Choisir les composants d'un PC gamer, ce n'est pas de tout repos. Pour maximiser la puissance de votre machine, vous assurer d'une bonne compatibilité de votre système, il faut être très attentif aux caractéristiques de chaque petit élément. En plus, il faut tenir compte de votre budget. Mais pas de panique, on vous explique, en détail, comment choisir le processeur, la carte graphique, la carte mère et tout le reste des composants dont vous avez besoin.

Le choix du processeur

Le processeur détermine la vitesse de traitement et les performances globales de votre système. Les processeurs de la série Core i5 et Core i7 sont les choix les plus courants pour les gamers. Ces processeurs offrent un bon rapport puissance de traitement / prix, même si l’on pourra se tourner aussi vers les processus AMD généralement moins coûteux. Côté AMD, les processeurs des séries Ryzen 5 et Ryzen 7 sont également populaires. À titre d'exemple chez AMD, le modèle AMD Ryzen 7 5800X avec 8 cœurs est un bon choix.

Au moment de choisir un processeur, orientez-vous vers la génération actuelle ou la précédente génération de la marque de manière à avoir une configuration suffisante pour les années à venir. Au-delà de la génération, la fréquence d'horloge et le nombre de cœurs du processeur sont des éléments importants à prendre en compte lors du choix d'un processeur, car cela détermine la vitesse à laquelle le processeur fonctionne et sa capacité à montée en charge. Lorsque l’on joue, le processeur est très sollicité.

Lorsque vous choisissez un processeur, faites aussi attention à sa compatibilité avec les autres composants du PC, notamment la carte mère sur laquelle il sera mis en place (type de socket). Les fabricants de processeurs fournissent des informations détaillées sur cette compatibilité, un moyen de vous faciliter la tâche.

La carte graphique

La carte graphique est l'un des composants les plus importants pour un PC Gamer, car elle est en charge du traitement des éléments graphiques, ce qui va impacter la qualité d'affichage et la fluidité des images.

Les textures, les effets, les ombres dans vos jeux vidéo préférés seront donc plus impressionnants avec une carte graphique aux capacités de traitement plus élevées. Dans les paramètres d’un jeu, on peut généralement ajuster la qualité des graphismes. Pour espérer jouer avec le niveau de graphisme maximal, il faut une carte graphique qui respecte les prérequis du jeu vidéo en question.

Pour les jeux en Full HD (1920x1080), une carte graphique de milieu de gamme devrait être suffisante. Pour les jeux en 4K (3840x2160), une carte graphique haut de gamme est nécessaire.

Pour vous donner un exemple, les cartes graphiques de la série GeForce RTX sont très appréciées par les gamers.

La mémoire vive

La mémoire vive appelée aussi RAM sert à stocker les données des programmes en cours d'exécution et à mettre en cache certaines informations. Plus la capacité de la RAM est élevée, plus votre ordinateur peut exécuter simultanément des programmes gourmands en ressources.

Pour les jeux vidéo, le strict minimum requis sera 8 Go, mais pour avoir une expérience de jeu optimale, on recommande d’avoir au moins 16 Go de RAM (ou plus).

Autre donnée à connaître, la fréquence de la RAM qui se mesure en MHz (mégahertz) et indique la vitesse à laquelle les données peuvent être lues et écrites dans la mémoire vive. Pour être plus précis, considérez que plus la fréquence de la RAM est élevée, plus elle est capable de traiter rapidement les données. Une fréquence de 3000 MHz ou plus est parfaite pour un PC gaming.

Là encore, vous devez veiller à ce que la RAM choisie soit compatible avec la carte mère : DDR4, DDR5, etc.

Le stockage

Le choix du stockage pour votre PC gamer est important et va influencer la vitesse de chargement des jeux et des applications. Il existe plusieurs types de stockage. Les plus courants sont le disque dur que l’on appelle aussi HDD et le disque SSD.

En quelques mots, on peut dire que les disques durs sont plus intéressants pour avoir une grande capacité de stockage (de plusieurs téraoctets) à moindre prix, et que c’est un bon choix lorsque les performances ne sont pas une priorité. Quant aux disques SSD, ils sont nettement plus rapides et améliorent considérablement les temps de chargement.

Sur un PC de gamer, il faudra à minima utiliser un disque SSD pour installer le système d’exploitation et éventuellement un disque dur (HDD) de grande capacité pour stocker les jeux. Si vous optez pour un disque dur, choisissez un modèle avec une vitesse minimum de 7200 tr/min.

Toutefois, l’idéal est d’utiliser un disque SSD pour le système et pour les données des jeux vidéo de façon à ne pas avoir un impact négatif sur les performances. Dans ce cas, un disque SSD de 1 To est le strict minimum pour débuter compte tenu de l’espace disque consommé par certains jeux.

Il existe plusieurs types de disques SSD, notamment les disques SSD SATA et les disques SSD au format M.2 avec une interface NVMe. Ces derniers sont plus coûteux, mais encore plus performants. Miser sur un disque SSD NVMe est un plus, mais si votre budget ne permet pas cet investissement, choisissez un disque SSD avec une interface SATA (même interface que les HDD).

Enfin, si vous optez pour un disque SSD au format NVMe, vérifiez que la carte mère intègre un emplacement compatible.

La carte mère

La carte mère est responsable de la connexion et de la communication entre tous les autres composants (processeur, mémoire vive, disque et carte graphique). C'est donc un élément clé pour la performance de votre PC gamer.

Tout d'abord, il est important de vérifier que le socket de la carte mère est compatible avec le processeur que vous avez choisi. Le socket est l’emplacement sur la carte mère qui est prévu pour accueillir le processeur.

Le chipset est également un élément important à prendre en compte, car c’est lui qui contrôle les communications entre les différents composants connectés à la carte mère.

Prenez aussi en compte le format de la carte mère pour qu'il corresponde à la taille de votre boîtier. Les cartes mères sont disponibles dans les formats ATX, Micro ATX, ITX et E-ATX. Si vous désirez un PC de gaming “compact” ou que vous avez déjà identifié le boîtier de vos rêves, veillez à choisir une carte mère capable de rentrer dans le boîtier.

Vérifiez aussi le nombre d'emplacements pour la RAM disponibles sur la carte mère et la capacité maximale de RAM qu'elle peut prendre en charge. Les modèles modernes peuvent généralement prendre en charge au moins 64 Go de RAM.

En plus des emplacements de RAM, il y a aussi les emplacements pour les extensions. Vous voulez ajouter des cartes graphiques, des cartes son, des cartes réseau ? Il va falloir que votre carte mère dispose de suffisamment de connecteurs.

Enfin, soyez attentif aux connecteurs disponibles pour les périphériques externes comme les ports USB, les ports Ethernet, les ports HDMI, etc.

Oui, cela fait beaucoup d'éléments à prendre en compte pour le choix de votre carte mère, mais ils sont tous essentiels. Alors, soyez vigilant.

L'alimentation

L’alimentation, c’est l'un des éléments les plus critiques pour la stabilité et la fiabilité du système de votre PC gamer. Très important pour commencer : la puissance. On vous conseille d’opter pour une alimentation qui propose environ 20% de puissance en plus que ce que votre configuration nécessite.

Une alimentation de 750 watts est suffisante pour un PC gaming moyen de gamme. Mais si vous souhaitez une machine de guerre, il faudra une alimentation de 1000 watts.

Faites également attention à la certification 80 PLUS. Cette certification atteste que l'alimentation restitue au moins 80 % de l'énergie à la machine. Il existe différents degrés de certification qui répondent à des normes de qualité différentes : 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum, et 80 Plus Titanium. À vous de choisir la qualité souhaitée, tout en sachant que plus l'alimentation est efficace, plus elle sera chère.

Enfin, pour les personnes qui veulent avoir une installation la plus épurée possible ou qui vont opter pour un boîtier avec une partie vitrée, choisissez une alimentation modulaire (ou semi-modulaire). Sur une alimentation modulaire, vous pouvez connecter uniquement les câbles dont vous avez besoin, ainsi il n’y a pas de câbles présents mais inutilisés (comme avec une alimentation non-modulaire) à l'intérieur du boitier.

Le boîtier

Pour trouver le bon boîtier de PC gamer, il va falloir faire attention à plusieurs éléments. Tout d’abord : la taille. Il est essentiel d’avoir un boîtier qui peut accueillir l’ensemble de vos composants. Le format des tours de PC gaming correspond à leur compatibilité avec les différents modèles de carte mère. Les formats les plus courants sont ainsi l’ATX, le micro ATX, l’ITX et l’E-ATX. Bien souvent, on est contraint par la présence d’une carte graphique : elles sont imposantes et ont besoin de place pour respirer.

Autant vous dire que lors de vos parties de jeux, votre PC va générer une chaleur importante. Assurez-vous donc que le boîtier dispose de suffisamment d'emplacements pour les ventilateurs ou optez pour un système Watercooling (refroidissement liquide). Un bon système de ventilation va préserver le matériel et augmenter sa longévité.

Ensuite, il faut aussi prendre en compte la connectivité (port USB, port HDMI...) , ainsi que le design de la machine. Pour ce dernier critère, c’est en fonction de vos préférences de style. Entre les boîtiers discrets et minimalistes et les boîtiers au design agressif avec des LED un peu partout, vous avez un choix énorme proposé par les fabricants. A cela s’ajoute aussi la possibilité d’avoir des ventilateurs lumineux (RGB), des barrettes, mémoires RGB, etc.

Conclusion : choisir vos composants de PC gamer

Ouf ! Vous connaissez maintenant les critères à prendre en compte pour choisir les composants de votre PC gamer. Avec nos conseils pour sélectionner vos composants, vous avez toutes les infos pour créer la machine de guerre ultime pour le gaming.

Au-delà de l'ordinateur en lui-même, les périphériques comme l'écran, le clavier et la souris sont aussi des éléments importants à prendre en considération pour avoir une bonne expérience en jeu.