Ces dernières semaines, on entend parler régulièrement de ChatGPT (peut-être un peu trop pour certains) et cela n'est probablement pas prêt de s'arrêter, car les géants de la tech, en particulier Microsoft, s'intéressent à lui. Aujourd'hui, on apprend que le service Azure OpenAI est disponible pour tout le monde et ce dernier permettra, entre autres, d'interagir avec ChatGPT dans un avenir proche. Voici ce qu'il faut savoir.

C'est par l'intermédiaire d'un tweet de Satya Nadella, PDG de Microsoft, que l'information a circulée : "ChatGPT sera bientôt disponible pour le service Azure OpenAI, qui est maintenant disponible pour tout le monde, car nous aidons les clients à appliquer les modèles d'IA les plus avancés du monde à leurs propres impératifs commerciaux.".

Grâce à Azure OpenAI, les entreprises peuvent utiliser des modèles de langage via le Cloud de Microsoft. Ainsi, ce service donne accès à DALL-E 2, une intelligence artificielle capable de générer des images à partir d'une description par texte, Codex (associé au service GitHub Copilot), GPT-3.5, et ChatGPT, mais un peu plus tard dans l'année, car c'est précisé "ChatGPT coming soon" sur la feuille de route.

Déjà disponible en version Preview depuis novembre 2021, Azure OpenAI s'ouvre au monde à partir de maintenant, même si certaines personnes vont surtout attendre l'intégration de ChatGPT, il est déjà utilisable via PowerBI, ou encore Microsoft Designer. Microsoft précise que certaines entreprises utilisent déjà Azure OpenAI, notamment Moveworks et KPMG.

Microsoft est à fond sur OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT. Après avoir déjà investi 1 milliard de dollars en 2019, la firme de Redmond pourrait participer encore un peu plus à la croissance d'OpenAI en investissant 10 milliards de dollars. Rappelons également que Microsoft souhaite intégrer ChatGPT à Bing, mais également à certaines applications de la suite Office dont Outlook, PowerPoint et Word. Malgré tout, OpenAI s'ouvre aux autres éditeurs et une API ChatGPT devrait permettre aux développeurs d'interfacer des applications tierces.

Un article complet, mis en ligne par Eric Boyd de chez Microsoft, est disponible sur le blog Azure de Microsoft : GA Azure OpenAI



Source