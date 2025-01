À l'occasion du CES 2025, Dell a fait une annonce importante : les gammes habituelles que vous connaissez probablement, comme XPS et Inspiron, vont être abandonnées ! Elles vont laisser place à trois nouvelles gammes : Dell, Dell Pro et Dell Pro Max. Faisons le point sur cette annonce.

Le CES 2025 se déroule actuellement à Las Vegas et c'est l'occasion pour les marques du monde entier de dévoiler leurs nouveautés et leurs dernières innovations. Le géant américain Dell a pris la décision d'abandonner ses gammes d'ordinateurs portables, optant pour un rebranding plutôt ambitieux et qui n'est pas sans rappeler la stratégie d'Apple.

Concrètement, Dell a pris la décision de mettre de côté ses gammes XPS, Inspiron, Latitude ou encore Precision, tout en conservant Alienware pour le gaming. À la place, nous aurons :

La gamme Dell conçue pour le jeu, l'école et le travail

La gamme Dell Pro conçue pour une productivité de niveau professionnel

La gamme Dell Pro Max conçue pour des performances maximales

Les machines les plus performantes, que ce soit des ordinateurs fixes ou portables, seront dans la gamme Pro Max, avec notamment des GPU professionnels. "Vous pouvez alimenter des charges de travail intensives, de l'animation au rendu vidéo, exécuter des inférences d'IA et affiner de grands modèles de langage (LLM), tout en maintenant la sécurité et en gérant les coûts.", précise Dell au sujet de la gamme Pro Max.

Quant aux gammes Dell et Dell Pro, elles seront composées de machines classiques et de version 2-en-1 avec un écran tactile. La gamme Dell Pro ne devrait pas intégrer de modèles avec une carte graphique dédiée, ce serait alors une exclusivité réservée à la gamme Dell Pro Max.

Des gammes déclinées en 3 niveaux de configuration

Chaque nouvelle gamme lancée par Dell, et c'est là que ça se complique un peu, sera décomposée en trois niveaux de configuration : Base, Plus et Premium. Ce qui pourrait nous donner une machine avec un nom comme celui-ci : Dell Pro Max Premium, avec un chiffre ou une autre valeur qui devrait venir s'ajouter encore en plus. Je doute que ce soit plus simple qu'avant.

Ces machines sont bien entendu compatibles avec Windows 11 et tournée vers l'IA, ce qui pourrait aussi expliquer ce changement effectué par Dell.

Vous pouvez consulter cet article sur le blog officiel de Dell pour en savoir plus sur les nouveaux modèles annoncés pour le moment. Cela peut être intéressant si vous souhaitez obtenir des détails techniques sur certaines configurations, même si pour le moment, Dell n'a pas encore tout dit !

