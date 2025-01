Microsoft a annoncé le 16 décembre 2024 le changement de nom de Microsoft 365 et Copilot. Cette modification aura lieu à la mi-janvier 2025. Explications sur ce changement pouvant porter à confusion auprès des utilisateurs finaux.

Ce changement a été annoncé dans la note d'évolution MC958903 disponible dans le Centre de messages du Centre d'administration Microsoft 365, et comme annoncé lors de la conférence Ignite en novembre 2024. Il s'accompagne d'un changement d'icône.

Source : Portail Microsoft

Les nouveaux noms de l'application Microsoft 365 et Copilot for Microsoft 365

Microsoft souhaite mettre en avant son IA Copilot pour les utilisateurs professionnels. À compter de mi-janvier 2025, "Microsoft Copilot" devient "Microsoft 365 Copilot Chat". Ce nouveau nom s'accompagne d'une modification pour l'application et le portail Office (microsoft365.com) qui se nommeront Microsoft 365 Copilot. Microsoft 365 Copilot Chat sera disponible dans la nouvelle application Microsoft 365 Copilot, avec des options permettant aux administrateurs et utilisateurs de contrôler l'accès.

Mise en avant des agents Copilot

Microsoft Copilot Chat (Copilot jusqu'à la mi-janvier 2025) continu de proposer un chat web avec les derniers modèles de langage, dont GPT-4o, des fonctionnalités de collaboration au sein de l'IA et les fonctionnalités de protection des données d'entreprise pour les utilisateurs professionnels (Comptes Entra).

Les utilisateurs pourront également y créer des agents Copilot personnalisés pour permettre d'interagir avec les données de votre organisation. Ces agents seront configurables depuis le Centre d'administration Microsoft 365.

Les agents interagissants avec des données d'organisation seront soumis à une facturation supplémentaire, tandis que les agents Copilot interagissant uniquement avec des données d'internet, seront, eux, disponibles sans frais supplémentaires.

Ce qu'il faut retenir

Le changement de nom de Microsoft Copilot affecte également l'application Microsoft 365 (disponible sur les smartphones Apple et Android ainsi que les PC) pour permettre son intégration plus poussée. En plus de ce renommage, une nouvelle URL et un nouveau logo voient le jour.

"Nous introduisons également une nouvelle URL pour faciliter la découverte de Microsoft 365 Copilot sur le web : M365Copilot.com. En outre, les utilisateurs qui visitent office.com et microsoft365.com seront automatiquement redirigés vers m365.cloud.microsoft.", précise Microsoft sur son site.

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des changements.

Avant mi-janvier 2025 Après mi-janvier 2025 Nom du produit Microsoft Copilot Microsoft 365 Copilot Chat URL microsoft.com/copilot m365copilot.com Nom de l'application Microsoft 365 Microsoft 365 Copilot

Icone de Microsoft 365

Avant mi-janvier 2025 Icone de Microsoft 365 Copilot

Après mi-janvier 2025