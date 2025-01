En ce début d'année 2025, Free Pro lance sa nouvelle Freebox Pro, avec des capacités similaires à la Freebox Ultra destinée aux particuliers. Voici ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle box pour les professionnels.

La nouvelle Freebox Pro pour les entreprises se veut à la pointe de la technologie, avec du Wi-Fi 7 (MU-MIMO), la fibre avec un débit symétrique jusqu'à 8 Gbit/s et un lien de secours en 4G, associé à une bascule automatique. La Freebox Pro est accompagnée par un répéteur WiFi, ainsi qu'un disque 1 To de stockage (en SSD NVMe), avec la possibilité d'ajouter un second disque. Un espace de stockage Cloud de 200 Go est également inclus à l'offre.

Cette nouvelle Freebox Pro est équipée de la connectique suivante :

1 x port fibre 10 Gbit/s (EPON) pour l'accès Internet (WAN)

1 x port fibre SFP+ 10G pour le réseau local (fibre)

4 x ports Ethernet 2.5 Gbit/s dont 1 port PoE

1 x port USB-A

1 x port USB-C

1 x port RJ11 (ligne téléphonique)

Free Pro mise aussi sur le respect de l'environnement, avec une consommation énergétique réduite de 40%, en comparaison de la première version de la Freebox Pro. Rappelons que cette nouvelle box est la seconde proposée par Free Pro.

La gestion du réseau et la cybersécurité

Des fonctions adaptées aux entreprises sont incluses à l'offre, notamment pour la gestion du réseau et pour la cybersécurité. La box peut diffuser un réseau Wi-Fi invité, ce qui est intéressant pour offrir une connectivité aux visiteurs ou aux personnes externes à l'entreprise.

Cyber Protect Essentiel, c'est le nom du service cybersécurité intégré à la nouvelle Freebox Pro. Elle analyse les flux de données en transit sur le réseau en les comparant à une base recensant près de 4 millions de menaces. Cette analyse est effectuée dans le Cloud, mais n'aurait pas d'impact sur les performances de la connexion Internet. Il y a également des équipes en charge d'analyser ces flux.

"Cyber Protect Essentiel rend accessible aux TPE/PME une solution de cybersécurité auparavant réservée aux grands groupes. Grâce à une base de données de plus de quatre millions de signatures de flux malveillants, la solution analyse tous les flux de la Freebox Pro en 24/7, ce qui permet de détecter en temps réel les menaces et anomalies. Tous les flux des Freebox Pro sont ainsi monitorés en temps réel par notre Centre des opérations (ou Security Operations Center, SOC). Ce SOC redondé est basé à Paris et à Toulouse. Il est opéré 24/7 par nos équipes d’ingénieurs en cybersécurité.", précise Free Pro.

Si un flux suspect ou malveillant est détecté, une alerte est générée. Elle est accompagnée de recommandations pour des actions correctives. Une fonction de firewall pour contrôler le trafic IPv4 et IPv6 est également proposé.

Tarif et disponibilité de la nouvelle Freebox Pro

L'abonnement Free Pro est facturé à 40 euros HT par mois, pendant 12 mois, puis 50 euros HT par mois. À ce tarif, vous disposez d'un accès à Internet, de 2 lignes fixes (une ligne analogique et une ligne numérique) et un forfait mobile Free Pro 5G avec une enveloppe data de 150 Go. Cette offre intègre également les fonctions liées à la cybersécurité.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ce document officiel.