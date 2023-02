I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à désactiver le protocole NTLM sur un domaine Active Directory car il est obsolète et représente un risque en termes de sécurité. Mais avant cela, il me semble important de vous parler du protocole d'authentification NTLM en lui-même afin d'évoquer quels sont les risques d'utiliser le protocole NTLM en production...

Nous verrons également que c'est périlleux et déconseillé de désactiver le protocole NTLM du jour au lendemain, car en fonction des systèmes, des applications et du matériel que vous utilisez, il pourrait y avoir un impact sur le bon fonctionnement de votre système d'information. C'est pour cela qu'il faut y aller par étape.



II. Le protocole NTLM

A. Qu'est-ce que le protocole NTLM ?

NTLM pour (Windows) NT LAN Manager est un protocole d'authentification utilisé par les systèmes d'exploitation Windows, que l'on rencontre sur les environnements Active Directory bien qu'il agisse aussi en mode "Groupe de travail" pour l'authentification entre deux machines.

NTLM est principalement utilisé en entreprise pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des ressources partagées sur un réseau, telles que des fichiers ou des imprimantes, en réalisant l'authentification auprès du contrôleur de domaine Active Directory. En complément, il est utilisé par certains périphériques et applications, toujours pour la partie authentification.

Bien que NTLM soit encore largement utilisé dans les environnements Windows, il a été remplacé par des protocoles de sécurité plus modernes, tels que Kerberos, dans les dernières versions de Windows. Puisque Kerberos est là, on peut, en théorie, désactiver NTLM.

B. Les faiblesses du protocole NTLM

Le protocole NTLM contient de nombreuses faiblesses qui le rendent vulnérable à des attaques. Certains outils comme Mimikatz représentent le cauchemar d'une infrastructure où le protocole NTLM est actif...

L'algorithme de chiffrement utilisé par NTLMv1 est faible, ce qui le rend vulnérable, et en plus, le hash d'un mot de passe peut être extrait de la mémoire du service LSA sur une machine Windows. Ensuite, ce hash peut être réutilisé au sein d'attaques afin de s'authentifier.

On peut citer les attaques de type "NTLM Pass-the-Hash" et "NTLM Relay" lorsque l'on évoque l'authentification NTLM. Même si NTLMv2 améliore la sécurité du protocole NTLM en lui-même et qu'il permet de se protéger contre certaines attaques, ce n'est pas suffisant !

Pour en savoir plus sur les attaques de type "NTLM Relay", je vous recommande la lecture de cet article.

C. Pourquoi est-il encore utilisé ?

Si l'on sait que le protocole NTLM n'est pas suffisamment sécurité et qu'il n'est pas recommandé, pourquoi continue-t-on de l'utiliser dans certaines entreprises ? On peut dire que c'est comme avec le protocole SMBv1 : c'est à cause des applications et du matériel vieillissants.

Si une application ou un périphérique que vous utilisez ne prend pas en charge une méthode d'authentification plus moderne et sécurisée (Kerberos), mais qu'elle repose sur le NTLM, vous pouvez être contraint d'autoriser NTLM (ou de remplacer l'élément bloquant, mais c'est facile à dire). Autrement dit, NTLM reste utilisé pour des raisons de compatibilité entre des clients et des serveurs.

III. Désactiver - progressivement - le protocole NTLM

Nous n'allons pas désactiver brutalement le protocole NTLM sur l'ensemble du domaine Active Directory : c'est trop risqué en production et vous risquez d'avoir de mauvaises surprises... Abandonner NTLM, ça se planifie et ça implique de procéder progressivement. Nous allons plutôt adopter la méthodologie suivante :

Activer l'audit pour collecter les demandes d'authentification basée sur le protocole NTLM

Désactiver le protocole NTLMv1

Configurer des exceptions pour autoriser certaines machines à utiliser NTLM

Désactiver le protocole NTLMv2

Prêt ? Alors, c'est parti !

A. Audit NTLM

Tout d'abord, nous allons créer la GPO "Sécurité - NTLM - Audit" afin de configurer le paramètre "Sécurité réseau : Restreindre NTLM : Authentification NTLM dans ce domaine" situé à cet emplacement dans la liste des paramètres :

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité

Nous allons cocher la case "Définir ce paramètre de stratégie" et choisir "Activer tout" dans la liste.

Ensuite, lorsque cette GPO sera activée sur les contrôleurs de domaine, nous pourrons constater la présence de différents événements. De manière générale, dans le journal "Sécurité" de Windows, chaque ouverture de session génère un événement avec l'ID 4624. Le problème, c'est que l'ID est le même pour Kerberos, NTLM, etc... Donc ce n'est pas facile de s'y retrouver. Voici un exemple où l'on voit clairement un événement lié à NTLM :

Toutefois, Windows intègre un journal spécifique à NTLM que l'on peut retrouver dans :

Journaux des applications et des services > Microsoft > Windows > NTLM

Ici, on retrouve les événements propres à NTLM comme cette ouverture de session sur un serveur IIS sur lequel l'authentification NTLM est configurée.

Ce journal d'événements peut contenir des événements avec d'autres ID comme le montrent les deux commandes ci-dessous.

(Get-WinEvent -ListProvider Microsoft-Windows-NTLM).Events | Select Id, Description (Get-WinEvent -ListProvider Microsoft-Windows-NTLM).Events | Select Id,Description | ft -Wrap

En analysant ces journaux, vous pourrez identifier les machines qui émettent des requêtes d'authentification NTLM et auxquelles il faut s'intéresser avant de désactiver NTLM...

B. Désactiver le protocole NTLMv1

Maintenant, nous allons désactiver le protocole NTLMv1 qui représente un vrai risque en matière de sécurité. Même si NTLMv2 ce n'est pas l'idéal, c'est toujours un peu mieux... Et toujours dans l'idée de procéder étape par étape, on va forcer les contrôleurs de domaine à répondre en NTLMv2 s'ils sont sollicités via ce protocole d'authentification.

Nous allons éditer la GPO "Sécurité - NTLM - Forcer NTLMv2" et parcourir les paramètres de cette façon :

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité

Ici, il faut modifier le paramètre "Sécurité réseau : niveau d'authentification LAN Manager".

Ce paramètre doit être défini donc on coche la case "Définir ce paramètre de stratégie" avant de choisir la valeur "Envoyer uniquement les réponses NTLM v.2". Validez.

Un message d'avertissement va apparaître, cliquez sur "Oui" pour valider.

La GPO est prête, il ne reste plus qu'à l'appliquer la GPO aux contrôleurs de domaine grâce à une liaison sur l'OU "Domain Controllers" de l'annuaire Active Directory.

C. Ajouter des exceptions

Si vous savez que vos serveurs applicatifs s'appuient sur NTLM et qu'il n'est pas possible de faire autrement pour le moment, vous avez la possibilité d'ajouter des exceptions pour les autoriser à travailler avec NTLM. Suite à l'audit mis en place précédemment, il sera plus facile d'identifier "les machines à problèmes".

Nous allons créer une GPO nommée "Sécurité - NTLM - Désactiver NTLM" dans laquelle on va déclarer nos exceptions et désactiver NTLM pour les autres machines. Le paramètre se situe au même endroit que précédemment, à savoir :

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Options de sécurité

Pour configurer ce paramètre, nous allons cocher l'option "Définir ce paramètre de stratégie dans le modèle" et indiquer le(s) hôte(s) à autoriser. Il est possible d'utiliser l'astérisque, comme sur l'écran ci-dessous. Microsoft précise : "Le format de nom des serveurs indiqués dans cette liste d’exceptions correspond au nom de domaine complet (FQDN) ou au nom de serveur NetBIOS utilisé par l’application appelante, chacun étant répertorié sur une ligne. Un seul astérisque (*) peut être utilisé au début ou à la fin de la chaîne en tant que caractère générique."

Validez, c'est bon pour ce paramètre de GPO.

D. Désactiver NTLMv1 et NTLMv2

Toujours dans la GPO "Sécurité - NTLM - Désactiver NTLM", nous allons configurer un second paramètre situé au même endroit. Ce paramètre s'appelle "Sécurité réseau : Restreindre NTLM : Authentification NTLM dans ce domaine".

Nous allons cocher la case "Définir ce paramètre de stratégie" et choisir l'état "Refuser tout" pour désactiver l'authentification NTLM dans le domaine Active Directory ! Il y a également d'autres modes, plus ou moins restrictifs. Attention, ne sélectionnez pas la valeur "Désactiver" sinon cela revient à autoriser NTLM.

Il ne reste plus qu'à appliquer la GPO sur le domaine. Ensuite, le journal NTLM du serveur sera alimenté par un événement avec l'ID 4004 de la catégorie "Blocage NTLM" lorsqu'il y aura une tentative d'authentification via NTLM :

IV. Conclusion

Suite à la lecture de cet article, vous disposez d'une bonne base d'information pour tenter de vous débarrasser de NTLM au sein de votre infrastructure Active Directory ! Il ne vous reste plus qu'à adapter ces paramètres à votre environnement et à faire vos tests.

Il est à noter que le groupe de sécurité "Protected Users", intégré à l'Active Directory depuis Windows Server 2012 R2, est recommandé pour protéger les comptes sensibles. Ce qui est intéressant par rapport au sujet évoqué dans cet article, c'est que tous les membres de ce groupe sont obligés d'utiliser l'authentification Kerberos. C'est un bon moyen de faire des tests avant de bloquer NTLM.

L'authentification Kerberos implique que pour se connecter à un serveur, en RDP par exemple, vous devez utiliser le nom DNS de la machine. Par extension, ce sera le cas dans vos applications. Si vous le faites déjà, c'est très bien, mais si vous utilisez l'adresse IP, il va falloir revoir vos habitudes. D'ailleurs, vous pourrez constater que ceci s'applique aux membres du groupe "Protected Users" : logique.