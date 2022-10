Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Ubuntu ! L'éditeur Canonical vient d'annoncer quelques changements dans son offre Ubuntu Pro. Désormais, tout le monde peut profiter gratuitement du support étendu dans la limite de 5 machines.

La distribution Linux "Ubuntu" est maintenue et développée par l'entreprise Canonical. La distribution en elle-même est disponible gratuitement, mais en parallèle Canonical propose des services payants, notamment Ubuntu Pro. Ce service disponible sous la forme d'un abonnement permet d'avoir une maintenance étendue pour la sécurité et la conformité. En temps normal, Ubuntu Pro est facturé 25 dollars par an et par machine, ainsi que 500 dollars par an et par serveur.

Canonical fait évoluer son offre Ubuntu Pro, ce qui permet aux utilisateurs d'en bénéficier gratuitement dans la limite de 5 machines, que ce soit des ordinateurs ou des serveurs, et que ce soit pour un usage personnel ou commercial. Mark Shuttleworth, CEO de Canonical, précise : "Depuis que nous avons lancé Ubuntu LTS, avec une couverture de sécurité gratuite de cinq ans pour le système d'exploitation principal, nos clients professionnels nous ont demandé de couvrir de plus en plus le monde open-source dans le cadre d'accords commerciaux privés. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'offrir les avantages de tout ce travail, gratuitement, à toute personne dans le monde, avec un abonnement personnel gratuit à Ubuntu Pro."

Ubuntu Pro permet d'avoir des correctifs de sécurité plus rapidement lorsqu'une faille de sécurité est découverte, notamment pour avoir une meilleure protection. Ceci s'applique aux failles critiques, élevées ou moyennes, avec un niveau de réactivité qui peut varier. Des milliers d'applications sont prises en charge dans le cadre du programme Ubuntu Pro : Ansible, Apache Tomcat, Apache Zookeeper, Docker, Drupal, Nagios, Node.js, phpMyAdmin, Puppet, PowerDNS, Python 2, Redis, Rust, WordPress, etc.

"Canonical a fait ses preuves depuis 18 ans en matière de mises à jour de sécurité pour le système d'exploitation principal Ubuntu, les CVE critiques étant corrigés en moins de 24 heures en moyenne." - Ainsi, avec Ubuntu Pro, un plus grand nombre de paquets sont pris en charge.

Ubuntu Pro : quelles sont les versions d'Ubuntu supportées ?

Ubuntu Pro est disponible pour toutes les versions d'Ubuntu "LTS", à partir d'Ubuntu 16.04 LTS. À ce jour, la dernière version LTS est Ubuntu 22.04. Lorsqu'une machine avec Ubuntu LTS est associée à un compte Ubuntu Pro, elle bénéficie d'un support étendu de 10 ans. Dans le cas où l'on utilise une machine physique Ubuntu pour effectuer de la virtualisation, l'ensemble des VM exécutées sur l'hôte physique peuvent bénéficier d'Ubuntu Pro.

Ubuntu Pro est également pris en charge dans les environnements Cloud, que ce soit dans Azure, AWS ou Google Cloud.

Canonical Livepatch

La fonctionnalité Canonical Livepatch est également intégrée à l'abonnement Ubuntu Pro. Elle permet aux utilisateurs d'appliquer les correctifs de sécurité critiques du noyau sans avoir besoin d'un redémarrage de la machine.

Pour vous inscrire, c'est par ici : Ubuntu Pro.