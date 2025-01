Dans un monde où l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus central, posséder des compétences en IA est un véritable atout sur le marché du travail. Que vous soyez un jeune diplômé ou un professionnel expérimenté, savoir mettre en avant vos compétences en IA sur votre CV est important pour attirer l'attention des recruteurs.

Avant d'envisager d'ajouter ses compétences en IA sur son CV, il est important de savoir quelles sont les compétences recherchées dans le domaine de l'IA. Nous pouvons dresser une liste de 10 compétences en intelligence artificielle (IA) que vous pourriez inclure dans un CV en 2025 :

Machine Learning : conception, implémentation et optimisation d'algorithmes d'apprentissage. Deep Learning : expérience avec des frameworks comme TensorFlow, PyTorch ou Keras. Traitement du langage naturel (NLP) : développement de modèles de compréhension et génération de langage humain. Vision par ordinateur (Computer Vision) : création de systèmes pour l'analyse et l'interprétation d'images et de vidéos. Data Engineering : préparation, transformation et gestion des ensembles de données pour les projets IA. Modélisation prédictive : construction de modèles pour prédire des résultats futurs à partir de données historiques. Développement de chatbots : conception de systèmes conversationnels intelligents pour divers cas d'usage, y compris pour le monde de l'entreprise. Éthique de l'IA : connaissance des enjeux de biais, de transparence et de régulation des systèmes IA. MLOps : un ensemble de pratique pour le déploiement, la gestion et la surveillance des modèles d'apprentissage automatique en production. Cybersécurité appliquée à l’IA : Développement de systèmes IA robustes face aux cyberattaques.

Cette liste peut être adaptée selon le poste visé et les compétences spécifiques recherchées, et surtout, selon vos compétences et expériences personnelles.

La liste évoquée ci-dessus reflète les tendances du marché et les besoins des entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses à adopter l'IA pour optimiser leurs processus, personnaliser leurs services et rester compétitives. En conséquence, les recruteurs recherchent activement des talents capables de développer, déployer et gérer des solutions basées sur l'IA (cela en devient même un argument commercial pour certains).

Où inclure vos compétences en IA dans votre CV ?

Si votre CV dispose d'une zone destinée à servir d'accroche où vous présentez votre profil de façon succincte, il peut s'avérer judicieux d'évoquer votre expertise dans le domaine de l'IA à cet endroit.

L'alternative consiste à exploiter la zone destinée à lister et à présenter vos compétences, en ajoutant une section "Intelligence artificielle". Elle vous donne l'occasion de lister vos compétences liées à l'IA, que ce soit une expertise en machine learning ou la maitrise de certains outils spécifiques.

En complément, vous pouvez parler de vos compétences dans le domaine de l'IA dans la section de votre CV dédiée à vos expériences. Il en va de même avec vos formations, notamment si vous avez eu l'opportunité de suivre des formations liées à l'IA.

Ce sera l'occasion de mettre en avant les tâches ou les projets auquel vous avez pu participer, et ainsi faire le lien avec votre accroche ou votre listing de compétences. Vous pouvez, par exemple, évoquer les outils et technologies IA utilisés. Nul doute que cela apportera de la crédibilité à votre CV et à votre profil.

En 2025, l'IA pourrait être bien plus qu'une compétence : elle pourrait devenir un atout stratégique pour faire évoluer votre carrière. Si vous avez des compétences dans ce domaine, assurez-vous de le mettre en valeur de manière appropriée dans votre CV. Cela s'applique aussi à votre profil LinkedIn ou à votre portfolio personnel.

Article sponsorisé.