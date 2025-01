Microsoft a pris la décision d'intégrer l'IA Copilot aux abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille, mais cela n'est pas sans conséquence : les tarifs vont augmenter.

Préparez-vous à subir une augmentation du prix de votre abonnement, si vous utilisez Microsoft 365 Personnel et Famille. Par l'intermédiaire d'un nouvel article publié sur son blog, la firme de Redmond évoque l'intégration Microsoft Copilot et Microsoft Designer dans Microsoft 365 Personnel et Famille, l'abonnement réservé aux particuliers. Contrairement à d'autres améliorations apportées à son offre, comme l'ajout de Microsoft Defender, celle-ci aura un impact sur le tarif de l'abonnement.

L'entreprise américaine insiste sur le fait qu'il s'agit de la première augmentation du prix de cet abonnement sur les 12 dernières années : "Pour refléter les nombreuses innovations intégrées au cours des 12 dernières années, nous augmentons pour la première fois le prix de l’offre Microsoft 365 Personnel et Famille de 3 USD par mois.", peut-on lire.

Qu'est-ce que Microsoft Copilot et Designer ?

Microsoft Copilot est une intelligence artificielle intégrée dans les outils Microsoft 365 (comme Word, Excel et PowerPoint), conçue pour assister les utilisateurs en générant du contenu (texte, e-mail, etc.) et en automatisant des tâches (création de formules et de graphes dans Excel, etc.).

Microsoft Designer, en revanche, est une application dédiée à la création graphique alimentée par l'IA, qui aide les utilisateurs à concevoir facilement des visuels pour leurs projets, réseaux sociaux ou présentations, même sans compétences en design. Vous pouvez l'utiliser pour générer des images à partir d'un prompt. Sur certains points, cette plateforme peut se présenter comme une alternative à Canva.

Les limites d'utilisation de Copilot

L'intégration de Copilot dans Microsoft 365 Personnel et Famille ne donne pas un accès illimité à l'IA. En effet, un système de crédits mensuel est proposé par Microsoft (il est expliqué en détail sur cette page).

"Les utilisateurs Microsoft 365 Personnel et Famille recevront une allocation mensuelle de crédits IA pour utiliser Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote.", peut-on lire. Vous pourrez également utiliser ces crédits pour la génération et l'édition d'images dans Designer, ainsi que d'autres applications où l'IA est présente : Paint, Photos et le Bloc-notes de Windows.

"Pour les utilisateurs de Microsoft 365 Famille, Copilot sera disponible uniquement pour le titulaire de l’abonnement.", précise Microsoft.

L'augmentation des tarifs de Microsoft 365 Personnel et Famille

Terminons cet article en évoquant l'augmentation des tarifs prévue par Microsoft. L'intégration de Copilot dans Microsoft 365 entraîne une augmentation de 3 euros par mois.

Microsoft 365 Personnel : passe de 7 euros à 10 euros par mois

: passe de 7 euros à 10 euros par mois Microsoft 365 Famille : passe de 10 euros à 13 euros par mois

La hausse de tarif n'est pas immédiate pour tout le monde : elle sera appliquée lorsque votre abonnement sera renouvelé. Ces changements sont visibles sur cette page du site Microsoft.

Source : Microsoft