décembre 2023.

Vous pouvez utiliser ce VPN pour divers besoins et cas de figure, notamment pour bénéficier de la navigation Internet anonyme et ainsi renforcer la protection de votre vie privée sur Internet. Il peut s'avérer utile pour du P2P, mais aussi pour accéder à des catalogues de contenus d'autres pays (par exemple, le catalogue de streaming de Netflix US).

Lorsque le VPN est actif, vous pouvez bénéficier d'une protection pour bloquer certains logiciels malveillants et éliminer la publicité (attention, sur YouTube, cela n'élimine pas les publicités).

CyberGhost VPN : quelques chiffres et informations clés

Avant de parler des fonctionnalités de ce service, de ses performances, etc... Il me semblait important et intéressant de vous présenter CyberGhost et de lister quelques informations importantes à son sujet.

Quelques mots sur la solution présentée aujourd'hui : la première version de CyberGhost VPN a vu le jour en 2004 ! Elle a été lancée par CyberGhost SA, une entreprise basée à Bucarest, en Roumanie. Depuis quelques années, CyberGhost VPN appartient à Kape Technologies PLC, une entreprise spécialisée dans la fourniture de logiciels destinés aux consommateurs et axés sur la protection de la vie privée. Aujourd'hui, CyberGhost VPN revendique 38 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Avant que l'on rendre dans le vif du sujet, voici quelques informations importantes :

Tarif de l'abonnement : 2,03€ par mois

: 2,03€ par mois Nombre d'appareils avec un seul abonnement : 7 appareils différents (en même temps)

: 7 appareils différents (en même temps) Satisfait ou remboursé : Vous avez 45 jours pour tester le service et demander un remboursement

Vous avez 45 jours pour tester le service et demander un remboursement Applications : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi qu'Android TV, Fire TV Stick et certains routeurs

: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi qu'Android TV, Fire TV Stick et certains routeurs Nombre de serveurs : plus de 10 600 serveurs répartis dans 100 pays

: plus de 10 600 serveurs répartis dans 100 pays Protocoles VPN pris en charge : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

: OpenVPN, IKEv2, WireGuard Mode P2P : oui

: oui Killswitch : oui

oui Filtrage DNS pour éliminer les publicités : oui

: oui Attribution d'une adresse IP dédiée : oui (payant)

: oui (payant) Avis Trustpilot : 4.4 sur 5 avec plus de 19 300 avis

Prise en main de CyberGhost VPN

A. Se connecter au VPN en un clic

Découvrons l'interface de CyberGhost VPN sur une machine Windows. L'application est préconfigurée, c'est-à-dire qu'en appuyant sur le gros bouton "On/Off" vous pouvez activer ou désactiver le VPN afin de profiter d'une navigation sécurisée. Par défaut, il choisira le meilleur serveur VPN en fonction de votre emplacement actuel.

Lorsqu'une connexion est active, vous avez des informations utiles telles que l'emplacement du serveur VPN, son adresse IP, ainsi que la quantité de données émises et reçues, le temps de connexion en VPN, ainsi que le protocole VPN utilisé. Vous pouvez vous constituer une liste de serveurs VPN favoris.

Vous pouvez choisir un serveur VPN correspondants à vos besoins : avez-vous besoin d'un serveur VPN pour du P2P (torrents) ? Ou, plutôt pour le streaming afin d'accéder au catalogue Netflix d'une autre région ? Les serveurs sont organisés par catégorie pour vous aider à faire votre choix. De plus, il y a une mention "Optimisé pour:" qui donne une indication précieuse pour faciliter le choix du serveur.

L'utilisation de CyberGhost VPN peut se résumer à choisir le bon serveur VPN en fonction de ses besoins et des situations : vous n'êtes pas obligé d'utiliser les options avancées que nous allons voir par la suite.

Sur mobile, l'expérience d'utilisation est identique. Voici quelques images issues de la version Android :

Pour les utilisateurs plus avertis, sachez qu'il y a différentes options que nous allons découvrir maintenant.

B. Les options de CyberGhost VPN

Dans les paramètres de CyberGhost VPN, nous pouvons personnaliser notre client VPN à l'aide de différentes options. Par défaut, CyberGhost choisira le protocole VPN le plus adapté à votre connexion, mais vous pouvez forcer l'utilisation d'un protocole spécifique entre OpenVPN, IKEv2, et WireGuard. D'ailleurs, nous savons que WireGuard est beaucoup plus performant qu'OpenVPN.

Si vous recherchez davantage de stabilité, peut-être parce que votre connexion réseau actuelle est mauvaise, vous pouvez activer l'option "Utiliser une connexion TCP au lieu d'UDP" pour prioriser la stabilité au détriment des performances. Par ailleurs, vous pouvez jouer sur la taille MTU, c'est-à-dire la taille des paquets de données échangés entre votre PC et le serveur VPN : il y a un mode "gaming" qui peut s'avérer utile pour certains usages.

Une autre section baptisée "Smart rules" regroupe des fonctionnalités pour ajuster le comportement du VPN CyberGhost.

Vous pouvez configurer CyberGhost pour que le VPN soit activé automatiquement au démarrage de votre PC

Vous pouvez lancer une application automatiquement dès que le VPN est actif, ou à l'inverse, activer le VPN lorsqu'une application spécifique est lancée

CyberGhost peut activer le VPN dès qu'il détecte une connexion sur un réseau Wi-Fi non sécurisé (très pratique !)

Vous pouvez exclure certains sites Web afin que certains flux ne passent pas dans le VPN, donc dans ce cas vous utilisez directement votre connexion Internet

C. Les performances de CyberGhost VPN

Nous allons maintenant évoquer les performances de CyberGhost VPN, notamment en testant les différents protocoles de VPN. Dans l'exemple ci-dessous, ma machine se situe en France et un serveur VPN situé en France également est utilisé.

Voici les résultats obtenus :

Type de protocole Débit descendant (Mbps) Débit montant (Mbps) Latence (ms) Sans VPN 321.33 258.48 6 OpenVPN 165.40 117.55 7 WireGuard 219.33 246.51 7 IKEv2 95.31 244.59 14

Nous pouvons voir que les débits sont satisfaisants pour la majorité des usages, peu importe le protocole de VPN utilisé, même s'il y a des différences importantes. Sans surprise, WireGuard offre les meilleurs débits.

Par ailleurs, avec un serveur VPN situé aux Etats-Unis et adapté pour le streaming "Netflix", le débit descendant est de 95.11 Mbps et le débit montant est de 8.63 Mbps, avec le protocole WireGuard. Ceci est largement suffisant pour effectuer du streaming. Sachez que CyberGhost VPN fonctionne très bien avec Netflix et Disney+, et probablement d'autres plateformes de streaming.

D. La politique Zero Log

Pour rassurer ses clients, CyberGhost VPN n'hésite pas à mettre en avant sa politique de non-conservation des données : ce qui est un point essentiel lorsque l'on cherche à protéger ses données personnelles et sa vie privée sur Internet. Par ailleurs, en 2022, la solution CyberGhost VPN a été inspectée et approuvée par le cabinet indépendant Deloitte.

CyberGhost VPN met également en avant sa technologie novatrice de serveurs VPN fonctionnant uniquement sur de la mémoire RAM, ce qui signifie que toutes les données sont stockées temporairement. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.

"Avez-vous parfois l'impression que quelqu'un vous observe ?"

CyberGhost VPN met également en avant une catégorie de serveurs baptisée "NoSpy" et qui fait référence uniquement à des serveurs situés en Roumanie. Pourquoi ? Il s'agit d'un serveur bénéficiant de la politique Zero Log puisque la Roumanie ne fait partie d'aucune alliance pour le partage de renseignements. En effet, les alliances des 5 yeux, 9 yeux et 14 yeux sont des accords de partage de renseignements entre différentes nations, dont la France fait partie, au même titre que d'autres pays d'Europe, ainsi que les États-Unis, l'Australie, etc.

Dans le cas présent, il s'agit de serveurs VPN dont CyberGhost est propriétaire du matériel et ce sont les équipes internes de CyberGhost qui effectue la maintenance et la configuration de ces serveurs. Pour les autres serveurs VPN proposés dans le monde entier, il s'agit de serveurs hébergés dans divers centres de données qui sont loués à différents prestataires (comme le font les autres fournisseurs de services VPN).

Au sujet de la politique Zero Log, CyberGhost précise : "Nous avons configuré nos serveurs NoSpy de sorte que votre historique Internet et que vos données soient systématiquement supprimés à la fermeture de votre session."

Ceci ne veut pas dire que vous êtes espionné sans NoSpy, mais comme CyberGhost ne maitrise pas toute l'infrastructure derrière le serveur VPN, l'anonymisation de votre navigation n'est pas garantie de la même façon.

Si vous souhaitez devenir un Ghostie pour profiter de ce bon service VPN, suivez le lien ci-dessous pour profiter de l'offre :

Pour rappel, cet abonnement donne accès au VPN de CyberGhost pendant 28 mois : 24 mois à 2,03€ par mois et 4 mois gratuits. Vous pouvez connecter 7 appareils sur un même abonnement, que ce soit des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des smart TV, etc...