Annoncé le 16 décembre 2024 en disponibilité générale (GA) par Microsoft, il est désormais possible de connaître les annonces et nouveautés directement au sein du service Microsoft Entra, via la rubrique "What's new ?". Faisons un tour d'horizon de cette nouvelle rubrique et des informations qu'elle apporte.

La rubrique "Nouveautés" (What's New ?) est disponible directement au sein du Centre d'administration Microsoft Entra via la section "Nouveautés" située sur la gauche.

Nous arrivons sur une première vue résumant les dernières annonces et les changements à venir. Les deux autres vues permettent d'avoir l'ensemble des détails.

Les points clés (Highlights)

La vue d'ensemble des nouveautés regroupe les dernières annonces et les évolutions clés du service Microsoft Entra. Cette vue synthétique permet aux administrateurs de Microsoft Entra d'anticiper les nouveautés à venir, et les évolutions au sein du service de gestion des identités.

Source : Microsoft

La feuille de route (Roadmap)

Cette vue permet de suivre la mise en production et la disponibilité des différentes fonctionnalités et produits de la famille Microsoft Entra. Pour chaque nouveauté, on y retrouvera :

Une courte description

La catégorie et le service dont elle dépend

Le type de disponibilité : Préversion publique, disponibilité générale, etc

La date de disponibilité

Vous pouvez également créer des vues personnalisées en utilisant des filtres sur ces différents paramètres.

En cliquant sur chaque élément, il est disponible d'obtenir une description complète, dont la portée et l'impact de l'élément.

Source : Microsoft

Les annonces de changements (Change announcements)

Cette vue permet d'identifier les évolutions des fonctionnalités au sein du service Microsoft Entra (changement, retrait, nouvelle fonctionnalité...). Pour chaque changement annoncé, on y retrouve :

Une courte description

Le service impacté

Le type de changement : évolution d'interface, ajout / modification ou retrait d'une fonctionnalité, etc

La date d'annonce et la date de prise d'effet

Il est possible d'identifier les changements nécessitant une action d'un administrateur, à l'aide de la colonne "Action requise".

Là aussi, vous pouvez créer des vues personnalisées en appliquant des filtres sur ces différents paramètres.

Source : Microsoft

Source