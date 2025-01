I. Présentation

Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à installer le client Telnet sur Windows 11, dans le but de pouvoir initier une connexion à distance sur un équipement réseau, via ce protocole.

Pour rappel, le protocole Telnet est un protocole de communication qui permet de se connecter à distance à un appareil, généralement un équipement réseau comme un switch ou un routeur. Ce protocole est non sécurisé, il est préférable d'utiliser à la place le SSH pour bénéficier de connexions chiffrées. Cependant, certains équipements ne prennent pas en charge l'accès SSH... ce qui peut nous contraindre à utiliser l'accès Telnet.

Version originale de l'article : 27 octobre 2014.

II. Activer le client Telnet sur Windows 11

Dans la suite de cet article, nous verrons plusieurs façons d'activer le client Telnet sur Windows 11, notamment via la ligne de commande avec DISM et PowerShell. Les commandes évoquées s'appliquent aussi à Windows 8.1 et à Windows 10.

A. Activer Telnet avec DISM

Commençons par le cas de l'utilitaire DISM qui va permettre d'activer le client Telnet. Ouvrez une invite de commandes ou une console PowerShell en tant qu'Administrateur (clic droit "Exécuter en tant qu'administrateur") et exécutez la commande suivante :

dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient

Avec cette commande, nous précisons que nous ciblons l'installation de Windows en cours d'utilisation (online), que nous souhaitons activer une fonctionnalité (feature), et ensuite, nous précisons le nom de cette fonctionnalité (TelnetClient). Vous devez obtenir ce résultat :

Si vous revenez sur votre décision ou que votre besoin était temporaire, vous pouvez désactiver le client Telnet avec cette commande :

dism /online /Disable-Feature /FeatureName:TelnetClient

L'installation est terminée ! Passons au PowerShell.

B. Activer Telnet avec PowerShell

Dans le cas de PowerShell, nous allons utiliser le cmdlet nommé "Enable-WindowsOptionalFeature" pour installer le client Telnet. Cette commande est disponible sur Windows 10 et Windows 11, mais sur Windows Server, une autre commande doit être utilisée.

Voici la commande complète :

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient

Quelques secondes plus tard, le client Telnet est installé et prêt à être utilisé !

C. Activer Telnet en mode graphique

Pour activer le client Telnet avec l'interface graphique de Windows, suivez ces étapes :

1 - Ouvrez l'application "Paramètres" puis cliquez sur "Système".

2 - Sélectionnez "Fonctionnalités facultatives".

3 - Descendez dans la page et cliquez sur "Plus de fonctionnalités Windows".

4 - Cocher la case à côté de la fonctionnalité "Telnet Client".

5 - Validez avec "OK" et patientez pendant l'installation.

III. Activer le client Telnet sur Windows Server 2025

Dans la suite de cet article, nous verrons comment installer le client Telnet sur Windows Server 2025, tout en sachant que ces méthodes s'appliquent aussi aux versions antérieures (Windows Server 2022 à Windows Server 2012 R2).

A. Activer Telnet avec DISM

Pour installer le client Telnet avec DISM, il convient d'utiliser la même commande que sur Windows 11, à savoir :

dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient

B. Activer Telnet avec PowerShell

Dans le cas de PowerShell, nous allons utiliser le cmdlet nommé "Add-WindowsFeature" pour installer le client Telnet :

Add-WindowsFeature Telnet-Client

Ensuite, il faut patienter pendant l'installation. Cela peut prendre plusieurs minutes. Cette commande s'appuie en réalité sur DISM pour fonctionner.

Le client Telnet est installé et prêt à être utilisé !

C. Activer Telnet avec l'interface graphique

Ouvrez le "Gestionnaire de serveur", et lancez l'assistant d'installation de fonctionnalités et de rôles à partir du menu "Gérer". Ensuite, poursuivez jusqu'à l'étape "Fonctionnalités" et cochez la fonctionnalité "Telnet Client". Poursuivez jusqu'à la fin pour lancer l'installation.

Le client Telnet est désormais installé sur votre machine, mais comment peut-on l'utiliser ? Pour cela, pour vous connecter sur un hôte distant, vous devez utiliser la commande suivante (par exemple, avec un équipement distant ayant l'adresse IP 192.168.1.200) :

telnet 192.168.1.200

Pour quitter une session Telnet, vous pouvez simplement exécuter cette commande :

quit

V. Conclusion

Dorénavant, le client Telnet peut être utilisé sur votre machine pour se connecter à distance sur un équipement ! Mais, j'insiste sur le fait que vous devez prioriser le SSH autant que possible.

La bonne nouvelle, c'est que le client SSH "OpenSSH" est pris en charge nativement par Windows et Windows Server, bien qu'il soit nécessaire de l'activer sur certaines versions. Sur Windows 11 24H2, il est préinstallé, ce qui n'est pas le cas sur Windows 10. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour en savoir plus :