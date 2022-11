I. Présentation

Dans cet article d'introduction à GNS3, nous allons apprendre à installer cet outil et à mettre en place la machine virtuelle basée sur QEMU. Par la suite, nous verrons dans la pratique comment utiliser GNS3 à travers différents exemples.

Mais au fait, qu'est-ce que GNS3 ?

GNS3 est une plateforme qui intègre un ensemble d’outils nous permettant de simuler un réseau plus ou moins complexe. En effet, à l’aide de GNS3, nous pourrons simuler un réseau complet, intégrant des équipements réseau tels que des commutateurs, des routeurs ou encore des UTM, mais aussi des machines clientes et Serveurs sous Linux, Unix ou encore Windows. Au premier abord, cette solution peut sembler complexe à prendre en main, cet article à pour objectif de dissiper cette complexité.

II. Fonctionnement de GNS3

Le principe de fonctionnement de GNS3 est inscrit dans son nom, en effet GNS, qui veut dire Graphic Network Simulator, tout est dans Simulator.

Pour simuler les équipements composant un réseau, nous avons la possibilité de passer par de la virtualisation et sur de l’émulation. Pour rappel, la différence entre l’émulation et la virtualisation réside dans le fait que l’émulation va recréer de façon artificielle du matériel en utilisant des ressources matérielles de la machine alors que la virtualisation va utiliser le matériel physique allouant des espaces dédiés à chaque système virtualisé.

De cette différence, nous pouvons déduire que l’utilisation de la virtualisation est plus performante alors qu’elles sont les raisons qui nous amènerait à émuler. La virtualisation s’appuie sur le matériel, donc nous ne pouvons virtualiser que des systèmes qui sont compatibles avec notre matériel. En prenant en considération cette affirmation, nous voyons la limitation de la virtualisation qui ne nous permet pas d’exécuter des machines qui utilise une autre architecture processeur que celui présent sur la machine où serait installé GNS3. Concrètement, cela veut dire que nous ne pouvons pas virtualiser des commutateurs ou des routeurs vus que ses équipements ne sont pas pourvus de processeur x86 ou x64 contrairement aux machines où nous pouvons installer GNS3.

Pour émuler les équipements réseau, nous devons donc passer par de l’émulation. Historiquement, sous GNS3, nous utilisions Dynamips qui est un émulateur d’architecture MISP utilisé dans les anciennes versions des routeurs CISCO. Aujourd’hui, la préconisation faite par l’équipe en charge du maintien et du développement de GNS3 est d’utiliser l’émulateur QEMU, qui est une référence en la matière et est plus flexible puisqu’il ne se limite pas à émuler des routeurs CISCO.

Nous pouvons également importer des machines virtuelles dans GNS3, il nous faudra alors utiliser un système de virtualisation de type 2, c’est-à-dire VirtualBox, VMWare Workstation ou Player, ou encore Hyper-V.

III. Installation pas-à-pas de GNS3

L’installation de GNS3 nécessite la création d’un compte sur le site internet GNS3. Une fois le compte créer nous nous rendrons à l’adresse suivante pour nous connecter : Site GNS3.

Une fois identifié, nous avons accès aux liens pour télécharger l’exécutable. Nous partons du postulat que nous sommes dans un environnement Windows.

Quand le téléchargement est terminé, nous nous rendons dans le dossier « Téléchargements » et nous double-cliquerons sur l’exécutable que nous venons de télécharger, cela aura pour effet, de lancer l’assistant d’installation.

La première boîte de dialogue est un message de bienvenue en vous recommandant de fermer toutes les applications ouvertes. Nous passons à l’étape suivante en cliquant sur le bouton « Suivant ».

À l’étape suivante, nous avons accès à la licence d’utilisation que nous devons accepter pour nous permettre de poursuivre l’installation. Nous cliquerons sur le bouton « I Agree ».

Nous ajouterons l’application GNS3 au dossier démarrer de Windows, par conséquent, nous laisserons les options de cette fenêtre par défaut et nous cliquerons sur le bouton « Next ».

Nous devons ensuite indiquer quels composants nous souhaitons installer. Nous installerons le client lourd, nous avons aussi la possibilité d’installer le client léger (web client), nous récupérerons également la machine virtuelle. Concernant la machine virtuelle, nous expliciterons ce point un peu plus tard dans cet article.

Nous sélectionnerons ensuite l’emplacement où nous voulons installer les composants. Pour des raisons de performances, il peut s’avérer très intéressant d’installer sur un disque dur SSD. Une fois l’emplacement sélectionné, nous pouvons cliquer sur le bouton « Next ».

Vu que précédemment nous avons sélectionné « GNS3 VM », il nous ai demandé de sélectionner l’hyperviseur qui sera utilisé pour exécuter la VM. Pour cet article, VMWare Workstation sera utilisé, c’est donc « VMWARE Workstation » qui sera choisi.

Le processus d’installation démarre en y intégrant le téléchargement de la machine virtuelle.

À la fin du téléchargement, une boîte de dialogue vous indiquera où le fichier a été téléchargé.

Quand c'est fait, nous passerons à l’installation de WinPCAP. Ce logiciel intègre des bibliothèques permettant d’ajouter une couche réseau de bas niveau, il nous sera ainsi possible de manipuler des paquets et des trames. Nous laisserons les valeurs par défaut, jusqu’à l’installation.

Puis, nous installerons NPCAP qui permet de faire de la capture de trame. Nous laisserons également les valeurs par défaut.

Ensuite, nous passons à l’installation de Solar-Putty qui est un terminal qui nous permettra de paramétrer les équipements des maquettes réalisées avec GNS3. Acceptez les conditions d’utilisation puis cliquez sur le bouton « Accept ».

Il nous sera alors demandé une adresse email pour continuer.

Une fois l’installation de solar-putty installé, nous passerons à la suite, une proposition d’installation d’un autre outil de SolartWinds est proposé, n’ayant jamais eu besoin de cet outil, nous cocherons « No », puis nous cliquerons sur « Next ».

Nous en avons fini avec l’installation à proprement parler de GNS3, nous pouvons continuer en cliquant sur le bouton « Finish ».

Nous n’utiliserons pas l’assistant de configuration, nous cliquerons directement sur le bouton « Cancel ».

IV. Configuration de GNS3

La machine virtuelle que nous avons téléchargée est un serveur. Cette machine virtuelle exécute entre autres QEMU, c’est dans cette VM que nous allons installer les équipements qui devront être émulés. Pour importer cette machine dans VMWare Workstation, il nous faudra décompresser l’archive qui a été téléchargée lors de l’installation de GNS3.

Note : vous devez disposer de VMware Player (gratuit) ou VMware Workstation (payant) sur votre ordinateur pour suivre la suite de ce tutoriel.

Dans cette archive, nous avons un OVA, c’est une machine virtuelle délivrée sous forme d’Appliance (Open Virtual Appliance). Pour rappel, une Appliance est un concept qui est dans les faits une machine virtuelle qui intègre tout le nécessaire au bon fonctionnement de l’applicatif. Nous y retrouverons entre autres l’émulateur QEMU, mais aussi Dynamips, Docker, etc.

Pour utiliser cette Appliance, il nous faudra importer cette Appliance dans VMWare Workstation. Pour cela, nous pouvons effectuer un double-clic sur le fichier OVA.

Cela aura pour effet d’ouvrir l’assistant d’importation de VMWare. Nous sélectionnerons « VMware Workstation » avant de cliquer sur le bouton « OK ».

Après avoir nommé la machine virtuelle et son emplacement, nous cliquerons sur le bouton « Import ».

Après l’avoir importé, nous pouvons voir la configuration de la machine virtuelle.

La configuration de l’appliance est relativement légère, en effet, un commutateur, comme nous le verrons plus tard à besoin de 768 Mo de RAM. L’appliance étant configuré avec 2 Go, nous ne pourrons pas faire tourner 3 commutateurs. Nous ajouterons donc de la RAM.

De plus, comme nous l’avons indiqué au début de cet article, l’émulation demande de la ressource processeur, nous devons donc ajouter du vCPU.

Le nombre de vCPU ou le nombre de RAM va dépendre de votre machine, nous conseillons au minimum 8 Go de RAM et 4 vCPU, il faudra ensuite adapter la configuration à vos besoins en termes de LAB.

Pour changer la configuration de l’appliance, nous cliquerons sur le lien « Edit Virtual Machine Settings ».

Une fois que nous avons accès à la configuration de la machine, nous ajouterons de la mémoire vive.

Ensuite, après avoir sélectionné « Processors » nous indiquerons 2 processeurs de 2 cœurs.

Nous modifierons également le paramètre de la carte réseau, nous indiquerons pour « Network Adapter » le VMnet 1 qui est le réseau « Host-Only » par défaut, et le réseau VMnet8 qui est le réseau NAT par défaut pour l’interface « Network Adapter 2 ».

Petit rappel concernant les réseaux dans VMware Workstation, il existe 3 types de réseaux :

Host-Only : les machines d’un même réseau peuvent communiquer entre eux, mais les machines n’ont pas d’accès à internet.

: les machines d’un même réseau peuvent communiquer entre eux, mais les machines n’ont pas d’accès à internet. NAT : N etwork A ddress T ranslation , utilise la technologie de translation d’adresse pour se connecter à Internet. La translation d’adresse est faite sur l’hôte physique. Le réseau est dédié, peuvent communiquer entre elles.

: etwork ddress ranslation utilise la technologie de translation d’adresse pour se connecter à Internet. La translation d’adresse est faite sur l’hôte physique. Le réseau est dédié, peuvent communiquer entre elles. Bridge : Dans ce type de réseau, les machines virtuelles sont sur le même réseau que la machine hôte.

Pour modifier la configuration des adaptateurs réseaux, après avoir cliqué sur l’adaptateur réseau, nous sélectionnerons l’option Custom puis dans la liste déroulante, nous choisirons « VMnet1 » pour Network Adapter et pour Network Adapter 2 le VMnet 8.

Pour valider ces changements, nous devons cliquer sur le bouton « OK ».

Une fois la machine virtuelle finalisée, nous pouvons configurer GNS3 pour l’utilisation de l’appliance. Dans GNS3, nous déroulerons le menu « Edit » où nous sélectionnerons « Preferences… ».

Dans le menu latéral, nous sélectionnerons GNS3 VM. Dans la partie centrale, nous activerons « Enable the GNS3 VM » en cochant la case, puis dans « VMware Workstation/ Player (Recommanded) », nous sélectionnerons l’appliance GNS3, nous indiquerons le nombre de vCPU et la quantité de RAM que nous avons attribué à l’appliance. Pour valider ses modifications, nous pouvons cliquer sur le bouton « Apply » puis sur « OK ».

Après avoir cliqué sur le bouton « OK », la machine virtuelle GNS3 se lance.

Au sein de GNS3, dans le menu latéral droit dans la section « Servers Summary », nous voyons une partie verte à côté de GNS3 VM qui nous permet de vérifier que l’appliance est bien fonctionnelle.

Voilà, l'installation de GNS3 sur Windows est terminée ! Rendez-vous dans un prochain article pour passer à l'utilisation de GNS3.