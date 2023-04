I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à installer VMware Workstation Pro sur Windows et à créer une première machine virtuelle, dans le but de bien prendre en main cet hyperviseur.

Avant cela, sachez que l'hyperviseur VMware Workstation Pro s'installe aussi bien sur Windows 10 que Windows 11, mais aussi sur Linux, et qu'il s'agit d'une application payante. La version gratuite lorsqu'elle est utilisée à des fins personnelles se nomme VMware Workstation Player, anciennement VMware Player. La version Pro est nettement plus intéressante et complète d'un point de vue des fonctionnalités. Voici un tableau comparatif issu du site officiel de VMware :

Pour réaliser ce contenu, la dernière version disponible à ce jour est utilisée. A savoir VMware Workstation Pro 17. Vous pouvez effectuer le téléchargement depuis le site officiel où vous pourrez obtenir une version d'évaluation :

II. Installer VMware Workstation Pro

Quelques mots sur l'installation de VMware Workstation Pro, bien que ce soit très simple : quelques clics suffisent. Après avoir téléchargé l'installeur de VMware Workstation Pro, exécutez-le pour procéder à l'installation.

Note : selon la configuration actuelle de votre machine, il est possible que l'assistant VMware vous demande de redémarrer votre PC pour finaliser l'installation package redistribuable Microsoft VC. Dans ce cas, laissez-vous guider.

Commencez par cliquer sur "Next" pour passer la première étape.

Acceptez le contrat de licence et cliquez sur "Next" une nouvelle fois.

Ne cochez pas l'option "Enhanced Keyboard Driver" car elle facilite surtout la prise en charge de certains claviers, notamment ceux qui ont des touches supplémentaires, mais ce n'est pas indispensable. Éventuellement, cela pourra être ajouté par la suite si nécessaire.

La seconde option "Add VMware Workstation console tools into system PATH" permet d'ajouter le chemin d'installation de VMware à la variable d'environnement PATH de Windows. Ainsi, vous pouvez utiliser l'outil en ligne de commande vctl.exe à partir d'une console, peu importe le répertoire courant (grâce à la présence du chemin d'installation dans la variable PATH). C'est un plus si vous envisagez de jouer avec la ligne de commande VMware.

Cochez la première option pour vérifier la présence de mise à jour au démarrage de l'application, et désactiver la seconde option sauf si vous souhaitez participer au programme d'amélioration de VMware Workstation. Poursuivez.

Cochez la première option si vous souhaitez un raccourci sur le bureau et la seconde pour avoir un raccourci dans le menu Démarrer.

Poursuivez...

Saisissez votre clé de licence personnelle afin d'activer votre installation de VMware Workstation Pro. Vous pouvez aussi effectuer cette étape plus tard. Cliquez sur "Enter".

Une fois que l'installation est effectuée, vous pouvez accéder à la console de gestion de VMware Workstation. Au centre, trois boutons :

Create a new virtual machine pour créer une nouvelle machine virtuelle

pour créer une nouvelle machine virtuelle Open a virtual machine pour ouvrir une machine virtuelle existante

pour ouvrir une machine virtuelle existante Connect to a remote server pour se connecter sur un hyperviseur VMware ESXi (fonction spécifique à l'édition Pro)

Sur la partie gauche, l'inventaire de vos machines virtuelles. Sous "My Computer", ce sont les machines virtuelles locales de votre PC. Lorsqu'une connexion est établie vers un autre serveur, il s'affichera aussi dans cette librairie, d'où l'intérêt d'avoir le nom de la machine.

III. Créer sa première machine virtuelle

L'installation de VMware Workstation Pro étant terminée, la console ouverte, nous pouvons attaquer la création d'une machine virtuelle.

Si vous débutez avec la virtualisation et l'installation de systèmes d'exploitation, je vous recommande de ne pas utiliser la méthode Easy Install de VMware Workstation de manière à procéder vous-même à l'installation du système. C'est bien d'apprendre à le faire soi-même et de comprendre ce que l'on fait.

En fait, si vous sélectionnez une image ISO dès le départ et que VMware parvient à détecter le système d'exploitation présent sur l'image ISO, il déclenchera le processus d'Easy Install où vous n'aurez qu'à préciser un nom d'utilisateur, un mot de passe et éventuellement une licence, et il installera l'OS à votre place. Quand on débute, il est préfère de choisir "I will install the operating system later" pour le faire soi-même.

Pour que ce soit plus interactif et que vous puissiez bénéficier du maximum d'information, je vous invite à regarder la vidéo ci-dessous, réalisée par mes soins. Je reviens plus en détail sur le processus de création d'une VM et sur l'Easy Install.

IV. Conclusion

Après avoir lu cet article et regardé cette vidéo, vous êtes en mesure d'installer VMware Workstation Pro et de créer votre première machine virtuelle sous Windows Server 2022 (ou un autre système). Dans un prochain article et une prochaine vidéo, je vais vous expliquer les différents modes de connexion réseau disponible avec cet hyperviseur.

Si vous avez des suggestions de thèmes à aborder sur le sujet de VMware Workstation, n'hésitez pas à poster un commentaire.