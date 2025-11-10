À l'approche du Black Friday 2025, GoDeal24 lance une nouvelle vente flash sur les licences Microsoft Office et Windows 11 ! Profitez dès maintenant de promotions exclusives sur une large sélection de logiciels.

Les offres sont très nombreuses, que ce soit sur les produits Microsoft Office, Windows 10, Windows 11, et même Windows Server 2025 ! Toutes les offres de cette vente flash sont disponibles sur cette page.

⭐ Microsoft Office pour Windows et Mac en tête d'affiche

Pour rappel : Office 2016 et Office 2019 ne sont plus pris en charge depuis le 14 octobre 2025.

⭐ Windows 10 ou Windows 11 : le dernier OS de Microsoft à partir de 10€

Avertissement : le support standard de Windows 10 a pris fin le 14 octobre 2025. Si vous installez ce système d'exploitation sur une machine, vous pouvez bénéficier des mises à jour de sécurité jusqu'en octobre 2026 (en tant que particulier), via le programme ESU.

N'oublions pas non plus les offres sur Windows LTSC :

Vous devez utiliser le code promo "GG50" pour bénéficier de ces tarifs.

Sans oublier Windows 10 LTSC, dont la version 2021 présente la particularité d'être prise en charge par Microsoft jusqu'au 12 janvier 2027.

⭐ Bundles Windows + Office

Windows et Office sont inséparables, la preuve avec ces bundles.

Vous devez utiliser le code promo "GG62" pour bénéficier de ces tarifs.

⭐ Windows Server à prix imbattables !

Les licences pour Windows Server 2025 Standard sont toujours disponibles !

Pour profiter des offres ci-dessus, utilisez le code promo "GG50".

Au sujet des licences

GoDeal24 propose des licences commerciales (plusieurs ordinateurs) et des licences OEM (associées au matériel sur lequel l'activation aura lieu la première fois). Le mode d'activation est différent, mais les fonctionnalités sont les mêmes. Conformément à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, les clés de logiciels d'occasion peuvent être vendues dans l'Union européenne en toute légalité.

Je vous rappelle que le paiement sur ce site peut être effectué à partir d'un compte PayPal ou par carte bancaire. Les offres présentées dans cet article sont limitées dans le temps et il s'agit de licences OEM. Ces offres sont gérées directement par le site Godeal24.com. Sur le site TrustPilot, le site GoDeal24 a la note de 4.8 sur 5 avec plus de 3 600 avis.

Si vous avez une question, que ce soit de l'avant-vente ou de l'après-vente, je vous invite à contacter le support du site godeal24.com à l'adresse e-mail suivante : [email protected]