Guylaine NGOUDJO

Ingénieur système Microsoft, spécialiste dans l'architecture et la sécurité d'Active Directory et d'Azure AD. Passionnée depuis mon plus jeune âge par le monde IT, je souhaite partager mon retour d'expérience à travers mes articles.

